Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури оголосив про плани переоформити всі водійські посвідчення в Україні. Громадяни повинні будуть поновлювати свої посвідчення кожні 10−15 років, а водії транспортних компаній повинні будуть підтверджувати свої права кожні 5 років. Про це заявила заступник голови комітету Юлія Клименко, повідомляє Avtosota.
Готуються нові правила для водіїв: кого в Україні змусять перездавати на права кожні 5 та 10-15 років
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За її словами, такі правила відповідають нормам Європейського Союзу.
Крім того, процес отримання водійських прав в Україні було спрощено. Тепер громадяни можуть отримати водійські посвідчення в будь-якому місті, незалежно від того, де вони навчалися. Уроки водіння, іспити та водійські посвідчення надаватимуться у сервісних центрах по всій країні.
За даними МВС, всі громадяни України отримають посвідчення водія нового зразка, які можна буде отримати в будь-якому сервісному центрі країни. Міністерство внутрішніх справ також підтвердило, що практичні іспити вже можна складати, а посвідчення можна отримати в будь-якому з його сервісних центрів.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав про те, що українське посвідчення водія тепер можна обміняти у Німеччині. Наразі обмін можна здійснити також у Туреччині, Польщі, Чехії та Словаччині.
Коментарі - 13
І для чого поновлювати свої посвідчення кожні 10−15 років? Що за нах?
Ну і ніде не сказано, що для поновлення потрібна якась перездача.
Єдине не зрозуміло, нащо кожні 5 років підтверджувати водіям транспортних компаній, якось дуже часто. Тут таке як вже з перездачею.
Ну це Ви наче з Марсу прилетіли і таке написали.
Це Україна, все що тут видумують чиновники виключно заради здерти з Вас грошей офіційно+дати черговий привів здирати хабарі своїм холуям.
Так почему водительские права
должны быть бессрочными…
а зная наших чиновников — предполагаю, что это очередная кормушка — пополнить и бюджет и карманы гос.служащих на местах.
80% водіів памʼятають лише ключові моменти, а на решту плювати хотіли. Особливо ті, хто отримав права при СРСР.
Наприклад, ви без гугла пригадаєте що таке пункт 16.2? Я поки в Ха ровером їздив до війни, замахався дурням за кермом пояснювати, чому вони неправі і мають завалити пельку.
Це як пожежники, вони за Ваш магазин піклуються куди більше ніж за свою домівку.
Собі додому вони чомусь не ставлять протипожежну сигналізацію, але ж в Вашому магазині має бути, причому не просто супер крута чи погана, а саме куплена і встановлена «перевіреною фірмою». Теж все виключно «з турботою про Вас», правда те що вона не допоможе, або взагалі не спрацює-то то виключно Ваші проблеми, головне щоб збить бабла «за прийомку» офіційно і через «перевірену фірму» собі любимому.
У вас завжди дуже цікаво у всьому винен хтось інший: екзаменатор, чиновник, пожежний інспектор тощо. Я теж відчуваю на собі тягар корупції в Україні. Але якщо кожен почне хоча б за собою слідкувати — це вже результат.
Я, наприклад, не певен, що бізнес не буде скорочувати видатки на безпеку, якщо їх показово не штрикати в с*аку. А він скоротить при першій ліпшій можливості. Хочете раптом згоріти як русня в їхній «вишні» в 2018 році?
У вас завжди дуже цікаво у всьому винен хтось
Вибачте, а за що я тоді плачу? Якщо вже «сигналізація повинна бути» і я за це заплатив, то у разі, якщо вона не допомогла, хай той хто брав гроші за неї-компенсує збитки. А так виходить гра в одні ворота, гроші за перевірку беремо а толку нуль. Або не беріть гроші, хай кожен сам вирішує що і як ставити, або несіть відповідальність за те за що взяли гроші.
Як показує практика, найбільш невдоволені в інтернеті - в реальності сидять з язиком в дупі і ніколи не зробили ані кроку для захисту власних прав.
Біли б суди завалені справами проти пожежної інспекції та компаній інсталяторів, я б разом з вами дорікав долі. Але х*й там, всі ковтають навколішки.
Ви знову за своє: сказали платіть-значить треба платить мовчки, а далі ну як згорить ларьок, то знову платіть за суд за юристів і судітся.
Якщо законодавством не передбачена відповідальність чиновника за те що права отримав дурень, пожежна сигналізація не допомагає або не працює взагалі, то чому я маю оплачувати ці послуги? Ну це те саме, що Ви зобов’язанані комусь заплатити за стрижку, при цьому знаючи що він Вас стригти не буде і не зобов’язаний, просто все зводиться до купівлі бумажки що Ви «пострижені», яка абсолютно ні на шо, окрім Вашого гаманця не впливає.
Ну я як і мільйони інших ураїнців отримали атестати і дипломи в часи коли букви «ги» не було в алфавіті.
То що тепер? Давайте скасуємо всі атестати і дипломи і всих пошлемо на платний перезахист, хай і держава підзаробить і екзаменатори. А ще в моїй шкільній програмі не було з половини предметів, які зараз є у внука, тобто дипломи та атестати можна теж вважати дійсними лише рік чи 3.