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29 березня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за середу: Ставки за депозитами, купівля пенсійного стажу та квартира за $20-50 тисяч

Приват підвищив ставки на довгі депозити

Банки починають реагувати на нові правила роботи із коштами клієнтів, запроваджені НБУ. Знову почали переглядати свої депозитні пропозиції великі фінустанови. Скільки вони зараз платять своїм приватним вкладникам, — у свіжому огляді «Мінфіну».

НБУ взявся за чистоту рядів: Польських акціонерів Ідея Банку позбавили права голосу

Нацбанк України тимчасово позбавив права голосу акціонерів Ідея Банку Відповідне рішення Комітет з нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ ухвалив 27 березня.

На сайті Пенсійного фонду можна придбати страховий стаж. Як це зробити

Пенсійний фонд у середу, 29 березня, запустив на своєму порталі механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або збільшувати її розмір.

Канада надасть Україні кредит на $1,8 мільярда

Канада 2023 року має намір надати Україні кредит на $1,8 млрд за лінією Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Бюджет $20−50 тис: яку квартиру можна купити у Києві за такі гроші

Великий розпродаж на столичному ринку нерухомості закінчився: кількість пропозицій житла суттєво скоротилася. Одразу відреагували й ціни, які знайшли певну точку рівноваги. Чому власники пригальмували із продажем своїх квартир і яка сума реально має бути на руках, щоб стати власником столичної нерухомості, з'ясовував «Мінфін».

Джерело: Мінфін
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