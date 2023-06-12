Инвесторы снова активно вкладывают в новостройки: какое жилье они выметают с рынка

Около 20% сделок в сегменте комфорт+ сегодня заключаются в спекулятивных целях. Но требования к доходным «квадратам» изменились. Что сегодня ищут инвесторы, рассказала концептолог группы компаний DIM Алена Пискунова.

Смарт-квартиры снова в цене

Результаты отчета группы DIM позволяют проследить, как в течение года трансформировалось поведение и запросы инвесторов и покупателей в жилье сегмента комфорт+.

Еще год назад практически все соглашения, которые заключались в периоды активизации спроса, касались решения квартирного вопроса. Люди покупали для себя, средняя площадь составляла 60−70 кв. Но сегодня на рынок вернулся инвестор. Средняя площадь инвестиционных квартир, пользующихся спросом, составляет 45−50 кв.м.

Больше инвесторов интересуют однокомнатные европланировки с достаточно просторными кухнями и отдельной спальней, а также эргономично спланированные студии, где легко помещаются все необходимые функциональные зоны.

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Инвестор: кто он и что ищет

60% реальных покупателей — люди в возрасте 30−40 лет, треть — те, кому за 40, а еще 10% - возрастная категория до 30 лет.

Локация, хоть и остается важным критерием выбора, уступила вопросу инфраструктурного наполнения и функционала жизненных сценариев. Ведь в условиях ограниченного спроса она будет влиять на экспозицию инвестиционных квартир.

Инвесторы интересуются непосредственно проектом: планированием публичных пространств, линейкой нежилых помещений и предполагаемых бизнесов, которые создадут экосистему коммерческой инфраструктуры, наличием разнообразных пространств для отдыха, спортивных, детских зон под совершенно разные запросы и потребности, а также социально-бытовой инфраструктуры, ведь от этого напрямую будет зависеть многообразие целевых групп, которые могут стать потенциальными покупателями в будущем.

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В фокусе — максимальная персонализация

В целом на сегодняшний день рынок новостроек настроен на максимальную персонализацию продукта. Это проявляется непосредственно в финансовых инструментах поддержки спроса, программах.

Сейчас мы предлагаем программы лояльности как покупателю, так и инвестору. Первый может приобрести квартиру в комплексах группы компаний DIM в рассрочку до 5 лет с минимальным первым взносом 15%, воспользоваться программой е-Оселя, фиксированным курсом выплаты рассрочки.

Для второго действует программа гарантированной доходности, например, где, проинвестировав в объекты недвижимости, вы гарантированно получаете 10% годовых в долларах и можете на любом этапе выйти из программы, если планы меняются, а компания в течение месяца вернет вложенные средства.

Подобные программы не просто дают поддержку людям, но и понимание, что девелопер имеет устойчивую финансовую модель и нацеленность на результат, он так же, как и инвестор или покупатель, настроен как можно быстрее сдать дом в эксплуатацию. Эти сигналы оказывают благоприятное влияние на реальный спрос. Как результат, есть прирост и инвестиционных, и конечных продаж уже третий месяц подряд на уровне 22% по всем проектам.

По состоянию на сегодняшний день в структуре сделок компании в сегменте комфорт+ 25% приходится на покупку за полную стоимость, а остальные — на рассрочку. При том, что в 2022 году только до 10% продаж были за 100% оплату.

Если еще год назад люди покупали на финальных стадиях готовности или в введенных в эксплуатацию домах, то сегодня уже готовы инвестировать с более низкой готовностью. Правда, только в тех проектах, где есть положительная строительная динамика, результативность за прошлый год и четкое понимание ценности и ликвидности продукта.