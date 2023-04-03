monobank підвищив депозитні ставки

monobank підвищив ставки за усіма депозитними програмами — на 1−2,5 відсоткові пункти. Про це пише Finclub.

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За гривневими депозитами без права дострокового розірвання найсуттєвіше ставка зросла за річними вкладами — на 1,5 в.п.

Строк депозиту Ставка до 31.03. Ставка з 31.03 3−5 місяців 11% 12% 6−8 місяців 12% 13% 9−11 місяців 13% 14% 12 місяців 14% 15,5% 15 місяців 15% 16% 18 місяців 15% 16% 24 місяці 15% 16%

За гривневими депозитами із правом дострокового розірвання найсуттєвіше ставка зросла також за річними вкладами — на 2,5 в.п.

Строк депозиту Ставка до 31.03. Ставка з 31.03. 3−5 місяців 9% 11% 6−8 місяців 10% 12% 9−11 місяців 11% 13% 12 місяців 12% 14,5% 15 місяців 13% 15% 18 місяців 13% 15% 24 місяці 13% 15%

Дельта ставок по вкладам без права дострокового розірвання і з цією опцією скоротилася з 2 в.п. до 1 в.п.