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10 квітня 2023, 13:14 Читать на русском

Укренерго провело перший аукціон для експорту електроенергії

У понеділок, 10 квітня, Укренерго провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У понеділок, 10 квітня, Укренерго провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня.
Фото: pixabay.com

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Деталі

За результатами аукціону було розподілено 51% (330 з 650 МВт) всієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

В Укренерго заявили, що зважаючи на війну в Україні та пов'язані з цим ризики, наразі доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.

Крім цього, сьогодні відбудеться аукціон з розподілу 80 МВт пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямку Польщі на дату постачання 12 квітня. Також узгоджується можливість відкриття експорту у Словаччину.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що міністр енергетики України Герман Галущенко підписав указ, який дозволив відновити процес експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
10 квітня 2023, 15:44
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Скромная детская просьба Ламы))) везде одно и то же https://telegraf.com.ua/mir/2023−04−10/5786533-posmokchi-meni-yazik-dalay-lama-oskandalivsya-cherez-neskromne-prokhannya-do-ditini-video/amp
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