Негативний сценарій програми МВФ для України передбачає зростання підтримки до $240 мільярдів

Базовий сценарій чотирирічної програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду для України передбачає дефіцит фінансування в розмірі $115 млрд, тоді як негативний — $240 млрд. Про це заявив очільник місії МВФ Гевін Грей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Різниця між нашим базовим і несприятливим сценарієм пов'язана з тим, як ми припускаємо тривалість і, певною мірою, інтенсивність війни… Коли ми дивимося на передбачуваний дефіцит фінансування, то в базовому це $115 млрд, а в несприятливому — $240 млрд», — сказав він на пресбрифінгу в п'ятницю після оголошення рішення про затвердження програми МВФ на $15,6 млрд.

Прогноз щодо війни

Базовий сценарій МВФ передбачає завершення (англ. winding down — згортання) війни в середині 2024 року, а негативний — до кінця 2025 року.

Голова місії пояснив, що, очевидно, у разі затягування війни посилення негативних побічних ефектів на економіку буде більшим.

Проте він наголосив, що стосовно цього у програмі передбачено додаткові гарантії з боку низки акціонерів МВФ, зокрема країн G7, Бельгії, Литви, Нідерландів, Польщі, Словаччини та Іспанії.

«Вони зобов'язуються надавати адекватну фінансову підтримку для забезпечення спроможності України обслуговувати всі свої зобов'язання перед Фондом відповідно до статусу привілейованого кредитора Фонду і доповнюючи багаторівневу структуру управління ризиками Фонду», — зазначалося в пресрелізі Фонду про затвердження програми.

Грей пояснив, що на практиці це означає, що навіть якщо ситуація розвиватиметься гірше за негативний сценарій, ці донори працюватимуть із МВФ, щоб сприяти тому, щоб Україна могла й надалі виконувати свої зобов'язання.

Нагадаємо

Вчора, 31 березня, виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила чотирирічний пакет фінансування в розмірі $15,6 млрд для України.