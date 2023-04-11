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11 апреля 2023, 12:50 Читати українською

От 49,4 тыс. за квадрат в Киеве до 22,1 тыс. грн возле Сум: сколько сейчас стоит жилье

Украинский строительный рынок возобновляется: только в прошлом месяце в эксплуатацию было сдано 66 новостроек. Как за время войны изменились цены на недвижимость и сколько стоит аренда жилья, исследовал маркетплейс Dim.ria. «Минфин» публикует результаты исследования.

Украинский строительный рынок возобновляется: только в прошлом месяце в эксплуатацию было сдано 66 новостроек.

Первичный рынок

Предложение

По данным Dim.ria, по состоянию на конец марта 2023 года в Украине открыто 73,3% отделов продаж новостроек. Больше всего в Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях. Если сравнивать ситуацию в конце февраля и в марте — по всей Украине зафиксирован рост этого показателя на 1,3%, за месяц открылось еще 34 отдела продаж новостроек.

В марте в Украине сдали в эксплуатацию 66 новостроек, составляющих 120 секций. В Киеве — 5 новостроек и 12 секций, а в Киевской области — 18 новостроек и 33 секции.

В течение года — с марта 2022 и до конца марта 2023 г. — в Украине сдали в эксплуатацию 378 новостроек и 865 секций, из них в Киеве — 40 новостроек и 128 секций, а в Киевской области — 81 и 208 соответственно.

В Украине среди новостроек, в которых ведутся продажи, 24,33% — это готовое жилье. В столице этот показатель составляет 26,8%.

Цены

Средняя цена за м² на конец марта в 1-комнатной квартире в Киеве составляет 49,5 тыс. грн. И это на 1% больше, чем в феврале 2023 года и на 38,5% больше, чем в феврале 2022 г.

По сравнению с февралем прошлого года средняя цена за м² в марте 2023 г. в 1-комнатной квартире в Харьковской области упала на 4,2% и сейчас составляет 26,6 тыс. грн.

Самая низкая средняя цена за м² в 1-комнатной квартире в марте 2023 года зафиксирована в Сумской области — 22,1 тыс. грн.

Вторичное жилье

Предложение

Сравнивая март и февраль 2023 г. количество предложений по продаже вторичного жилья выросло почти по всей Украине. В столице новых предложений появилось на 93,4% больше.

Если рассматривать март 2023 г. и февраль 2022 г., кое-где фиксируется спад предложений, но есть и рост. К примеру, в Киевской области сравнивая прошлый год и нынешнее время — на 212% больше предложений вторичного жилья.

Цены

Анализируя март 2023 г. и февраль 2023 г., почти по всей Украине фиксируется небольшой рост цены на вторичное жилье.

Самая высокая средняя цена однокомнатной квартиры зафиксирована в Киеве — $85,7 тыс. по сравнению с февралем 2022 г. — стоимость выросла на 7,2%. В Киевской области средняя цена однокомнатной квартиры — $41,7 тыс., и она наоборот упала — на 2,6% по сравнению с прошлым годом.

Рынок аренды

Предложение

Рассматривая март этого года и февраль прошлого — значительный рост предложений арендованного жилья. В столице этот показатель составляет 122%, а во Львовской области — 273,8%.

Если сравнить март и февраль этого года — тоже фиксируется рост предложений. В Киеве рост почти на 13%.

Цены

По состоянию на март средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве — 16,1 тыс. грн, что на 18,8% меньше, чем в феврале прошлого года. Если сравнивать с февралем этого года, то видим рост почти на 1%.

Самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в Херсонской области — 2,7 тыс. грн. Это на 47% меньше, чем в феврале прошлого года.

Читайте также: Возобновление строительства и новые взятки: что происходит на рынке «первички»

Комментировать

Комментарии - 3

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0
bonv
bonv
11 апреля 2023, 13:01
#
Ринок нерухомості в березні: за рік ціни на новобудови збільшились майже на 40%.
https://news.finance.ua/ua/rynok-neruhomosti-v-berezni-za-rik-ciny-na-novobudovy-zbil-shylys-mayzhe-na-40
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0
bonv
bonv
11 апреля 2023, 13:03
#
«50 кв. м на особу». На розмір компенсацій за зруйноване війною житло можуть запровадити ліміт.
https://ubr.ua/uk/market-uk/real-estate-uk/50-kv-m-na-cheloveka-na-razmer-kompensatsij-za-razrushennoe-vojnoj-zhile-mogut-vvesti-limit
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
11 апреля 2023, 13:09
#
Не понимаю этой тяги покупать стены турецкого качества,потом попадать на ремонт. Лучше купить готовое жилье на вторичке и не #₽#₽ть себе мозг.
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