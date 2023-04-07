Готуються нові правила для водіїв: кого в Україні змусять перездавати на права кожні 5 та 10-15 років

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури оголосив про плани переоформити всі водійські посвідчення в Україні. Громадяни повинні будуть поновлювати свої посвідчення кожні 10−15 років, а водії транспортних компаній повинні будуть підтверджувати свої права кожні 5 років. Про це заявила заступник голови комітету Юлія Клименко, повідомляє Avtosota.

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За її словами, такі правила відповідають нормам Європейського Союзу.

Крім того, процес отримання водійських прав в Україні було спрощено. Тепер громадяни можуть отримати водійські посвідчення в будь-якому місті, незалежно від того, де вони навчалися. Уроки водіння, іспити та водійські посвідчення надаватимуться у сервісних центрах по всій країні.

За даними МВС, всі громадяни України отримають посвідчення водія нового зразка, які можна буде отримати в будь-якому сервісному центрі країни. Міністерство внутрішніх справ також підтвердило, що практичні іспити вже можна складати, а посвідчення можна отримати в будь-якому з його сервісних центрів.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що українське посвідчення водія тепер можна обміняти у Німеччині. Наразі обмін можна здійснити також у Туреччині, Польщі, Чехії та Словаччині.