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29 березня 2023, 9:40 Читать на русском

Канада надасть Україні кредит на $1,8 мільярда

Канада у 2023 році збирається надати Україні кредит на $1,8 млрд за лінією Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомляє телеканал CBC з посиланням на проєкт бюджету країни, пише Бізнес.Цензор.

Канада у 2023 році збирається надати Україні кредит на $1,8 млрд за лінією Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Кредит для України

«Канада надасть Україні кредит на суму 2,4 млрд канадських доларів ($1,8 млрд) у наступному фінансовому році. Цей захід міститься в останньому проєкті бюджету, який був переданий до парламенту у вівторок міністеркою фінансів Христєю Фріланд», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий кредит планується виділити Києву через МВФ. Ця сума призначена для того, щоб покрити дефіцит бюджету та сплатити соціальні послуги, зокрема медичні.


Крім того, як повідомляє телеканал, окремо анонсовано виділення 84 млн канадських доларів (майже $62 млн) із федерального бюджету на додаткову пряму гуманітарну допомогу Україні.

Гроші будуть виділені з поточного бюджету Міністерства закордонних справ та міжнародної торгівлі Канади та підуть на надання психологічної допомоги, розмінування та інші заходи.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
bonv
bonv
29 березня 2023, 10:30
#
Канаді респект за підтримку!
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