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21 березня 2023, 11:10 Читать на русском

Goldman Sachs назвав біткоїн активом року

Goldman Sachs out highlighting #bitcoin as the best performing asset year-to-date. pic.twitter.com/I0qoELfIMs

Bitcoin у 2023 році випередив усі традиційні інвестиційні активи за прибутковістю.
Bitcoin у 2023 році випередив усі традиційні інвестиційні активи за прибутковістю. Такого висновку дійшли аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs, пише Bitcoinmagazine.
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В абсолютних цифрах Bitcoin від початку року подорожчав на 51%. Курс BTC перевищив $28 000, і банківські аналітики очікують на подальше зростання. Bitcoin випередив акції таких компаній:
  • засновників інформаційних технологій (+15%),
  • постачальників послуг зв’язку (+15%),
  • споживчих товарів (+11%),
  • індекс Russell 1000 Growth (+10%),
  • золото (+4%),
  • індекс S&P 500 (+4%).

І за коефіцієнтом Шарпа (який визначає прибутковість із поправкою на ризик) Bitcoin також опинився у лідерах. Показник становив 1,9. Для порівняння: у компаній з ІТ коефіцієнт дорівнює 1,5, у біржового індексу Nasdaq він досяг 1,4, а у підприємств охорони здоров’я коефіцієнт Шарпа пішов у мінус (-1,1).

Читайте: Банківська криза підштовхнула курс біткоїна. Ціна перевищила $28 тисяч

Аналітики Goldman Sachs вважають, що Bitcoin зростає на очікуванні пом’якшення монетарної політики з боку Федеральної резервної системи США. Крім того, банківська криза в США змусила багатьох інвесторів шукати надійніші способи вкладень.

Дохідніше, ніж золото

У MarketWatch також відзначили поточний ривок Bitcoin. Зокрема те, що Bitcoin у 2023 році за сукупною прибутковістю перевершив технологічні індекси NASDAQ Composite, S&P 500, Dow Jones та золото.
Згідно з дослідженням, з початку 2023 року індекс NASDAQ Composite додав 12,41%, S&P 500 — 5,86%, а Dow Jones — 0,12%. Водночас прибутковість золота з 1 січня становила лише 1,17%. Попри те, що курс BTC у лютому був на найнижчому рівні з початку року, він все одно перевершив за прибутковістю усі провідні біржові індекси.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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preyvanamor
preyvanamor
21 березня 2023, 11:22
#
Біткойн не просто актив року, а цілого останнього десятиліття!!! а може навіть і всієї історії людства, бо показати ріст в +200тис. % за останні 10 років це щось не просто з області фантастики, а взагалі не зрозуміло з чого. тільки ось питання чи біткойн покаже +200тис. % в наступні 10 років? чи буде ціна одного біткойна більше 100 млн. баксів в 2033? сумніваюсь! хоча все можливе, бо сша за свою історію ще жодного разу не переживали гіперінфляцію і все буває перший раз. :)
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