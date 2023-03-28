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28 березня 2023, 8:46 Читать на русском

«Друк грошей»: за 3 роки уряд може заплатити НБУ 235 мільярда за ОВДП

За розрахунками Нацбанку України, видатки держави на обслуговування емісійних ОВДП можуть перевищити 235 млрд грн у 2023−2025 роках. Ці облігації НБУ викупив у Мінфіну під час «друку гривні» у перші місяці широкомасштабного вторгнення Росії. Такі розрахунки Нацбанк надав у відповідь назапит «Економічної правди».

За розрахунками Нацбанку України, видатки держави на обслуговування емісійних ОВДП можуть перевищити 235 млрд грн у 2023−2025 роках.
Фото: slovoidilo.ua

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«Очікувана розрахункова сума процентних платежів у 2023 — 2025 роках за цими цінними паперами складе 235,4 млрд грн за умови дотримання обліковою ставкою НБУ прогнозної траєкторії», — зазначають у регуляторі.

Від чого залежать виплати

У регуляторі зазначають, що ці розрахунки є приблизними, оскільки сума купонних виплат прямо залежить від розміру облікової ставки.

«Сума процентних платежів за військовими ОВДП, придбаними НБУ у Міністерства фінансів України протягом 2022 року, яку має отримати Національний банк за весь термін обігу цих ОВДП (25 років — ЕП), наразі не відома, оскільки залежить від середнього значення облікової ставки НБУ за кожний відповідний річний період», — нагадують у регуляторі.

Відповідно до постанови уряду про випуск військових облігацій для Нацбанку, розмір купона розраховується як середнє значення облікової ставки за останні 12 місяців до дати виплати такого купона. Розмір облікової ставки починаючи з червня 2022 року складає 25%.

У разі, якщо облікова ставка буде змінюватися відповідно до попереднього прогнозу НБУ, то на обслуговування емісійних ОВДП уряду потрібно буде витратити 235,4 млрд грн у найближчі 3 роки.

Водночас у самому Нацбанку не виключають, що можуть почати знижувати облікову ставку раніше, аніж очікувалося. Це може зменшити потенційні видатки уряду на обслуговування емісійних ОВДП.

Скільки вже отримав НБУ

Нацбанк почав «друкувати» гривню на початку березня 2022 року, коли депутати внесли зміни до закону про НБУ, дозволивши йому купувати урядові облігації. Тоді, у березні, НБУ «надрукував» 20 млрд грн. У квітні та травні минулого року обсяги емісії зросли до 50 млрд грн на місяць, а у червні сягнули 110 млрд грн.

Купони за першими облігаціями, придбаними минулого року у Мінфіну, Нацбанк отримав у березні цього року. Розмір купона склав 2,2 млрд грн. За даними НБУ, перерахунок відбувся без затримок та відповідно за графіком обслуговування держборгу.

До кінця цього року уряд повинен буде переказати Нацбанку ще 80,5 млрд грн купонних платежів за ОВДП, якщо облікова ставка залишатиметься на рівні 25% весь рік.

Що Нацбанк робить з отриманими процентами

Купонні платежі, які НБУ отримує за придбаними у Мінфіну ОВДП, є доходами регулятора та впливають на його прибуток.

Відповідно до закону, НБУ зобов'язаний перерахувати свої прибутки до бюджету. Щоправда, робить це регулятор лише за підсумками звітного року і лише після проходження аудиту своєї фінансової звітності. Тобто, прибуток за 2023 рік НБУ перекаже до бюджету лише у 2024 році.

Це означає, що у разі, якщо НБУ залишатиметься прибутковим, то щонайменше частину отриманих від уряду процентів за ОВДП він перекаже назад до бюджету.

Однак, ймовірно, що сума, яку регулятор поверне Мінфіну, буде меншою за суму отриманих купонів. Адже крім доходів за ОВДП Нацбанк зазнає також витрат (наприклад, на виплату процентів банкам за депозитними сертифікатами).

Які умови запозичень

Умови військових облігацій, які НБУ купував у Міністерства фінансів минулого року, були наступними: термін погашення — 25 років, ставка за обслуговування — плаваюча, залежить від облікової ставки НБУ, номінальна вартість однієї облігації — 1000 грн.

Загалом, урядова постанова дозволяла Мінфіну минулого року позичити у Нацбанку 400 млрд грн шляхом продажу ОВДП. Протягом 2022 року НБУ профінансував державу на усю зазначену у постанові суму.

Нової постанови, яка б визначала умови запозичень коштів у Нацбанку у 2023 році, уряд не ухвалював. Однак законодавчо «друк гривні» для фінансування видатків бюджету досі не обмежений, тому теоретично уряд може знову звернутися до регулятора за допомогою у вигляді емісійної гривні, якщо виникне така необхідність.

Чи буде продовжуватися друк гривні

Уряд та Нацбанк домовилися більше не вдаватися до «друку» грошей у 2023 році, оскільки це несе значні ризики для стабільності гривні. Також зобов’язання припинити емісійне фінансування бюджету міститься у меморандумі між Україною та МВФ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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0
AleksandrBank
AleksandrBank
28 березня 2023, 9:40
#
Друкувати більше не треба
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
28 березня 2023, 13:06
#
А більше і не будуть, випустять CBDC.
+
+15
bonv
bonv
28 березня 2023, 9:41
#
Україна більше не буде «друкувати гроші» для покриття бюджетних витрат, оскільки це занадто небезпечний інструмент. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю Financial Times. Він зазначив, що раніше Україна пішла на незабезпечену емісію мільярдів гривень, щоб в екстреному порядку покрити дефіцит бюджету. Однак це спричинило величезні ризики для макрофінансової стабільності держави. «Це був швидкий засіб, але дуже небезпечний», — підкреслив Пишний. Глава НБУ зазначив, що в даний час регулятор займеться поглинанням надлишкової ліквідності, для чого буде посилено резервні вимоги і поступово буде повернуто плаваючий курс національної валюти.
+
+15
bonv
bonv
28 березня 2023, 9:41
#
Держстат оцінив падіння у торгівлі, промисловості та будівництві за 2022 рік. Державна служба статистики України оприлюднила індекси промислового виробництва, індекси будівельної продукції та дані про роздрібний товарооборот за 2022 рік. Про це свідчать дані на сайті Держстату. За даними статистичного відомства, товарооборот підприємств роздрібної торгівлі скоротився за 2022 рік на 24,3%. Обсяги промислового виробництва за 2022 рік впали на 36,9%. Найбільший спад був зафіксований у березні — 53,7%. Потім темпи падіння уповільнилися (до 39,8% в вересні), але наприкінці року знову прискорилися — до 44,1% у грудні. Обсяги будівельної продукції за 2022 рік скоротилися на 65,1%. У житловому будівництві падіння склало 60,3%.
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0
TAN72
TAN72
28 березня 2023, 10:38
#
Главное что гривна стабильна😂
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