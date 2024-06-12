В Киеве дорожает аренда жилья: за сколько можно снять «однушку» на Подоле и Троещине

В Киеве дорожают съемные квартиры. По данным портала ЛУН, только за последний месяц арендные ставки на среднестатистическую однушку повысились на тысячу гривен — до 13,5−14 тыс. грн. И это при том, что в последнее время съемная квартира в столице стоила дешевле, чем, к примеру, во Львове, а ценник долго оставался стабильным. «Минфин» разбирался, что происходит на столичном рынке съемного жилья.

Цены на киевское жилье гонит вверх новая волна переселенцев. Многие харьковчане, устав от бесконечных обстрелов, переезжают в столицу. Есть также переселенцы из Сумской и Одесской областей.

Впрочем, арендные ставки разные, многое зависит от района и самой квартиры. А с началом массовых отключений света стали больше цениться дома, «которые реже отключают», а также оборудованные бесперебойниками и с газовыми плитами.

Как изменились цены на аренду в Киеве

По данным исследования ЛУН, в Киеве активно идут вверх ценники на съемное жилье.

К примеру, если в феврале этого года однокомнатная квартира стоила 12,5 тыс. грн, а в апреле — 12,25 тыс. грн, то к концу мая за нее просили уже 12,5−14 тыс. грн.

Двушки зимой в среднем сдавали по 17 тыс. грн, к апрелю ценник просел до 15,5 тыс. грн, а к началу лета он вырос до 16−18 тыс. грн.

Минимальный «зимний» ценник все же еще встречается, хоть и редко. «Минфин» нашел на площадке Bird квартиру на Троещине (улица Лаврухина) в 22-х этажном доме. Площадь однушки достаточно большая — 50 квадратов, есть бытовая техника, мебель, интернет. Хотя общее состояние риелторы характеризуют, как «уставшее» — ремонт, как и интерьер, достаточно старые. Ценник на жилье получше стартует в этом районе уже с 8,5 тыс. грн. За такие деньги предлагается квартира на проспекте Калины площадью 43 квадрата, но со свежим ремонтом и современным интерьером.

На Позняках похожую квартиру «Минфин» нашел уже за 10,5 тыс. грн, но таких вариантов мало. В среднем ценники на однушки в этом районе — 12 тыс. грн и выше.

На Оболони однушка 50 квадратов в 25-этажке с евроремонтом стоит 13−14 тыс. грн в месяц, выставлено также много жилья в новостройках, но там ценник выше — 19−20 тыс. грн и выше.

Это на 7−10% дороже, чем было еще месяц назад. И это при том, что достаточно долго съемные квартиры в Киеве не дорожали, а в отдельные периоды даже дешевели. Эксперт столичного рынка недвижимости Михаил Артюхов объяснял это большим предложением сдающегося внаем жилья.

До войны киевскую недвижимость активно скупали инвесторы со всей страны, ведь на аренде можно было хорошо зарабатывать. С началом полномасштабного вторжения потенциальных арендаторов стало намного меньше, и жилье попросту простаивало. Это влетало в копеечку владельцам, ведь нужно было оплачивать коммуналку. Если квартира одна, сумма еще не слишком большая, но многие инвесторы накупили по 5−10 квартир, и там общая платежка уже совсем другая. Это заставляло собственников снижать цены на аренду, лишь бы жилье не простаивало. Но сейчас тенденция развернулась.

При этом, как говорит столичный риелтор Ирина Луханина, владельцы жилья по-прежнему готовы торговаться. Сбрасывают под конкретного клиента от 500 грн до 2−3 тыс. грн, в зависимости от стоимости квартиры.

Почему в Киеве дорожает аренда

Владельцы столичного жилья и риелторы уже не раз пробовали «разогреть цены».

«Некоторые риелторы намеренно раскачивали ситуацию, заявляя потенциальным постояльцам, что „все дорожает“. В отдельные периоды эти уловки срабатывали: в среднем по рынку ценники на аренду повышались на 5−7%. Но наличие большого количества пустующего жилья возвращало ценники к прежним уровням», — говорит Михаил Артюхов.

Как будет в этот раз? — По мнению киевских риелторов, нынешнее подорожание связано с наплывом в столицу переселенцев из нескольких регионов. В первую очередь это Харьковская область, которую в последнее время сильно обстреливают. Многие харьковчане решили переехать в более безопасное место, в том числе в столицу. В Киев также хлынули переселенцы из Сумской и Одесской области, где обстановка сейчас также неблагоприятная.

Многие переселенцы, как говорит Ирина Луханина, селятся семьями, поэтому ищут большие квартиры. Спросом пользуется разное жилье — от эконом-класса до комфорт, и даже элитное (по 60−70 тыс. грн в месяц на Печерске).

Глава харьковского оценочного агентства «Дельта-Консалтинг» Роман Рябов рассказал «Минфину», как он искал квартиру.

«Мы переезжаем в Киев уже во второй раз, первый — был в 2022 году. Есть опыт, целенаправленно искали Левый берег, трехкомнатную квартиру, чтобы можно было работать из дому. Предложений немало, но, к примеру, если переезжать с домашним питомцем, как в нашем случае с котом, то количество вариантов резко ограничивается: многие хозяева не хотят пускать постояльцев с животными.

Еще одно наблюдение: ценник на квартиру не сильно зависит от качества жилья — больше от района и площади квартиры. К примеру, если сравнивать в целом Левый берег и Троещину, то на последней такую же квартиру можно снять на 3−4 тысячи дешевле, и даже больше. На Осокорках трешка стоит порядка 20 тысяч, на Троещине — 15−16 тысяч. Самая переоцененная, как по мне, Дарница — там достаточно старое жилье с «убитыми» ремонтами, а ценники владельцы выставляют завышенные", — рассказывает Роман Рябов.

По словам Ирины Луханиной, поток переселенцев непрерывно растет последние несколько месяцев. При этом одесситы и харьковчане ищут квартиры стоимостью 20−40 тыс. грн в месяц, тогда как, к примеру, жители Сумской области, как правило, ограничены бюджетом до 12 тыс. грн — пытаются за эти деньги найти любое жилье в столице или пригороде.

Наценка за энергонезависимость

Еще одна тенденция, которая набирает обороты в столице, — переезды арендаторов из-за массовых отключений света. В последнее время Киев отключают очень жестко, в некоторых районах люди сидят без света по 16 часов.

Недавно Кабмин увеличил лимиты электроэнергии для столицы, но, как говорит эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, столица все равно будет страдать больше остальных регионов — мало своей генерации, а потребителей очень много.

Поэтому среди потенциальных квартиросъемщиков все больше запросов на наличие бесперебойников, газовых плит и подземных паркингов на случай обстрелов.

Зачастую найти такие варианты крайне сложно. Ведь подземные паркинги есть преимущественно в новых домах, тогда как газовые плиты — в хрущевках. Поэтому клиентам в итоге приходится выбирать между безопасностью и возможностью приготовить кофе в условиях блекаута.

Многие предложения выставляются с наличием бесперебойников или генераторов.

«По пригороду: если в 2022—2023 годах с генераторами было только 10% домов, то сейчас все дома стоимостью от тысячи долларов в месяц — уже с генераторами. Есть также такие предложения в многоэтажках, особенно клубных домах. Собственники уже сбросились и установили мощные генераторы. Такие варианты расходятся в первую очередь. Но в целом стоимость частных домов в пригороде остается завышенной. Если бы собственники сбросили 300−400 долларов, объекты снимали бы более активно», — говорит Ирина Луханина.

Квартиры и дома, которые позволяют с максимальным комфортом пережить отключения света (есть бесперебойники, генераторы и пр.), стоят минимум на 10% дороже тех, где такого оборудования нет.

Роман Рябов говорит, что ему самому пришлось искать даже провайдера, который смог подключить оптоволоконный интернет (он работает в условиях отключения света).

«Вариантов с бесперебойниками в предложении не так много, анонсируют в основном автономное отопление. Но есть дома, которые подключены к одной линии с больницами и другими объектами критической инфраструктуры, их отключают реже или вообще не отключают. Особенно много таких предложений в Дарнице», — говорит Рябов. Квартиры, которые «не отключают», предлагаются на 10−15% дороже остальных.

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Перспективы по ценам и «непонятные» риелторы

По мнению Ирины Луханиной, аренда квартир в Киеве к августу-сентябрю может подорожать еще на 7−15%. «Традиционно в это время идет начало бизнес- и учебного сезона, поэтому хозяева пытаются повысить ценники», — пояснила она.

Но так как предложений сдающихся квартир в Киеве по-прежнему много, скорее всего, уже с конца сентября цены могут пойти на спад, и выйти минимум на нынешний уровень или даже ниже.

«Условия все еще диктует арендатор. Предложений много, плюс включается повышенная коммуналка с начала отопительного сезона. Поэтому многие владельцы, чтобы сдать жилье, будут давать скидки», — полагает Ирины Луханина.

Роман Рябов говорит, что на рынке появилось много «левых» посредников, которые сдают одни и те же квартиры. При этом их статус непонятен.

«Мы смотрели квартиру, которую сдают сразу три риелтора. Все они просят комиссионные в 50% от стоимости аренды. Но нам, к примеру, не смогли объяснить, кто они вообще такие. То ли представители агентства недвижимости, то ли частные предприниматели, то ли вообще рядом проходили. Я так понимаю, что ответственности такие «риелторы» никакой не несут.

Поэтому потенциальным квартиросъемщикам сразу стоит уточнять, с кем имеют дело. Много на рынке и непонятных хозяев. Скажем, тех, кто сдает не свое жилье, а квартиры родственников или знакомых, находящихся за границей. В этом случае юридическая чистота аренды также не вполне понятна — у многих таких владельцев нет даже доверенности. Поэтому, даже если они дают скидки, целесообразность такой аренды под большим вопросом", — говорит Рябов.