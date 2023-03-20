Золото зростає: Ціна перевищила $2000 за унцію вперше з квітня 2022 року

Метал дорожчає

Серед основних причин зростання цін на метал експерти назвали складну ситуацію у банківському секторі США, яка змушує ФРС уповільнити темпи посилення грошово-кредитної політики.

Нагадаємо

У березні SVB Financial (холдингова компанія Silicon Valley Bank) повідомила про екстрений продаж облігацій на суму $21 млрд зі свого портфеля, в результаті було зафіксовано збиток у $1,8 млрд. Для його покриття планувалося розмістити акції на $2,25 млрд, однак у результаті залучити кошти не вдалося. Після повідомлення про багатомільярдний збиток акції SVB Financial впали на 60%, потім торги були припинені.

11 березня Silicon Valley Bank, який посідав у США 16-те місце за величиною активів, збанкрутував. Крах SVB — найбільше банкрутство у банківському секторі США починаючи з 2008 року.