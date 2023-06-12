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12 июня 2023, 15:47 Читати українською

Инвесторы снова активно вкладывают в новостройки: какое жилье они выметают с рынка

Около 20% сделок в сегменте комфорт+ сегодня заключаются в спекулятивных целях. Но требования к доходным «квадратам» изменились. Что сегодня ищут инвесторы, рассказала концептолог группы компаний DIM Алена Пискунова.

Инвестиционный спрос на столичном рынке новостроек в 2023 году начинает набирать обороты.

Смарт-квартиры снова в цене

Результаты отчета группы DIM позволяют проследить, как в течение года трансформировалось поведение и запросы инвесторов и покупателей в жилье сегмента комфорт+.

Еще год назад практически все соглашения, которые заключались в периоды активизации спроса, касались решения квартирного вопроса. Люди покупали для себя, средняя площадь составляла 60−70 кв. Но сегодня на рынок вернулся инвестор. Средняя площадь инвестиционных квартир, пользующихся спросом, составляет 45−50 кв.м.

Больше инвесторов интересуют однокомнатные европланировки с достаточно просторными кухнями и отдельной спальней, а также эргономично спланированные студии, где легко помещаются все необходимые функциональные зоны.

Читайте также: Новостройки и вторичная продажа: Что изменилось на рынке недвижимости в мае (инфографика)

Инвестор: кто он и что ищет

60% реальных покупателей — люди в возрасте 30−40 лет, треть — те, кому за 40, а еще 10% - возрастная категория до 30 лет.

Локация, хоть и остается важным критерием выбора, уступила вопросу инфраструктурного наполнения и функционала жизненных сценариев. Ведь в условиях ограниченного спроса она будет влиять на экспозицию инвестиционных квартир.

Инвесторы интересуются непосредственно проектом: планированием публичных пространств, линейкой нежилых помещений и предполагаемых бизнесов, которые создадут экосистему коммерческой инфраструктуры, наличием разнообразных пространств для отдыха, спортивных, детских зон под совершенно разные запросы и потребности, а также социально-бытовой инфраструктуры, ведь от этого напрямую будет зависеть многообразие целевых групп, которые могут стать потенциальными покупателями в будущем.

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В фокусе — максимальная персонализация

В целом на сегодняшний день рынок новостроек настроен на максимальную персонализацию продукта. Это проявляется непосредственно в финансовых инструментах поддержки спроса, программах.

Сейчас мы предлагаем программы лояльности как покупателю, так и инвестору. Первый может приобрести квартиру в комплексах группы компаний DIM в рассрочку до 5 лет с минимальным первым взносом 15%, воспользоваться программой е-Оселя, фиксированным курсом выплаты рассрочки.

Для второго действует программа гарантированной доходности, например, где, проинвестировав в объекты недвижимости, вы гарантированно получаете 10% годовых в долларах и можете на любом этапе выйти из программы, если планы меняются, а компания в течение месяца вернет вложенные средства.

Подобные программы не просто дают поддержку людям, но и понимание, что девелопер имеет устойчивую финансовую модель и нацеленность на результат, он так же, как и инвестор или покупатель, настроен как можно быстрее сдать дом в эксплуатацию. Эти сигналы оказывают благоприятное влияние на реальный спрос. Как результат, есть прирост и инвестиционных, и конечных продаж уже третий месяц подряд на уровне 22% по всем проектам.

По состоянию на сегодняшний день в структуре сделок компании в сегменте комфорт+ 25% приходится на покупку за полную стоимость, а остальные — на рассрочку. При том, что в 2022 году только до 10% продаж были за 100% оплату.

Если еще год назад люди покупали на финальных стадиях готовности или в введенных в эксплуатацию домах, то сегодня уже готовы инвестировать с более низкой готовностью. Правда, только в тех проектах, где есть положительная строительная динамика, результативность за прошлый год и четкое понимание ценности и ликвидности продукта.

Автор:
Пискунова Алена
концептолог Пискунова Алена
группа компаний DIM
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Комментарии - 4

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Игорь УА
Игорь УА
12 июня 2023, 17:03
#
«вимітають з ринку» — Альона пече по серйозному!!!
За что вам деньги давать, за десять листов формата А4, который вы договором называете? С таким же успехом дайте Альона мне деньги за бумагу в файлике, я вам когда-то тоже что-то построю.
У вас два калеки по стройке крутятся, видимость создают. Вы что, готовое что-то продаете?
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0
AleksandrBank
AleksandrBank
12 июня 2023, 17:38
#
Інвестори шукають гарні квартири з хорошим дисконтом, до забудовника зараз ніхто не ходе, бо різниця в ціні досить велика.
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bonv
bonv
12 июня 2023, 18:01
#
Нічого не змінилося. Інвестори вкладають з котлована, а ті кому потрібне житло на етапі здачі.
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bonv
bonv
12 июня 2023, 18:02
#
У Києві здають квартиру за 20 тисяч доларів на місяць: який вигляд має житло (фото)
https://kyiv.tsn.ua/u-kiyevi-zdayut-kvartiru-za-20-tisyach-dolariv-na-misyac-yakiy-viglyad-maye-zhitlo-foto-2346226.html
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