Новое жилье для военных и переселенцев: все льготные программы от застройщиков

Львиную долю покупателей нового жилья сейчас составляют семьи военных и вынужденные переселенцы. Поэтому именно за эти категории инвесторов развернулась конкурентная борьба среди застройщиков. В портфелях многих из них уже появились специальные программы поддержки военных и ВПЛ. О них расскажет «Минфин».

Выбор для покупателей нового жилья снова растет

Почти на 30% объектов, которые были начаты еще до 24 февраля 2022 года, строительные работы так и не возобновились. И все же «первичка» демонстрирует положительные тенденции.

Только за первый квартал, согласно данным Госстата, в Украине введено в эксплуатацию 1,94 млн кв. м жилья — более трети от всего объема за 2022 год. Жилищный фонд пополнился новыми «квадратами» в каждой области, кроме Луганской и Херсонской.

Более того, запускаются новые проекты. Активнее всего работают строительные площадки на западе страны — Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области. В пятерке лидеров также Киев и область. В столице только за 20 дней июня появились 3 новых жилых комплекса, а в Киевской области — 7.

В целом, согласно данным портала ЛУН, в продаже в Украине 2 643 очереди в ЖК. В Киеве «квадраты» предлагают в 393 объектах, в пригороде — в 933.

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Сколько стоит «квадрат» в столице

При крайне низком спросе застройщики не могут сильно накручивать прайсы. По словам CMO Alliance Novobud Ирины Михалевой, с начала года цены на первичном рынке недвижимости выросли на 3−5% в гривне, в зависимости от класса и готовности проекта. Главным образом, на это повлияло увеличение стоимости строительных материалов и их логистики, удорожание услуг подряда и заработных плат узкопрофильных строительных специалистов и т. д.

«Растет стоимость квадратных метров и из-за определенного дефицита качественных и ликвидных предложений на высоких стадиях строительства, а именно такое жилье сегодня пользуется самым большим спросом», — добавляет эксперт.

Средняя цена на квадратный метр в новостройке в Киеве, по данным ЛУН, составляет около $1 300. Сами же застройщики озвучивают более высокую среднюю стоимость нового «квадрата» — на уровне $1 800, но уточняют, что стоимость квадратного метра зависит от многих факторов: локации, класса жилья, инфраструктурного наполнения, степени готовности и т. д.

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Состояние первички: на одного покупателя три продавца

Начиная с весны, спрос на жилье в новостройках оживился, хотя и остается на уровне 20% от довоенного.

«В зависимости от локации, состояния готовности, класса и качества объекта, уровень спроса в среднем, как минимум, в три раза меньше предложения. Только в отдельных объектах, строительство которых близится к завершению, спрос на 40−50% меньше предложения», — рассказывает сооснователь и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

Покупают, в основном, жилье для собственных нужд, доля таких сделок, по словам директора по маркетингу группы компаний DIM Дарьи Беди, составляет 80%. На инвестиционные продажи, которые ранее составляли 40 и более процентов, сейчас приходится около 20%. Большие надежды участники рынка возлагают на реализацию отложенного спроса.

«Среди клиентов, которые за последние три месяца купили недвижимость в Alliance Novobud, 30% — это те, кто интересовался нашими проектами еще в конце 2021-го — в начале 2022 года. Они вернулись с четко сформулированным желанием инвестировать в недвижимость», — отмечает CMO Alliance Novobud Ирина Михалева.

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Что ищут покупатели

Портрет среднего покупателя сегодня изменился. В основном, это семьи военнослужащих и внутренние переселенцы. По данным КГГА, в Киеве зарегистрировались почти 400 тысяч ВПЛ. Это, в большей степени, люди из Харькова, Запорожья, Николаева, Днепра, Херсона и т. д. У многих есть финансовая возможность и желание обустраиваться на новом месте в собственной квартире.

В фокусе покупателей — в основном уже готовое или на завершающей стадии работ жилье в сегменте комфорт плюс.

«Как правило, ищут недвижимость на высоких этапах готовности, небольшой площади, с ремонтом. Их часто готовы покупать даже при стопроцентной оплате и по рыночной цене», — говорят в компании DIM.

Такие тенденции отмечают и в Alliance Novobud. В компании говорят, что на однокомнатные квартиры и «смарты» уже ощущается определенный дефицит.

Есть также спрос на 2- и 3-комнатные квартиры. Их покупают, в основном, внутренние переселенцы на нескольких хозяев, ведь люди выезжали целыми семьями.

Среди главных критериев выбора квартиры, помимо готовности объекта, — доступная цена и безопасность.

«Наличие в доме помещений двойного назначения, которые можно трансформировать в укрытие, — большой плюс», — подчеркивает Ирина Михалева.

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Что застройщики предлагают военным и ВПЛ

Военные и ВПЛ выступают фактически одним из решающих драйверов спроса на жилье. Неудивительно, что застройщики конкурируют за этих покупателей.

«Мы разработали целую линейку инструментов, помимо хорошо известной єОселі, партнером которой тоже являемся. Например, предлагаем индивидуальные программы рассрочек с минимальным первым взносом и длительным периодом в рассрочку — от 10% аванса и до 5 лет. Есть и другие финансовые инструменты поддержки.

Воспользоваться ими могут все военнослужащие, обратившись в отдел продаж. Никаких ограничений ни по возрасту, ни по семейному статусу", — говорит Елена Рыжова, коммерческий директор группы компаний DIM.

О специальных программах для военнослужащих рассказали также в Alliance Novobud. Она введена с октября 2022 года и действует параллельно с государственной ипотечной программой «єОселя», но более гибкая. Кроме того, есть и другие предложения.

«По состоянию на сегодняшний день по программе для военнослужащих Alliance Novobud предлагает купить квартиру в рассрочку до 18 месяцев без удорожания и с первым взносом от 500 тыс. грн», — детализировала Ирина Михалева.

Отдельная программа в компании внедрена и для ВПЛ, но она действует только на жилье в комплексах, расположенных в г. Бровары. Девелопер предлагает воспользоваться рассрочкой без удорожания на 12 месяцев с первым взносом всего 10%. Остаток рассрочки — на 48 месяцев с удорожанием.

Таких предложений для военных и ВПЛ много. «Минфин» проанализировал портал ЛУН и сайты столичных девелоперов и собрал самые лучшие программы. В наш обзор попали 11 застройщиков. Они дают возможность защитникам и внутренним переселенцам приобрести квадратные метры на льготных условиях более чем в 40 ЖК.

В основном, предложения сводятся к дополнительным скидкам на недвижимость. Размер не такой уж и большой, по сравнению со стоимостью жилья, — от 5 до 15%. Но это точно лучше, чем ничего.

Предложения для военных и ВПЛ от столичных застройщиков

Застройщик ЖК Стоимость кв м в ЖК, грн Предложение Примечание LEV Development Life Story 44 600 — 67 300 Для военнослужащих ВСУ и их семей, жителей временно оккупированных территорий скидка -12% от общей стоимости квартиры (при всех способах оплаты). Для тех, кто потерял жилье, -15% от общей стоимости квартиры (при всех способах оплаты). Беспроцентная рассрочка на период строительства. Скидка действует на всю сумму внесенных средств и не суммируется с другими скидками, который действуют на период акции. Central Hills 33 000 — 43 000 KSM-GROUP Кришталеві джерела 42 000 — 68 000 Скидка 3% для участников боевых действий на квартиры при условии 100% оплаты или рассрочки платежа на 6 месяцев. АВЕНЮ 42 39 900 — 50 000 Феофания city 42 000 — 55 000 Alliance Novobud Montreal House 92 650 — 124 900 Для жителей населенных пунктов, которые пострадали или находятся в зоне боевых действий,

рассрочка до 5 лет при условии взноса от 10% от стоимости квартиры и покрытия аренды жилья для проживания семьи на срок до момента сдачи квартиры. Для военнослужащих по контракту и работников сектора безопасности и обороны возможность приобретения квартиры в рассрочку до 18 месяцев без удорожания и с первым взносом от 500 тыс. грн. Illinsky House 129 650 — 181 600 Центрострой Eco Dream 38 000 — 50 300 Скидка 2,5% на квартиры и индивидуальная скидка на паркоместо и кладовую для ВСУ и ВПЛ Ковальськая Русановская Гавань 33 900 — 51 050 Дополнительная скидка 2% при любых условиях оплаты для контрактников ВСУ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ГНС, УГО, Госспецсвязи, ГОСТ, а также военных прокуроров ОГП, лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС, сотрудников службы судебной охраны, лиц начальствующего состава управления спецопераций НАБУ и полицейских. Дом «31» 45 800 — 70 800 Дом на Вавиловых 41 700 — 66 700 Crystal Park Tower 86 400 — 90 900 Kub29 51 050 — 70 800 РИЕЛ Оk'Land 43 800 — 59 350 Особые условия на покупку квартиры для:

— военнослужащих и членов их семей, которые находятся в зоне боевых действий, дополнительная скидка — 5%; — военнослужащих и членов их семей, которые не находятся в зоне боевых действий, дополнительная скидка — 3%; — медработников и членов их семей, которые находятся в зоне боевых действий, дополнительная скидка — 5%; — медработникам и членам их семей, которые не находятся в зоне боевых действий, дополнительная скидка — 3%; — переселенцев из зоны боевых действий дополнительная скидка — 5%. Дополнительная скидка предоставляется вне зависимости от суммы первого взноса и при предъявлении подтверждающих документов. Maxima Residence 46 500 — 92 650 Берег Днепра 44 450 — 55 600 Nordica Residence 58 650 — 88 550 DIM Lucky Land 44 700 — 69 300 Для военных индивидуальные программы рассрочек с минимальным первым взносом и длительным периодом рассрочки — от 10% аванса и до 5 лет. Интергал-Буд Сырецкие Сады 33 000 — 60 850 Дополнительная скидка -3% для тех, кто лишился дома в результате войны. Кроме того, внутренне перемещенные лица могут приобрести квартиру, паркоместо или кладовую по фиксированному льготному курсу, а также по акционной программе рассрочки без удорожания с первым взносом от 30%. Парковые Озера 47 950 — 80 450 Нивки-Парк 32 300 — 72 650 Голосеевский 47 000 — 79 550 SKY AVENUE 43 800 — 68 650 Владимирский 83 800 — 95 950 Причал 8 41 150 — 51 400 Академ-Квартал 49 900 CITY HUB 47 000 — 58 000 Теремки 40 250 — 65 550 Креатор-Буд Creator City 62 600 — 85 200 Индивидуальные скидки для военнослужащих, медиков, волонтеров и переселенцев. Gravity Park 36 000 — 46 800 BudCapital Manhattan city 61 450 — 130 400 Дополнительная скидка 5% для военных ВСУ. Дополнительная скидка применяется ко всем имеющимся скидкам и действует при покупке объекта недвижимости любой схемы инвестирования (100% оплата или рассрочка). Star City 34 550 — 42 000 Башня на Ломоносова 70 000 — 76 350 Новопечерская Башня 71 250 — 74 700 Киевгорстрой Урловский-1 44 500 — 45 250 Дополнительные скидки к уже существующим для вынужденных переселенцев из зоны подтопления в Херсонской области в результате подрыва российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС. Дополнительная скидка 5% предоставляется при условии полной оплаты к уже существующим скидкам, что составляет вместе до 10%. При покупке по договору о рассрочке к существующим скидкам предоставляется дополнительная скидка 3%, что составляет вместе до 5,5%. Также дополнительная скидка 5% предоставляется воинам ВСУ. Урловский-2 44 200 — 46 050 Отрада 36 150 — 37 600 Курнатовского 36 250 — 44 050 Итальянский квартал — 2 40 450 — 48 750 Абрикосовый 35 650 — 38 250 Медовый -2 34 400 — 50 400 Star city 34 550 — 42 000

Источник: ЛУН, сайты застройщиков

Прогнозы рынка

В Alliance Novobud прогнозируют, что при сохранении нынешних настроений потребителей к концу года рынок может вырасти еще на 12−15%.

Владимир Семенцов считает, что во II полугодии спрос будет расти лишь на почти готовые объекты в отдельных локациях, наиболее защищенных от вражеских ракетных атак.

«Самое большое внимание потенциальных покупателей (свыше 75% спроса) будет приковано к 1- и 2-комнатному жилью площадью от 40 м² до 70 м² в объектах на финальных стадиях строительства», — добавляет он.

Ядро покупателей и дальше будут формировать те, у кого жилищный вопрос стоит остро — ВПЛ, участники программы «єОселя», те, кто планировал приобретение квартиры до вторжения и т. д. Прогнозируется также и рост доли инвесторов, но медленно, девелоперы отчитываются, что каких-либо значительных сдвигов здесь не ожидается. Массовое возвращение возможно только после победы.

Инвесторы будут отдавать предпочтение тем девелоперам, которые первыми вернулись на стройплощадки и продолжают активно строить.

«Эти девелоперы „берут“ покупателей не ценой, а, прежде всего, доверием — долгосрочным и стабильным», — подчеркивает Ирина Михалева.

Что касается цен, то эксперты сходятся во мнении, что к концу года они будут расти, но не стремительно. Владимир Семенцов прогнозирует «мягкое» увеличение в среднем на 3−5% в гривневом эквиваленте. Но все будет зависеть от военных действий и экономической ситуации в стране.