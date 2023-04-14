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14 квітня 2023, 19:11 Читать на русском

Пенсійний фонд назвав кількість українців, які отримують пенсії понад 10 тисяч

Станом на 1 квітня 2023 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 059 978 українців. Це становить 9,9% від загальної кількості пенсіонерів (10 697 170 осіб), повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Станом на 1 квітня 2023 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 059 978 українців.
Фото: te.20minut.ua

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За даними ПФУ, більш ніж половина українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень.

Розмір пенсій

  • до 2 000 грн — 0,6%, 67 859 осіб, середній розмір — 1 226,77 грн,
  • від 2 001 до 3 000 грн — 29,8%, 3 185 057 осіб, середній розмір — 2 617,17 грн,
  • від 3 001 до 4 000 грн — 21,3%, 2 282 090 осіб, середній розмір — 3 548,26 грн,
  • від 4 001 до 5 000 грн — 15,3%, 1 626 671 особа, середній розмір — 4 405,09 грн,
  • від 5 001 до 10 000 грн — 23,1%, 2 475 515 осіб, середній розмір — 6 822,6 грн,
  • понад 10 000 грн — 9,9%, 1 059 978 осіб, середній розмір — 14 587,78 грн.

Зазначимо, що станом на 1 квітня 2023 року середній розмір пенсії становить 5 238,25 грн. З початку року розмір пенсії зріс на 615,66 грн або на 13,3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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