Головне за понеділок: Транш від МВФ, підвищення ставок monobank та валютний своп

Польща продовжила на рік валютний своп для України на $1 мільярд

Договір між центробанками України та Польщі про валютний своп гривня-долар США продовжено ще на рік.

Нові структурні маяки МВФ: Що повинна виконати Україна

Міжнародний валютний фонд опублікував на своєму сайті умови нової кредитної програми для України. Вони містять 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати протягом найближчих 15 місяців.