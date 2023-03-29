Головне за середу: Ставки за депозитами, купівля пенсійного стажу та квартира за $20-50 тисяч

Банки починають реагувати на нові правила роботи із коштами клієнтів, запроваджені НБУ. Знову почали переглядати свої депозитні пропозиції великі фінустанови. Скільки вони зараз платять своїм приватним вкладникам, — у свіжому огляді «Мінфіну».

НБУ взявся за чистоту рядів: Польських акціонерів Ідея Банку позбавили права голосу

Нацбанк України тимчасово позбавив права голосу акціонерів Ідея Банку Відповідне рішення Комітет з нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ ухвалив 27 березня.

На сайті Пенсійного фонду можна придбати страховий стаж. Як це зробити

Пенсійний фонд у середу, 29 березня, запустив на своєму порталі механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або збільшувати її розмір.

Канада надасть Україні кредит на $1,8 мільярда

Канада 2023 року має намір надати Україні кредит на $1,8 млрд за лінією Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Бюджет $20−50 тис: яку квартиру можна купити у Києві за такі гроші

Великий розпродаж на столичному ринку нерухомості закінчився: кількість пропозицій житла суттєво скоротилася. Одразу відреагували й ціни, які знайшли певну точку рівноваги. Чому власники пригальмували із продажем своїх квартир і яка сума реально має бути на руках, щоб стати власником столичної нерухомості, з'ясовував «Мінфін».