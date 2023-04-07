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7 квітня 2023, 14:09 Читать на русском

Готуються нові правила для водіїв: кого в Україні змусять перездавати на права кожні 5 та 10-15 років

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури оголосив про плани переоформити всі водійські посвідчення в Україні. Громадяни повинні будуть поновлювати свої посвідчення кожні 10−15 років, а водії транспортних компаній повинні будуть підтверджувати свої права кожні 5 років. Про це заявила заступник голови комітету Юлія Клименко, повідомляє Avtosota.

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури оголосив про плани переоформити всі водійські посвідчення в Україні.
Фото: mmr.net.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За її словами, такі правила відповідають нормам Європейського Союзу.

Крім того, процес отримання водійських прав в Україні було спрощено. Тепер громадяни можуть отримати водійські посвідчення в будь-якому місті, незалежно від того, де вони навчалися. Уроки водіння, іспити та водійські посвідчення надаватимуться у сервісних центрах по всій країні.

За даними МВС, всі громадяни України отримають посвідчення водія нового зразка, які можна буде отримати в будь-якому сервісному центрі країни. Міністерство внутрішніх справ також підтвердило, що практичні іспити вже можна складати, а посвідчення можна отримати в будь-якому з його сервісних центрів.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що українське посвідчення водія тепер можна обміняти у Німеччині. Наразі обмін можна здійснити також у Туреччині, Польщі, Чехії та Словаччині.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+26
bonv
bonv
7 квітня 2023, 14:19
#
Плани переоформити всі водійські посвідчення в Україні. Нахрена? А якщо у мене відповідають нормам Європейського Союзу?
І для чого поновлювати свої посвідчення кожні 10−15 років? Що за нах?
+
0
neverice
neverice
7 квітня 2023, 14:56
#
Я так розумію, поновлювати треба виключно заради актуальної фотки. Бо водійське посвідчення — то є документ, що посвідчує особу.
Ну і ніде не сказано, що для поновлення потрібна якась перездача.
Єдине не зрозуміло, нащо кожні 5 років підтверджувати водіям транспортних компаній, якось дуже часто. Тут таке як вже з перездачею.
+
+67
matroskin
matroskin
7 квітня 2023, 15:48
#
Я так розумію, поновлювати треба виключно заради актуальної фотки
Ну це Ви наче з Марсу прилетіли і таке написали.
Це Україна, все що тут видумують чиновники виключно заради здерти з Вас грошей офіційно+дати черговий привів здирати хабарі своїм холуям.
+
0
bonv
bonv
7 квітня 2023, 17:20
#
Це точно.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 квітня 2023, 15:46
#
Паспортные id-карты действительны 10 лет.
Так почему водительские права
должны быть бессрочными…
+
+56
Rumatha
Rumatha
7 квітня 2023, 15:54
#
Потому что если у меня есть права и я каждый день в дороге на авто, зачем мне ещё раз пересдавать?
а зная наших чиновников — предполагаю, что это очередная кормушка — пополнить и бюджет и карманы гос.служащих на местах.
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
7 квітня 2023, 15:59
#
Те що хтось щодня на дорогах, не означає, що його знання ПДР від цього міцніє.
80% водіів памʼятають лише ключові моменти, а на решту плювати хотіли. Особливо ті, хто отримав права при СРСР.

Наприклад, ви без гугла пригадаєте що таке пункт 16.2? Я поки в Ха ровером їздив до війни, замахався дурням за кермом пояснювати, чому вони неправі і мають завалити пельку.
+
+9
matroskin
matroskin
7 квітня 2023, 16:34
#
Приведіть приклад щоб хоч раз за всю історію України, хоч 1 чиновник що видав/продав права поніс відповідальність, за те що той кому він їх видав абсолютно не знає правил.
Це як пожежники, вони за Ваш магазин піклуються куди більше ніж за свою домівку.
Собі додому вони чомусь не ставлять протипожежну сигналізацію, але ж в Вашому магазині має бути, причому не просто супер крута чи погана, а саме куплена і встановлена «перевіреною фірмою». Теж все виключно «з турботою про Вас», правда те що вона не допоможе, або взагалі не спрацює-то то виключно Ваші проблеми, головне щоб збить бабла «за прийомку» офіційно і через «перевірену фірму» собі любимому.
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
7 квітня 2023, 16:46
#
В мене були навіть у орендованому житлі датчік диму, датчік протікання на підлозі у ванній. На базі сигналки Ajax. Ніхто не вимагав, просто так жити спокійніше.

У вас завжди дуже цікаво у всьому винен хтось інший: екзаменатор, чиновник, пожежний інспектор тощо. Я теж відчуваю на собі тягар корупції в Україні. Але якщо кожен почне хоча б за собою слідкувати — це вже результат.

Я, наприклад, не певен, що бізнес не буде скорочувати видатки на безпеку, якщо їх показово не штрикати в с*аку. А він скоротить при першій ліпшій можливості. Хочете раптом згоріти як русня в їхній «вишні» в 2018 році?
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matroskin
matroskin
7 квітня 2023, 16:57
#
Ну от у Вас є, а я більш ніж впевнений що в жодного пожежного інспектора її нема, бо він то прекрасно розуміє, що від того що вона витиме-нічого не зміниться. Але при цьому він вимагає, щоб в ларьку вона стояла, причому не просто Ajax чи ще щось, а саме сигналізація яка куплена і встановлена конкретною фірмою, де ціни звісно врази вищі.
У вас завжди дуже цікаво у всьому винен хтось
Вибачте, а за що я тоді плачу? Якщо вже «сигналізація повинна бути» і я за це заплатив, то у разі, якщо вона не допомогла, хай той хто брав гроші за неї-компенсує збитки. А так виходить гра в одні ворота, гроші за перевірку беремо а толку нуль. Або не беріть гроші, хай кожен сам вирішує що і як ставити, або несіть відповідальність за те за що взяли гроші.
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Oleksii Ch
Oleksii Ch
7 квітня 2023, 17:10
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Так скажіть їм, нехай несуть відповідальність. Якщо треба, доведіть справу до успішного кінця в суді.

Як показує практика, найбільш невдоволені в інтернеті - в реальності сидять з язиком в дупі і ніколи не зробили ані кроку для захисту власних прав.

Біли б суди завалені справами проти пожежної інспекції та компаній інсталяторів, я б разом з вами дорікав долі. Але х*й там, всі ковтають навколішки.
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matroskin
matroskin
7 квітня 2023, 17:29
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У Вас якийсь комплекс неповноцінності.
Ви знову за своє: сказали платіть-значить треба платить мовчки, а далі ну як згорить ларьок, то знову платіть за суд за юристів і судітся.
Якщо законодавством не передбачена відповідальність чиновника за те що права отримав дурень, пожежна сигналізація не допомагає або не працює взагалі, то чому я маю оплачувати ці послуги? Ну це те саме, що Ви зобов’язанані комусь заплатити за стрижку, при цьому знаючи що він Вас стригти не буде і не зобов’язаний, просто все зводиться до купівлі бумажки що Ви «пострижені», яка абсолютно ні на шо, окрім Вашого гаманця не впливає.
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matroskin
matroskin
7 квітня 2023, 17:40
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Наприклад, ви без гугла пригадаєте що таке пункт 16.2?
Ну я як і мільйони інших ураїнців отримали атестати і дипломи в часи коли букви «ги» не було в алфавіті.
То що тепер? Давайте скасуємо всі атестати і дипломи і всих пошлемо на платний перезахист, хай і держава підзаробить і екзаменатори. А ще в моїй шкільній програмі не було з половини предметів, які зараз є у внука, тобто дипломи та атестати можна теж вважати дійсними лише рік чи 3.
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