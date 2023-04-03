У 2023 році держборг сягне 90% ВВП: чи потягне його Україна

На кінець першого року війни держборг України вже перевищив 80% ВВП, а у 2023 році може сягнути 90%. Чи «потягне» Україна такі зобов'язання, розповів Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU.

Варто розуміти, що ті борги, які Україна зараз швидко накопичує, надходять під пільгові ставки від офіційних кредиторів (урядів інших країн). Є висока ймовірність їхнього перегляду та списання в майбутньому після перемоги.

Тому висока цифра боргу до ВВП, хоч і не є чимось позитивним для економіки, але й не є вироком. Після 2014 року ми вже бачили показник понад 80% й завдяки виваженій борговій політиці та реформам його вдалося знизити до трохи більш як 50% перед початком війни. Тобто місія НЕ impossible. Тим паче, що західні партнери готові йти назустріч країні, яка постраждала від російської агресії.

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Минулого року, наприклад, уряду вдалося узгодити з кредиторами відстрочення виплат за боргом до серпня 2024 року. А вже днями офіційні кредитори — Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та США — погодилися відстрочити виплати за зовнішнім боргом до завершення нової програми МВФ у 2027 році.

Україна не буде виплачувати ані відсотки, ані здійснювати погашення. Також впродовж року Мінфін проведе переговори й з приватними кредиторами та домовиться про подібні відтермінування, щоб всі кредитори були на однакових умовах.

Водночас додаткові пільгові умови по боргу фіксують очікування щодо тривалості війни. Звичайно, ніхто не знає, коли закінчаться бойові дії. Проте попереднє відстрочення передбачало оптимістичний сценарій та закінчення бойових дій протягом 2023 року й велике економічне відновлення після.

Наразі, такий горизонт відтермінувався точно до кінця 2023 року, а можливо й далі.

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