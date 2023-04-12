Головне за середу: Штрафи банків на 255 млн, проблеми з поверненням доплат військовим та 537 мільярдів на оборону

За перші три місяці цього року банкірам нарахували рекордні суми штрафів. А ось самі фінансисти помітно зменшили суми санкцій, які отримують від своїх недбайливих клієнтів. Ми вирішили з'ясувати, хто і за що штрафує банки та як фінустанови реагують на порушення, які виявляють самі.

Найкращий відгук березня: як у клієнтки Райффайзена вивели з рахунку 175 тис. грн і загнали її в кредит

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків. У березні ним стала клієнтка Райффайзен Банку під ніком allabondaruk. Вона розповіла, як із її рахунку вивели велику суму грошей та як на цю ситуацію відреагував банк. Її досвід користувача може бути корисним іншим читачам «Мінфіну».

Для повернення доплат військовим необхідно 154 мільярди, цих коштів у бюджеті наразі немає — Гетманцев

Ухвалена Верховною Радою поправка про повернення доплат військовим (30 000 грн) за межами зони бойових дій не гарантує відновлення таких виплат, оскільки у державному бюджеті не передбачено на це коштів. Про це заявив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

537 мільярдів на оборону: Зеленський підписав закон про рекордне збільшення видатків держбюджету

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9105, який передбачає рекордне збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн.

monobank підвищив дохідність всіх своїх гривневих депозитів

Дохідність депозитів продовжує зростати. Індекс ставок за 3-місячними вкладами фізосіб (UIRD) становить 13,04% річних, на 12 місяців — 14,55% річних. За два тижні свої пропозиції переглянула третина банків з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, що входять до огляду «Мінфіну».