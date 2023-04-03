monobank підвищив ставки за усіма депозитними програмами — на 1−2,5 відсоткові пункти. Про це пише Finclub.
monobank підвищив депозитні ставки
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За гривневими депозитами без права дострокового розірвання найсуттєвіше ставка зросла за річними вкладами — на 1,5 в.п.
|Строк депозиту
|Ставка до 31.03.
|Ставка з 31.03
|3−5 місяців
|11%
|12%
|6−8 місяців
|12%
|13%
|9−11 місяців
|13%
|14%
|12 місяців
|14%
|15,5%
|15 місяців
|15%
|16%
|18 місяців
|15%
|16%
|24 місяці
|15%
|16%
За гривневими депозитами із правом дострокового розірвання найсуттєвіше ставка зросла також за річними вкладами — на 2,5 в.п.
|Строк депозиту
|Ставка до 31.03.
|Ставка з 31.03.
|3−5 місяців
|9%
|11%
|6−8 місяців
|10%
|12%
|9−11 місяців
|11%
|13%
|12 місяців
|12%
|14,5%
|15 місяців
|13%
|15%
|18 місяців
|13%
|15%
|24 місяці
|13%
|15%
Дельта ставок по вкладам без права дострокового розірвання і з цією опцією скоротилася з 2 в.п. до 1 в.п.
Джерело: Мінфін
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