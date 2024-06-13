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13 июня 2024, 15:29 Читати українською

Сколько стоит жилье на аукционах в Европе

Стартовая стоимость недвижимости на аукционах во Франции и Италии всегда минимум на 40% ниже рыночной. На сколько же вырастает ее стоимость во время торгов, каковы особенности покупки такой недвижимости и выгодно ли это, рассказала адвокат, аукционист, специалист по зарубежной недвижимости Ирина Георгиева.

Стартовая стоимость недвижимости на аукционах во Франции и Италии всегда минимум на 40% ниже рыночной.

С 2017 года я начала участвовать в аукционах Одессы по продаже помещений, которые город выставлял на реализацию. И в процессе изучения законодательства, рынка и особенностей аукционных продаж пришла к выводу, что в Европе это более интересно и перспективно.

Во Франции и Италии, где я работаю аукционистом, большинство людей не могут наследовать недвижимость, потому что при этом им нужно заплатить до 60% налогов, а у них просто нет таких средств.

Например, у владельцев нет наследников, тогда они передают свое жилье государству, в обмен на пожизненное содержание в домах престарелых. А государство может продать недвижимость только на аукционе. Чаще всего это очень перспективные объекты для инвестирования, и, в отличие от Украины, этот процесс достаточно быстрый, живой и «прозрачный».

В целом в Европе аукционная система очень развитая и выгодная, поэтому ею и пользуются.

В Европе, если недвижимость попала на аукцион, значит, владелец исчерпал все законные способы ее вернуть себе, кроме как выкупить. И даже если у владельца есть наследники, но имущество через суд пошло на аукцион, и вы его купили, то я могу гарантировать на 100%, что его никто у вас уже не отберет.

Информация о самих аукционах находится на специальных сайтах при судах, где непосредственно проходят аукционы. Для участия во Франции гражданин нашего государства должен иметь с собой паспорт Украины, открытый счет в европейской стране, а также, желательно, счет (но не обязательно) и прописку во Франции.

Перед участием в аукционе следует обратить внимание на:

  • состояние здания;
  • как давно лот находится в продаже;
  • первая ли это продажа.

Важную роль играет период торгов — зимой всегда меньшая активность, и это время для инвестирования.

В чем преимущество европейского рынка для инвесторов

Во-первых, во Франции ликвидность недвижимости — одна из самых высоких, также в Италии достаточно высокая пассивная доходность от аренды недвижимости или ее реализации. У остальных стран Европы более низкие показатели прибыльности, поэтому с ними лучше не работать.

Во-вторых, высокая сезонность Италии и Франции для аренды — не менее 9 месяцев в году.

Стартовая стоимость недвижимости на аукционах всегда минимум на 40% ниже рыночной, и даже при финальной продаже она очень редко доходит до рыночной.

Приведу пример: квартира в Антибе, на Лазурном Берегу Франции в 150 метрах от моря и площадью 55 кв. м, вышла на аукцион со стартовой стоимостью 70 тыс. евро, тогда как в этом доме аналогичная квартира стоит 280 — 320 тыс. евро. В итоге эта квартира была продана за 130 тыс. евро. Конечно, часто в такой недвижимости нужно делать ремонт, на это суммарно уйдет не более 50 тыс. евро, что в любом случае меньше, чем покупать ее прямо на рынке без аукциона.

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Также наличие недвижимости дает лучшие условия кредитования в европейских банках. Инвестор полностью вливается в социальную жизнь страны, получает налоговый номер и становится полноценным финансовым резидентом.

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