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24 квітня 2023, 17:00 Читать на русском

В Мінсоцполітики кажуть, що відрахування на накопичувальні пенсії треба збільшити до 10% зарплати

Для того, щоб надалі покрити всі необхідні видатки і зберегти кошти, до системи накопичувального пенсійного забезпечення потрібно відраховувати не менше 8−10% заробітку, оскільки передбачених законопроєктом 3% замало. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, передає Укрінформ.

Для того, щоб надалі покрити всі необхідні видатки і зберегти кошти, до системи накопичувального пенсійного забезпечення потрібно відраховувати не менше 8−10% заробітку, оскільки передбачених законопроєктом 3% замало.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що передбачає законопроєкт № 9212

За словами Жолнович, законопроєктом № 9212 передбачена обов'язкова сплата внесків до накопичувальної системи і роботодавцем, і працівниками. Спочатку обов’язкова сплата передбачена лише для роботодавців. На старті реформи працівник може робити ці внески добровільно.

«Надалі цей момент буде більш чітко регламентований. Тому що середній внесок, який би покривав усі необхідні видатки і зберігав кошти та їх еквіваленти для людини, має дорівнювати щонайменше 8−10% заробітку. Передбаченого сьогодні обов'язкового внеску з роботодавців до 3% замало. Очевидно, що сам працівник своїми коштами повинен долучатися», — сказала міністерка.

Крім того, вона зазначила, що впровадження обов’язкового пенсійного накопичення можливе лише за умови створення відповідної інфраструктури, на що потрібен щонайменше рік для налаштування всіх інструментів.

Читайте: В Раді зареєстрували законопроєкт про накопичувальні пенсії

«Щоб повноцінно запустити накопичувальну систему, нам потрібно створити державний накопичувальний банк, бо, за оцінками соціологів, переважна більшість людей довіряють саме державним банкам. Хоча надалі в систему зайдуть і приватні структури, і недержавні пенсійні банки. Тобто у людей буде вибір, куди інвестувати кошти.

Але спочатку потрібно побудувати цифрові системи збору та адміністрування цих коштів. На це потрібен час, як мінімум рік. Отже, саме тільки ухвалення закону i старт його виконання не означає, що прямо завтра почнуть збирати кошти. Ні, спочатку потрібно все підготувати", — підкреслила Жолнович.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9212 про запуск накопичувальної пенсійної системи з 2023 року.

Законопроєктом передбачається встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників.

Так, роботодавці сплачуватимуть 1% у 2023 році, 1,5% - у 2024, 2% - у 2025 роках від розміру заробітної плати працівників, а держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів держбюджету.

Система накопичувального пенсійного забезпечення працюватиме у комбінованому варіанті, до 2026 року внески громадян акумулюватиме державний пенсійний фонд, з 2026 року учасники системи зможуть обрати для себе будь-який авторизований недержавний пенсійний фонд, куди будуть сплачуватись внески.

Джерело: Мінфін
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