Украинский строительный рынок возобновляется: только в прошлом месяце в эксплуатацию было сдано 66 новостроек. Как за время войны изменились цены на недвижимость и сколько стоит аренда жилья, исследовал маркетплейс Dim.ria. «Минфин» публикует результаты исследования.
От 49,4 тыс. за квадрат в Киеве до 22,1 тыс. грн возле Сум: сколько сейчас стоит жилье
Первичный рынок
Предложение
По данным Dim.ria, по состоянию на конец марта 2023 года в Украине открыто 73,3% отделов продаж новостроек. Больше всего в Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях. Если сравнивать ситуацию в конце февраля и в марте — по всей Украине зафиксирован рост этого показателя на 1,3%, за месяц открылось еще 34 отдела продаж новостроек.
В марте в Украине сдали в эксплуатацию 66 новостроек, составляющих 120 секций. В Киеве — 5 новостроек и 12 секций, а в Киевской области — 18 новостроек и 33 секции.
В течение года — с марта 2022 и до конца марта 2023 г. — в Украине сдали в эксплуатацию 378 новостроек и 865 секций, из них в Киеве — 40 новостроек и 128 секций, а в Киевской области — 81 и 208 соответственно.
В Украине среди новостроек, в которых ведутся продажи, 24,33% — это готовое жилье. В столице этот показатель составляет 26,8%.
Цены
Средняя цена за м² на конец марта в 1-комнатной квартире в Киеве составляет 49,5 тыс. грн. И это на 1% больше, чем в феврале 2023 года и на 38,5% больше, чем в феврале 2022 г.
По сравнению с февралем прошлого года средняя цена за м² в марте 2023 г. в 1-комнатной квартире в Харьковской области упала на 4,2% и сейчас составляет 26,6 тыс. грн.
Самая низкая средняя цена за м² в 1-комнатной квартире в марте 2023 года зафиксирована в Сумской области — 22,1 тыс. грн.
Вторичное жилье
Предложение
Сравнивая март и февраль 2023 г. количество предложений по продаже вторичного жилья выросло почти по всей Украине. В столице новых предложений появилось на 93,4% больше.
Если рассматривать март 2023 г. и февраль 2022 г., кое-где фиксируется спад предложений, но есть и рост. К примеру, в Киевской области сравнивая прошлый год и нынешнее время — на 212% больше предложений вторичного жилья.
Цены
Анализируя март 2023 г. и февраль 2023 г., почти по всей Украине фиксируется небольшой рост цены на вторичное жилье.
Самая высокая средняя цена однокомнатной квартиры зафиксирована в Киеве — $85,7 тыс. по сравнению с февралем 2022 г. — стоимость выросла на 7,2%. В Киевской области средняя цена однокомнатной квартиры — $41,7 тыс., и она наоборот упала — на 2,6% по сравнению с прошлым годом.
Рынок аренды
Предложение
Рассматривая март этого года и февраль прошлого — значительный рост предложений арендованного жилья. В столице этот показатель составляет 122%, а во Львовской области — 273,8%.
Если сравнить март и февраль этого года — тоже фиксируется рост предложений. В Киеве рост почти на 13%.
Цены
По состоянию на март средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве — 16,1 тыс. грн, что на 18,8% меньше, чем в феврале прошлого года. Если сравнивать с февралем этого года, то видим рост почти на 1%.
Самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в Херсонской области — 2,7 тыс. грн. Это на 47% меньше, чем в феврале прошлого года.
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