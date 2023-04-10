Головне за понеділок: Повернення 30 тисяч грн військовим, курс долара в обмінниках та експорт електроенергії

З початку року на готівковому ринку гривня укріпилася до долара вже приблизно на 7,5%. При цьому найбільш активно зміцнення нацвалюти відбувалося в останні тижні. Чи збережеться ця тенденція, розбирався «Мінфін».

Рада повернула виплати 30 тисяч гривень військовим: хто може розраховувати на надбавку

Парламент підтримав повернення виплат у розмірі 30 000 грн для українських військових. Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк підтвердив, що відповідна поправка № 48 набрала у залі необхідні 254 голоси, хоча і не була підтримана профільним комітетом. За його словами, кошти у держбюджеті для повернення таких доплат наразі не передбачені, тому скоріш за все потрібно змінювати бюджет.

Укренерго провело перший аукціон для експорту електроенергії

У понеділок, 10 квітня, Укренерго провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня.

Рада скасувала податки на імпорт товарів для потреб оборони

Верховна Рада ухвалила закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та митом операцій з постачання/ввезення товарів для потреб безпеки і оборони у період воєнного стану.

Оборонний сектор зростає, Levi's йдуть вниз

Американські фондові індекси S&P 500 та Nasdaq Composite завершили торги у четвер зростанням, Dow Jones Industrial Average практично не змінився порівняно з попередньою сесією. Активність торгів на ринку акцій перед довгими вихідними була нижчою за звичайну. У п'ятницю біржі США було закрито у зв'язку з великодніми святами.