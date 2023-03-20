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20 березня 2023, 13:05 Читать на русском

Золото зростає: Ціна перевищила $2000 за унцію вперше з квітня 2022 року

Вартість квітневого ф'ючерсу на золото на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (COMEX) зросла на 1,52% і досягла $2003,4, свідчать дані торгів. Золото торгується вище за відмітку $2000 вперше з 18 квітня 2022 року.

Вартість квітневого ф'ючерсу на золото на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (COMEX) зросла на 1,52% і досягла $2003,4, свідчать дані торгів.
Фото: depositphotos

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Метал дорожчає

Серед основних причин зростання цін на метал експерти назвали складну ситуацію у банківському секторі США, яка змушує ФРС уповільнити темпи посилення грошово-кредитної політики.

Нагадаємо

У березні SVB Financial (холдингова компанія Silicon Valley Bank) повідомила про екстрений продаж облігацій на суму $21 млрд зі свого портфеля, в результаті було зафіксовано збиток у $1,8 млрд. Для його покриття планувалося розмістити акції на $2,25 млрд, однак у результаті залучити кошти не вдалося. Після повідомлення про багатомільярдний збиток акції SVB Financial впали на 60%, потім торги були припинені.

11 березня Silicon Valley Bank, який посідав у США 16-те місце за величиною активів, збанкрутував. Крах SVB — найбільше банкрутство у банківському секторі США починаючи з 2008 року.

За цим пішов масовий розпродаж акцій банків не тільки США, але також Європи та Азії. Слідом за Silicon Valley Bank 13 березня було закрито Signature Bank через системні ризики.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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