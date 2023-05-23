Как за год изменилась цена жилья и стоимость аренды квартир в крупнейших городах Украины, в колонке для NV рассказала руководитель сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук. «Минфин» публикует ключевые тезисы.
Квартиры во Франковске за год подорожали на 23%: что произошло в других городах
Основные тенденции рынка
Украинский рынок недвижимости, который успел пройти испытания от предыдущих периодов нестабильности (начала российско-украинской войны в 2014 году, ковидные времена), показывает свою устойчивость и способность выстоять в условиях кризиса. Сейчас мы наблюдаем следующие тенденции:
- Рост спроса на покупку жилья, особенно в западных и центральных областях Украины. Цифры показывают, что спрос здесь даже выше довоенного. В других регионах, к сожалению, ситуация не столь радостная. На востоке страны почти никто не рассматривает покупку квартир или домов, а на юге ситуация остается нестабильной. Однако, средние показатели спроса на покупку жилья по Украине уже на уровне довоенных.
- Увеличение количества объявлений о продаже или покупке жилья. К примеру, во всех западных и центральных областях Украины растет количество предложений на платформе OLX от 15% до 85%, по сравнению с показателями прошлого года.
В начале полномасштабного вторжения люди в большинстве своем искали жилье не в больших городах, а в относительно безопасных областных центрах. Весной 2022 года в топе областей по поиску жилья были: Закарпатская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Полтавская и Винницкая области.
Украинцы из южных областей переезжали в центральные, из центральных в северные, из северных — в западные. По поисковым запросам преобладали большие квартиры, поскольку люди переезжали целыми семьями. По характеристикам жилья в топе находились квартиры с развитой рядом инфраструктурой, мебелью и техникой.
Сейчас для аренды актуальны квартиры на нижних этажах, с убежищами или паркингами рядом, возможность заезжать с животными и детьми, отсутствие военных объектов рядом с жильем.
Что касается покупки, то украинцы в основном просматривают недвижимость в областных центрах. Сейчас наблюдается, что, например, львовяне покупают жилье чаще в Ивано-Франковске. То есть есть тенденция, что люди все больше интересуются недвижимостью за пределами городов-миллионников.
Если мы говорим о Киевской области, здесь больше интересуются домами, а не квартирами. Возможно, дает о себе знать опыт прошлогодней зимы и отключений света. Большого перекоса в предпочтениях украинцев по выбору жилья в сторону пригорода нет, в то же время, интерес к регионам точно вырос и укрепился.
Долгосрочная аренда
Киев. В столице важно рассматривать стоимость в разрезе каждого района. К примеру, в Деснянском районе средняя цена однокомнатной квартиры в аренду составляла 6 тыс. грн в апреле 2022 года и осталась такой же в апреле 2023 года. В Печерском районе произошел рост цены с 12 тыс. грн (апрель 2022 г.) до 20 тыс. грн (апрель 2023 г.) за год. В целом, цены по Киеву находятся на уровне апреля прошлого года, но здесь важно учесть, что в тот период они были заниженными, из-за начала полномасштабного вторжения.
Львов. В среднем, по городу рост цен составляет 17,3% — 14,2 тыс. в апреле 2023 года, против 12,1 тыс. грн в апреле 2022 года.
Харьков. В городе цены за квартиру в среднем составляют около 4 тыс. Цифры сохраняются такие же, как и в апреле прошлого года.
Одесса. В городе наблюдается рост цен на жилье от 500 до 1,5 тыс. грн в каждом из сегментов. За аренду однокомнатной квартиры сейчас нужно отдать от 6,5 тыс. грн., против 5 тыс. грн в апреле прошлого года (точная стоимость зависит от района проживания).
Ивано-Франковск. Цены на аренду выросли на 35%. В апреле 2023 года стоимость однокомнатной квартиры в среднем 10 тыс. грн, против апреля 2022 года, когда цена составляла 7,4 тыс. грн.
Продажа жилой недвижимости
Киев. В зависимости от района размещения объекта, цены изменились по-разному, тем не менее, средний рост апреля 2023 года к апрелю 2022 года — от 15% до 17%.
Львов. Рост цен однокомнатных квартир колеблется от 13 до 15%.
Харьков. В городе произошло падение цен в среднем на 7%.
Одесса. Рост цен от 17% до 20% на продажу однокомнатных, и от 10% до 13% для двухкомнатных квартир.
Ивано-Франковск. В среднем, по городу изменение цены достигло +23% к апрелю 2022 года.
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На данный момент мы видим восстановление во всех сегментах недвижимости. В частности, активно начал расти спрос на покупку коммерческой недвижимости, а это была одна из категорий, на которую заметно снизилось количество отзывов после начала войны.
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