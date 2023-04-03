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3 квітня 2023, 15:23 Читать на русском

Польща продовжила на рік валютний своп для України на $1 мільярд

Договір між центробанками України та Польщі про валютний своп гривня-долар США продовжено ще на рік. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ в телеграм-каналі.

Договір між центробанками України та Польщі про валютний своп гривня-долар США продовжено ще на рік.

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Умови договору

Умови договору не змінилися: максимальний обсяг операцій — $1 млрд в еквіваленті, а термін дії — один рік із можливістю пролонгації.

Отримані кошти у межах валютного свопу дозволять за потреби збільшити міжнародні резерви та підтримати макрофінансову стійкість України.

«НБУ не використовував відповідне фінансування, водночас така підтримка центробанку Польщі стала „подушкою безпеки“ для фінансового сектору України. Ми вдячні партнерам з центробанку Польщі за довіру та готовність допомогти у найважчий момент», — заявив регулятор.

Нагадаємо

23 березня 2022 року Нацбанки України та Польщі підписали договір про здійснення операції валютний своп гривня/долар США обсягом до $1 млрд. Кошти поповнили валютні резерви нашої країни.

Що таке валютний своп

Валютний своп — це валютна операція, у межах якої дві сторони погоджуються обміняти між собою певну кількість валюти за певний період часу, а потім повернути її назад за заздалегідь визначеними умовами.

Такий фінансовий інструмент дозволяє зменшити ризики, пов'язані зі зміною курсу валют, а також забезпечити гарантований доступ до іноземної валюти для здійснення потрібних трансакцій.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
3 квітня 2023, 16:28
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Воина,проходящий реабилитацию у коломойского,послали в Бахмут https://telegraf.com.ua/ukraina/2023−04−03/5785564-ezzhay-v-svoy-bakhmut-v-bukovele-obrugali-ukrainskogo-voennogo-set-v-yarosti/amp
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
3 квітня 2023, 17:45
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И Пин-Ап из России??? Как такое может быть в демократическом,фантастической,потужном государстве,которое разорвало все видимые и невидимые связи с агрессором? https://news.obozrevatel.com/economics/economy/kak-pin-ap-rabotal-s-rossiej/amp.htm
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