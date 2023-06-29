Ольга Билай: Если должник не платит кредит на телевизор, банк может забрать квартиру

За последние 10 лет с рынка было выведено более 90 банков, 6 из них — за время полномасштабного вторжения. Почему банки признают неплатежеспособными, почему большинство из них не продается, а ликвидируется, и что после этого происходит с кредитами и депозитами их клиентов, — об этом и о многом другом «Минфину» рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Билай .

Сколько стоят обанкротившиеся банки и почему инвесторы не хотят их покупать

Почему банк становится банкротом и кто в этом виноват?

Это нормальный процесс экономического развития — и предприятия, и банки могут обанкротиться. Когда наступают неблагоприятные экономические обстоятельства, или несовершенное рисковое управление активами банка, он может быть признан Нацбанком неплатежеспособным.

Могут быть системные проблемы в банке, или бизнес-модель, которую приняло руководство, может не соответствовать текущим экономическим реалиям. Из-за этого банк может быть убыточным, и если так продолжается какое-то время — год или больше, — то он съедает капитал акционеров и уже не может полностью рассчитаться с вкладчиками и акционерами. Тогда банк банкротится.

Что происходит с банком, когда он попадает в Фонд гарантирования вкладов физлиц?

Согласно законодательству, у Фонда несколько опций. Прежде всего, Фонд начинает конкурс и ищет для такого банка инвестора. Им может быть банк или не банк — тот, кто заинтересован приобрести обанкротившееся финучреждение и возобновить его работу. Или, например, банк, заинтересованный выкупить часть активов вместе с частью обязательств.

Случалось, что Фонд создавал переходный банк. Это новое финучреждение, в которое переводятся качественные активы и обязательства прошлого банка, и дальше оно уже передает их инвестору. Это довольно сложная схема, но она эффективная, с точки зрения защиты вкладчиков, кредиторов и сохранения части жизнеспособного бизнеса.

За последние 10 лет только один банк — Астра — был выкуплен инвестором — Агропросперис Банком. Почему банки не продавались даже до войны?

Во-первых, инвестор должен соответствовать требованиям Нацбанка. У него должна быть безупречная деловая репутация, чтобы банк не попал в руки мошенников. Во-вторых, инвестор должен доказать свое надежное финансовое положение и возможность докапитализировать банк в будущем.

Сам инвестор, если он подходит под эти критерии, будет смотреть на качество активов банка. Если это кредитный портфель, который обслуживается вовремя, инвестор будет заинтересован в его приобретении. А если в банке активы, выведенные на непонятных должников, которые ушли в банкротство, ни одному инвестору такой товар не нужен.

Дело в том, что Фонд вывел более 90 банков с рынка с 2012 года. За это время были не только продажи банка в целом, но и национализация, которая, кстати, тоже является продажей, только инвестором выступало государство. Есть такие варианты вывода с рынка, как передача активов и обязательств. Таких случаев было больше. Есть до 10 банков, активы и обязательства которых были переданы принимающему банку. Инвестором при этом выступает тоже банк, действующий. Он за счет неплатежеспособного банка увеличивает объем своего бизнеса.

То есть ключевое в процессе продажи банка — как качество его активов, так и качество заинтересованного инвестора.

Правда, что банк можно купить за 1 гривну?

Такое действительно возможно. Но то, что инвестор заплатит 1 гривну Фонду гарантирования в случае покупки банка, не означает, что это полная стоимость. Как правило, 1 гривну стоят банки, у которых отрицательный капитал. То есть обязательства перед вкладчиками и кредиторами превышают стоимость активов такого банка. А это значит, что инвестор должен сразу вернуть определенное количество таких обязательств. Условно говоря, это 1 гривна Фонду гарантирования плюс миллиард вкладчикам и кредиторам. Потому это хоть и не миф, но и не полная правда.

С начала войны с рынка уже было выведено 6 банков. Были ли заявки от инвесторов на их покупку?

Два из них — это дочерние учреждения российских банков. НБУ отозвал их лицензию, а в таком случае Фонд сразу же начинает процедуру ликвидации. Еще один банк — Айбокс — тоже сразу пошел в ликвидацию из-за вопросов по финансовому мониторингу. Для остальных трех — Мегабанка, Сич и Форварда — Фонд искал инвестора.

Инвесторы проявляли интерес. Но у Мегабанка, харьковского банка, были проблемы задолго до полномасштабного вторжения, и эти проблемы, к сожалению, только увеличились. Ведь многие активы расположены в Харькове и области, и ситуация с ними разная. Есть кредиты, залоги по которым пострадали от временной оккупации; есть займы, которые сознательно не обслуживаются, а есть те, которые выданы связанным лицам.

Инвестор, оценив, сколько он сможет получить средств от возврата этих кредитов и сколько он должен отдать вкладчикам и кредиторам, понял, что ему это не выгодно. С таким качеством активов от инвесторов не поступило ни одного предложения о покупке.

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Как проходила ликвидация российских банков и почему работает Сенс

Как проходил процесс ликвидации российских банков?

На второй день после полномасштабного вторжения Нацбанк отозвал лицензии у двух банков, которыми владели российские государственные банковские корпорации. Это Проминвестбанк — дочерний банк российского Внешэкономбанка, и Международный резервный банк (бывшее название Сбербанк Украины) — дочерний банк Сбербанка россии.

Уже 25 февраля Фонд ввел процедуру ликвидации. Делали это дистанционно, учитывая обстоятельства и заботясь о безопасности сотрудников. В этих банках были украинские вкладчики, и все эти люди получили свои средства своевременно от Фонда гарантирования. Сейчас мы продаем активы этих банков и возвращаем деньги кредиторам — юридическим лицам. Уже выплачено по 40% их требований в каждом банке, и мы продолжаем процедуру продаж.

Еще одна особенность — Советом национальной безопасности и обороны было принято решение о принудительном изъятии активов этих банков в пользу государства Украины. Для выполнения этого решения Фонд гарантирования перечислил в госбюджет 20 млрд грн. Эти средства пошли в специальный фонд и будут использоваться для выплаты возмещения людям для восстановления их жилья, которое пострадало из-за войны.

Вы сказали, что активы этих банков еще в процессе продажи. Куда будут направлены средства, вырученные в дальнейшем?

Сначала мы вернем деньги юридическим лицам — кредиторам 7-й очереди. Затем, в 9-й очереди этих двух банков есть государственное предприятие Национальный фонд инвестиций Украины. Включение в 9-тую очередь состоялось в связи с переходом к государству Украина в лице госпредприятия Национальный фонд инвестиций на праве хозяйственного ведения корпоративных прав в уставном капитале MP Банка и Проминвестбанка.

Дело в том, что у каждого банка были кредиты от материнских учреждений. Чтобы не отдавать эти средства государству-агрессору, их изъяли, и вместо государства-агрессора в список кредиторов поставили украинское государственное предприятие — Национальный фонд инвестиций. То есть мы будем возвращать средства государственному предприятию Украины. Если останутся еще активы, все средства от их продажи пойдут в Госбюджет.

Кроме этих двух банков, на украинском рынке работали еще несколько банков с частным российским капиталом. Какова их судьба?

Их три: Сенс, ПИН (Первый инвестиционный банк — ред.) и Форвард. У них разная судьба. Банк Форвард признан НБУ неплатежеспособным в феврале 2023 года по экономическим причинам. Мы не нашли для него инвестора и сейчас идет процедура ликвидации. Фонд уже выплатил 90% вкладов его вкладчикам. В Первом инвестиционном банке принято решение об изъятии в доход государства акций, которые принадлежали частному физлицу — россиянину. На сегодняшний день все эти акции уже принадлежат государству. Поэтому, на сегодняшний день ПИН — это уже государственный украинский банк.

Сенс продолжает косвенно принадлежать четырём российским гражданам, которые находятся под международными санкциями. Однако, банк работает, на сегодняшний день он платежеспособный. Вокруг банка ведется множество разговоров. Но окончательное решение — изымать ли акции, или осуществлять другие меры регуляторного характера — относится к компетенции НБУ или Минюста. Мы уже будем работать с тем решением, которое будет реализовано.

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А может ли действующий акционер спасти банк после признания его неплатежеспособным?

Всё нужно делать вовремя. Акционер, который ответственно относится к своему праву собственности, должен знать ситуацию в своем банке. У банка не бывает, чтобы в один момент закончился весь капитал. Это постепенный процесс утраты качества активов и потери капитала.

Акционер не только может, но и обязан, согласно украинскому законодательству, в случае недостаточности капитала проводить докапитализацию. Но до момента, когда НБУ сочтет такой банк неплатежеспособным.

Что происходит с кредитами и депозитами населения после ликвидации банка

Физическим лицам и физлицам-предпринимателям государство в лице Фонда гарантирует полную выплату средств при ликвидации банка. Есть ли шанс вернуть свои деньги юрлицам?

Юридические лица становятся кредиторами ликвидируемого банка. Возврат им средств зависит от качества активов банка.

Кстати, расскажите поподробнее, что такое активы банка?

Подавляющая часть активов в любом банке — это кредитный портфель, то есть право требования на получение средств от заемщиков. Его доля около 80−90% в структуре активов. Сейчас у нас в управлении 53 банка, которые находятся в процедуре ликвидации. Общая стоимость по балансу их активов 132 млрд грн, из них кредитный портфель — 115 млрд грн.

Кто самые крупные должники банков?

В тех банках, которые сейчас у нас в управлении, это юридические лица. Но может быть по-разному. Например, Форвард специализировался на выдаче кеш-кредитов на потребительские нужды, которыми пользуются в основном физлица. Поэтому в Форварде всего 2 или 3 кредита, выданные юрлицам.

Если заемщики возвращают кредиты, Фонд гарантирования аккумулирует эти средства и отдает кредиторам этого банка, то есть юрлицам.

То есть, если у человека есть кредит в банке, который признан неплатежеспособным, он обязан и дальше погашать этот кредит?

Да, условия кредитного договора для должника остаются неизменными: процентная ставка, график погашения — все, в том числе и штрафные санкции, если должник не выполняет эти обязательства.

Банк, когда теряет лицензию, не может выдавать новые кредиты, но он обязан проводить работу по погашению кредитов, которые были на момент ликвидации. Если должники выполняют свои кредитные обязательства, банк эти деньги накапливает и отдает кредиторам-юридическим лицам. Но если должники перестают платить, банк начинает принудительное взыскание этих кредитов — то есть взимает залог или продает сам кредит.

Идти через суд — это дополнительные расходы и время, при том, что на завершение ликвидации банка отведено всего 3 года.

Поэтому для расчета с кредиторами банков Фонд продает права требования к заемщикам через систему Прозорро.Продажи. И тогда он получает денежные средства не от заемщика, а от покупателя, который выкупает право требования. Таким покупателем может быть либо юрлицо, либо физлицо, либо банк.

Физлицо также может купить кредит?

Да. У нас нет ограничений по определению нового кредитора — только нельзя покупать самому должнику или его поручителю. Также покупателем не может выступать рф или связанные с государством-агрессором лица. Все аукционы проходят в системе Прозорро.Продажи.

Если бы 115 млрд грн задолженности, которые у нас есть на балансе, должники вернули, то удалось бы закрыть обязательства перед всеми кредиторами.

Чем рискует заемщик, кредит которого продан? Не придет ли новый кредитор с требованием досрочного погашения?

Это зависит от добросовестности заемщика. Если он выполняет все условия договора, для него ничего не меняется. Но если заемщик не платил первоначальному кредитору — банку, и не хочет платить новому кредитору, то все кредиторы — и старый, и новый — имеют одинаковый объем прав. Они потребуют добровольного или принудительного возврата кредита. Если средств нет, потребуют за счет залога. Если залога нет, то за счет всего остального имущества заемщика.

А если заемщик лишился источника дохода, что делать в такой ситуации?

Сейчас это достаточно часто случается. С марта прошлого года мы сделали каникулы для заемщиков, то есть позволили им временно не платить по кредиту, чтобы была возможность восстановить свое финансовое положение. Затем эти каникулы перешли в условия реструктуризации кредитов, которые выполнить гораздо легче, чем первоначальные.

Что сейчас с кредитной дисциплиной?

В последнее время кредитная дисциплина на рынке очень улучшилась. Люди пытаются погашать, поскольку понимают, что рано или поздно придется платить не только кредит, но и начисляемые за это время штрафные санкции.

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Как продаются активы банков-банкротов и кто их покупает

Вокруг успешных аукционов Фонда, проведенных на платформе Прозорро.Продажи, иногда возникают скандалы. Почему?

Скандалы, как правило, строятся на том, что цена, мол, была заниженной. Но принцип работы аукциона состоит в том, что кто угодно может зарегистрироваться и участвовать в нем. Побеждает тот участник, который предложит самую высокую цену. И поэтому ко всем манипуляциям возникает вопрос: почему тот, кто говорит, что цена занижена, не пришел на аукцион и не предложил большую ставку.

Кто угодно не может прийти, чтобы принять участие в аукционе; нужно же выполнить определенные условия.

Предоставить базовые документы и уплатить гарантийный взнос — 10% от начальной цены лота. Затем в течение 18 рабочих дней после того, как аукцион состоялся, участнику, который дал максимальную цену, нужно полностью рассчитаться.

Кому выгодно разгонять манипуляции вокруг цены?

Обычно проигравшим или не готовым заплатить даже ту цену, которую предложили на аукционе. Сейчас мы проводим много аукционов. Не всегда удается с первого раза продать даже самый привлекательный актив. Были случаи, когда мы проводили более 20 аукционов по одному и тому же активу. Стартуем мы всегда с более высокой из величин — балансовой или оценочной стоимости актива. Но если нет спроса, идем на понижение.

Что, кроме кредитов, еще реализуется Фондом?

Абсолютно все активы банка выставляются на продажу. Кроме кредитов, это может быть недвижимость, ведь обычно в собственности банка есть помещение головного офиса или некоторых отделений, или в счет кредита был забран залог и он учитывается на балансе банка, — это тоже продается. Также могут быть автомобили, банковское оборудование, мебель, серверы. Иногда у нас встречаются очень интересные лоты. К примеру, в банке Родовид была коллекция икон. В некоторых банках были картины, золотые украшения.

Как определяется цена на лот?

На первые торги лоты выставляются либо по балансовой, либо по оценочной стоимости, — что выше. Это принципиальная позиция Фонда — не определять первоначальную цену лота в ручном режиме.

Есть аукционы английские и так называемые «гибридные голландские».

Английские, классические — когда мы определяем цену, условно, 100 грн и принимаем ставки, которые больше этой суммы. Но если никто даже 100 грн не предложил, в следующий раз мы выходим с меньшей начальной ценой — 90 грн. Но бывает, что и по этой цене никто не покупает, поэтому мы снова идем на понижение.

Во время голландского аукциона никто не знает, какое количество участников. Выставляется начальная цена и с определенной периодичностью она автоматически снижается в течение дня. Например, на 9 утра цена 100 грн, на 9:30 — 90 грн, на 10:00 — 80 грн. На каждом из таких шагов заинтересованный покупатель может остановить понижение. Это означает, что он готов заплатить эту цену за лот.

К примеру, есть инвестор, который хотел купить актив за 50 грн. Он ждет, когда стоимость автоматически опустится до этого уровня. Но: он не знает, есть ли еще кто-нибудь, кто участвует в этом аукционе.

Он делает ставку на 50 грн, но здесь появляется другой участник и ставит 55. Тот, кто сделал первую ставку, может перебить конкурента, поставив более высокую цену, или уступить этот актив. В общем, в результате такой конкуренции, цена может вырасти выше начальной. Но это, в основном, касается активов, которые имеют какую-то стоимость. Если это кредиты, по которым должники не платили уже 10 лет, если нет залога, нет у должников имущества, никто не будет за такие активы тягаться и предлагать большую цену.

Насколько готовы инвесторы покупать активы банков во время войны, когда риски растут в разы и непонятно, куда будут двигаться цены?

В первые три месяца после полномасштабного вторжения Фонд приостановил продажи. Но в конце мая 2022 года открыли государственные реестры, и мы попытались выставлять на продажу первые активы. К нашему удивлению, спрос был, особенно на объекты недвижимости, которые были на балансе банков.

За это время мы продали активы на сумму более 3 млрд грн. Конечно, покупается преимущественно недвижимость, потому что это так называемый твердый актив. На кредиты спрос меньше. Но в индивидуальном порядке, когда мы реализуем отдельные кредиты отдельных заемщиков с залогом, они хорошо продаются. Более того, цены на них даже соответствуют тем, что были до полномасштабного вторжения.

Покупают в основном локальные инвесторы. Если до полномасштабного вторжения была заинтересованность и от иностранного инвестора, то сейчас, к сожалению, их интерес следует подкреплять какими-то гарантиями или страховкой. Очень большие военные риски тормозят процесс инвестирования. Но внутренний спрос есть, и это очень положительно. Это ведь то, что позволит нам восстанавливать нашу экономику после победы.

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