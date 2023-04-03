Головне за понеділок: Транш від МВФ, підвищення ставок monobank та валютний своп
3 квітня до загального фонду держбюджету надійшов перший транш у розмірі $2,7 млрд (2 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Польща продовжила на рік валютний своп для України на $1 мільярд
Договір між центробанками України та Польщі про валютний своп гривня-долар США продовжено ще на рік.
Нові структурні маяки МВФ: Що повинна виконати Україна
Міжнародний валютний фонд опублікував на своєму сайті умови нової кредитної програми для України. Вони містять 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати протягом найближчих 15 місяців.
monobank підвищив депозитні ставки
monobank підвищив ставки за усіма депозитними програмами — на 1−2,5 відсоткові пункти.
Курс долара та євро цього тижня: чи варто розраховувати на новий обвал котирувань
Початок квітня на валютному ринку України мине дуже активно та дозволить знову підзаробити клієнтам-експортерам, що торгують з Європою. Як скористатися стрибками курсу євро та за якими подіями стежити, розповість «Мінфін».
FinAwards 2023: Банкіром року став співзасновник monobank Олег Гороховський
Сайти про фінанси та інвестиції «Мінфін» і Finance.ua нагородили переможців щорічної премії FinAwards 2023. Престижний титул «Банкір року» отримав співзасновник monobank Олег Гороховський.
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