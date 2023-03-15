Головне за середу: Депозитні ставки, «борг Януковича» та винахід біткоїна

Підвищення нормативів обов'язкового резервування змушує великі банки розпочати боротьбу вкладника, переглядаючи свої депозитні пропозиції. Скільки тепер можна заробити на вкладі у банку з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — розповість «Мінфін».

Верховний Суд Британії ухвалив рішення на користь України у справі «боргу Януковича» на $3 мільярди

Верховний Суд Сполученого Королівства ухвалив рішення, що справу, ініційовану Росією проти України щодо єврооблігацій на суму $3 млрд, потрібно направити на судовий розгляд за повною процедурою у відкритому засіданні.

Крадіжки з карт, захмарні кредитні борги та блокування підозрілих клієнтів

Проблеми з отриманням готівки досі залишаються чи не найголовнішим предметом розбіжностей між банками та їх клієнтами. Але не тільки це завдавало клопоту споживачам фінансових послуг. «Мінфін» з'ясував, на що скаржилися клієнти фінустанов у лютому і як банки вирішували ці скарги.

Законопроєкт про розмитнення авто в «Діє» повторно подадуть до Ради

Законопроєкт про розмитнення транспортних засобів через додаток «Дія» та за новою формулою зареєструють у Верховній Раді повторно.

Де насправді винайшли біткоїн і чому він дорожчатиме десятиліттями

Всупереч популярним теоріям, які говорять про антидоларову спрямованість біткоїна, генеральний директор US Global Investors Френк Холмс переконаний, що криптовалюта номер один не несе жодних загроз для «зеленого».