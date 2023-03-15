Законопроєкт про розмитнення транспортних засобів через застосунок «Дія» і за новою формулою зареєструють у Верховній Раді повторно. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає «Інтерфакс-Україна».
Законопроєкт про розмитнення авто у «Дії» повторно подадуть у Раду
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Розмитнення
«Ми жодного разу не опускали руки за цей час. Було багато проєктів, коли нам говорили „ні“ відразу. Ти починаєш говорити, і тобі кажуть — „ні“. І ми постійно це ламали та в цьому напрямі ми точно прийдемо до результату. Наразі переподаємо проєкт», — зазначив він.
За його словами, планується задіяти громадськість і виносити питання в публічну площину.
«Ми більше контактуватимемо з депутатами, більше публічно порушуватимемо це питання. Виводитимемо в публічний простір тих, хто не говорить аргументів, а потім залишає залу під час голосування. Ми використовуватимемо всі інструменти, щоб це питання дотиснути», — наголосив міністр.
Нагадаємо
У лютому парламент провалив голосування за ухвалення за основу законопроєктів № 7466 і № 7468 про митне оформлення транспортних засобів через застосунок «Дія» і за новою формулою.
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У червні 2022 року уряд дав старт переведенню процесу розмитнення автомобілів у додаток держпослуг «Дія».
З кінця січня у застосунку «Дія» вже можна протестувати нову систему розрахунку вартості послуги.
Коментарі - 4
Ну так це від самого початку так.
Мы все вышли из Киевской Руси — это наша отчизна.
Украинский — это материнский язык. Ибо это мова Руси.
И он более древний чем русский на котором мы пишем.
Русский это просто современный новодел и диалект украинской мовы к которому многие увы привыкли.