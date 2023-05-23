Квартиры во Франковске за год подорожали на 23%: что произошло в других городах

Как за год изменилась цена жилья и стоимость аренды квартир в крупнейших городах Украины, в колонке для NV рассказала руководитель сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Основные тенденции рынка

Украинский рынок недвижимости, который успел пройти испытания от предыдущих периодов нестабильности (начала российско-украинской войны в 2014 году, ковидные времена), показывает свою устойчивость и способность выстоять в условиях кризиса. Сейчас мы наблюдаем следующие тенденции:

Рост спроса на покупку жилья, особенно в западных и центральных областях Украины. Цифры показывают, что спрос здесь даже выше довоенного. В других регионах, к сожалению, ситуация не столь радостная. На востоке страны почти никто не рассматривает покупку квартир или домов, а на юге ситуация остается нестабильной. Однако, средние показатели спроса на покупку жилья по Украине уже на уровне довоенных.

Увеличение количества объявлений о продаже или покупке жилья. К примеру, во всех западных и центральных областях Украины растет количество предложений на платформе OLX от 15% до 85%, по сравнению с показателями прошлого года.

В начале полномасштабного вторжения люди в большинстве своем искали жилье не в больших городах, а в относительно безопасных областных центрах. Весной 2022 года в топе областей по поиску жилья были: Закарпатская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Полтавская и Винницкая области.

Украинцы из южных областей переезжали в центральные, из центральных в северные, из северных — в западные. По поисковым запросам преобладали большие квартиры, поскольку люди переезжали целыми семьями. По характеристикам жилья в топе находились квартиры с развитой рядом инфраструктурой, мебелью и техникой.

Сейчас для аренды актуальны квартиры на нижних этажах, с убежищами или паркингами рядом, возможность заезжать с животными и детьми, отсутствие военных объектов рядом с жильем.

Что касается покупки, то украинцы в основном просматривают недвижимость в областных центрах. Сейчас наблюдается, что, например, львовяне покупают жилье чаще в Ивано-Франковске. То есть есть тенденция, что люди все больше интересуются недвижимостью за пределами городов-миллионников.

Если мы говорим о Киевской области, здесь больше интересуются домами, а не квартирами. Возможно, дает о себе знать опыт прошлогодней зимы и отключений света. Большого перекоса в предпочтениях украинцев по выбору жилья в сторону пригорода нет, в то же время, интерес к регионам точно вырос и укрепился.

Долгосрочная аренда

Киев. В столице важно рассматривать стоимость в разрезе каждого района. К примеру, в Деснянском районе средняя цена однокомнатной квартиры в аренду составляла 6 тыс. грн в апреле 2022 года и осталась такой же в апреле 2023 года. В Печерском районе произошел рост цены с 12 тыс. грн (апрель 2022 г.) до 20 тыс. грн (апрель 2023 г.) за год. В целом, цены по Киеву находятся на уровне апреля прошлого года, но здесь важно учесть, что в тот период они были заниженными, из-за начала полномасштабного вторжения.

Львов. В среднем, по городу рост цен составляет 17,3% — 14,2 тыс. в апреле 2023 года, против 12,1 тыс. грн в апреле 2022 года.

Харьков. В городе цены за квартиру в среднем составляют около 4 тыс. Цифры сохраняются такие же, как и в апреле прошлого года.

Одесса. В городе наблюдается рост цен на жилье от 500 до 1,5 тыс. грн в каждом из сегментов. За аренду однокомнатной квартиры сейчас нужно отдать от 6,5 тыс. грн., против 5 тыс. грн в апреле прошлого года (точная стоимость зависит от района проживания).

Ивано-Франковск. Цены на аренду выросли на 35%. В апреле 2023 года стоимость однокомнатной квартиры в среднем 10 тыс. грн, против апреля 2022 года, когда цена составляла 7,4 тыс. грн.

Продажа жилой недвижимости

Киев. В зависимости от района размещения объекта, цены изменились по-разному, тем не менее, средний рост апреля 2023 года к апрелю 2022 года — от 15% до 17%.

Львов. Рост цен однокомнатных квартир колеблется от 13 до 15%.

Харьков. В городе произошло падение цен в среднем на 7%.

Одесса. Рост цен от 17% до 20% на продажу однокомнатных, и от 10% до 13% для двухкомнатных квартир.

Ивано-Франковск. В среднем, по городу изменение цены достигло +23% к апрелю 2022 года.

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На данный момент мы видим восстановление во всех сегментах недвижимости. В частности, активно начал расти спрос на покупку коммерческой недвижимости, а это была одна из категорий, на которую заметно снизилось количество отзывов после начала войны.