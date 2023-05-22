Приват в собственности государства: почему это плохо для вкладчиков

Доля государственных банков на рынке снова превысила 50%. Что это значит для банковской системы и какими должны быть действия НБУ, в своем телеграмм-канале рассказал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев .

Языком цифр

Несколько цифр и выводов последнего обзора НБУ банковского сектора (за I квартал 2023 года).

По данным Национального банка:

К концу первого квартала 2023 года доля государственных банков в структуре чистых активов банковской системы возросла до 50,9% (+0,3 п.п. за квартал). По сравнению с началом 2022 года эта доля увеличилась на 4,2 п.п.

Доля государственных банков в структуре депозитов физических лиц составила 60,4%. По сравнению с началом 2022 эта доля увеличилась на 4,9 п.п.

На долю государственных банков приходится около половины всех отделений (структурных подразделений) по банковской системе, 71% всех активных платежных карт (в т.ч. 56% - Приват), 81% банкоматов (в т.ч. 60% - Приват), 81% POS терминалов (в т.ч. 62% — Приват). По всем этим показателям доля государства на рынке увеличилась по сравнению с началом 2022 года, кроме отделений, где она почти не изменилась.

Все началось с Привата

Доминирующая роль государства в банковской системе сформировалась после национализации Привата. Но если в последние годы до Великой войны доля государства по чистым активам и розничным депозитам постепенно уменьшалась с соответственно 54,9% и 62,5% в 2017 году до 46,7% и 55,5% в 2021 году, то во время войны она снова начала расти.

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Что это значит для банковской системы

С одной стороны, значительная часть государства выступила дополнительным предохранителем для банковской системы во время войны. С другой стороны, продолжение тенденций усиления веса государственных банков на рынке несет риски, поскольку, по оценкам регулятора, «увеличиваются риски концентрации, что может затруднять их дальнейшую приватизацию».

Добавлю от себя, это также снижало эффективность денежно-кредитной политики НБУ. В частности, концентрация ликвидности в государственных банках, прежде всего Привата, обусловливали более слабую реакцию на повышение процентной ставки и дальнейшие меры по повышению привлекательности гривневых активов. И хотя процентная политика и монетарная трансмиссия являются поддерживающими инструментами во время войны/фиксированного курса, чрезмерная концентрация ликвидности в отдельных госбанках снижала эффективность их применения.

Способы уменьшения рисков

Для уменьшения рисков, по оценкам НБУ, необходимо соблюдать стратегию сокращения доли государственной собственности в банковской сфере, о чем дополнительно есть договоренности в новой программе EFF с МВФ.

Напомню, к началу полномасштабной войны для каждого из 4 государственных банков была разработана своя стратегия развития и полного/частичного выхода государства из капитала. Сейчас к ним добавился 5-й, национализированный в феврале 2023 года Pinbank (Первый инвестиционный банк), хотя его доля на рынке мала. Конечно, речь не идет о полной приватизации крупной четверки государственных банков во время военного положения (для Укрэксима этот вопрос не стоял и до войны), но могут рассматриваться варианты вхождения МФО (EBRD, IFC) в капитал государственных банков как миноритарного акционера.

Другой не менее важный момент — это гарантирование доступа банков всех групп (государственные, частные, с иностранным капиталом) в государственную программу льготного кредитования (5−7-9). Значение этой программы растет. По сути, сейчас она является главным источником, подпитывающим кредитование во время войны.

По данным НБУ, сейчас остаток по кредитам, выданным в рамках программы, составляет треть работающего гривневого кредитного портфеля бизнеса. Поэтому равный доступ к программе важен для стимулирования конкуренции на рынке и контроля за концентрацией банковских услуг.