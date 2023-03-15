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15 березня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за середу: Депозитні ставки, «борг Януковича» та винахід біткоїна

Ощадбанк підняв ставки на всі свої гривневі депозити

Підвищення нормативів обов'язкового резервування змушує великі банки розпочати боротьбу вкладника, переглядаючи свої депозитні пропозиції. Скільки тепер можна заробити на вкладі у банку з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — розповість «Мінфін».

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Джерело: Мінфін
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