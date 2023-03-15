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15 березня 2023, 17:42 Читать на русском

Законопроєкт про розмитнення авто у «Дії» повторно подадуть у Раду

Законопроєкт про розмитнення транспортних засобів через застосунок «Дія» і за новою формулою зареєструють у Верховній Раді повторно. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає «Інтерфакс-Україна».

Законопроєкт про розмитнення транспортних засобів через застосунок «Дія» і за новою формулою зареєструють у Верховній Раді повторно.

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Розмитнення

«Ми жодного разу не опускали руки за цей час. Було багато проєктів, коли нам говорили „ні“ відразу. Ти починаєш говорити, і тобі кажуть — „ні“. І ми постійно це ламали та в цьому напрямі ми точно прийдемо до результату. Наразі переподаємо проєкт», — зазначив він.

За його словами, планується задіяти громадськість і виносити питання в публічну площину.

«Ми більше контактуватимемо з депутатами, більше публічно порушуватимемо це питання. Виводитимемо в публічний простір тих, хто не говорить аргументів, а потім залишає залу під час голосування. Ми використовуватимемо всі інструменти, щоб це питання дотиснути», — наголосив міністр.

Нагадаємо

У лютому парламент провалив голосування за ухвалення за основу законопроєктів № 7466 і № 7468 про митне оформлення транспортних засобів через застосунок «Дія» і за новою формулою.

Читайте: Верховна Рада провалила законопроєкти про розмитнення автомобілів у «Дії»

У червні 2022 року уряд дав старт переведенню процесу розмитнення автомобілів у додаток держпослуг «Дія».

З кінця січня у застосунку «Дія» вже можна протестувати нову систему розрахунку вартості послуги.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+41
bonv
bonv
15 березня 2023, 18:11
#
Законопроектів вагон, а толку ноль! Імітація бурхливої роботи в дії.
+
0
Три літри
Три літри
16 березня 2023, 10:43
#
Імітація бурхливої роботи в Дії.

Ну так це від самого початку так.
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
16 березня 2023, 8:43
#
Ты что-то имеешь против материнского языка?
Мы все вышли из Киевской Руси — это наша отчизна.
Украинский — это материнский язык. Ибо это мова Руси.
И он более древний чем русский на котором мы пишем.
Русский это просто современный новодел и диалект украинской мовы к которому многие увы привыкли.
+
+15
BIlE
BIlE
16 березня 2023, 0:09
#
Оооо. Ну прям як з будівельною реформою. Короче це приймуть вже нова влада, дай Бог.
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