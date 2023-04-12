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12 квітня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за середу: Штрафи банків на 255 млн, проблеми з поверненням доплат військовим та 537 мільярдів на оборону

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monobank підвищив дохідність всіх своїх гривневих депозитів

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Джерело: Мінфін
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