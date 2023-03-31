З 31 березня в Берліні запрацював відокремлений підрозділ ДП «Документ». Німеччина стала п’ятою країною, де можна обміняти українське посвідчення водія на таке ж українське. Про це повідомляє пресслужба ГСЦ МВС.
Українське посвідчення водія тепер можна обміняти у Німеччині
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Стаціонарний центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс» знаходиться за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.
Послуга з обміну посвідчення водія надається за графіком:
- вівторок — п'ятниця з 9:00 до 17:00
- субота з 9:00 до 15:30
- неділя та понеділок — вихідні
У яких випадках обмінюється посвідчення водія
- у наявного вичерпався термін дії;
- написи на пластиковому бланку стерлись і не читаються;
- особа змінила дані — прізвище, ім'я, по-батькові;
- водій бажає замінити старе посвідчення на нове.
У центрі обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у Берліні обмін посвідчення водія проводиться за таким же алгоритмом, як і в інших центрах ДП «Документ» за кордоном.
Нагадаємо, що такі ж центри знаходяться ще у: Польщі, Чехії, Словаччині, Туреччині. З усіма адресами відокремлених підрозділів ДП «Документ» можна ознайомитися за цим посиланням.
Пакет документів
Для отримання послуги обміну водійського необхідно подати пакет документів:
- паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи;
- довідка платника податків — «ідентифікаційний код»;
- наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;
- документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни таких даних.
Алгоритм надання послуги
У центрі обслуговування громадян «Паспортний сервіс» у Берліні обмін посвідчення водія проводиться за таким же алгоритмом, як і в інших центрах ДП «Документ» за кордоном.
Адміністратор «Паспортного сервісу» на фронт-офісі отримує повний пакет документів, необхідних для оформлення, фотографує людину та формує заявку для обміну посвідчення водія за кордоном. На бек-офісі адміністратор сервісного центру МВС в Україні розглядає заявку на обмін посвідчення водія. У разі успішного розгляду заявки, адміністратор у Берліні роздруковує на спеціальному бланку готове нове посвідчення водія.
Пакет документів
Необхідні документи для отримання послуги обміну українського посвідчення водія на таке ж українське:
- паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи),
- довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків,
- документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу),
- наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну.
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