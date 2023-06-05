Инвестиции в недвижимость: что лучше квартира или земля

О пороге входа в разные виды недвижимости, их потенциале для заработка, и чем инвестиции в землю лучше вложений в квартиру «Минфину» рассказал Егор Лесничий, коммерческий директор компании «Твоє Коло». Это сокращенное выступление Егора Лесничего во время нашей инвестиционной конференции « Invest Talk Summit », которая состоялась 27 мая. Конференция организована сайтом Минфин при поддержке Академии Минфина и Finance.ua.

Недвижимость — это простой и понятный инструмент, к тому же прибыльный. Есть достаточно большой выбор, в какую недвижимость инвестировать.

Коммерческая недвижимость даст вам 10% на вложенный капитал, но мы знаем, с какими рисками столкнулась и офисная, и торговая недвижимость. Сейчас вакантность площадей здесь очень высока.

Промышленная недвижимость, такая как порты, склады и логистические хабы, дает хорошие проценты на вложенный капитал, но минимальный порог входа — $150 тыс, далеко не для каждого инвестора.

В последнее время сельскохозяйственную землю также начали рассматривать как часть рынка недвижимости, поскольку она является таким же реальным физическим активом, который можно сдавать в аренду и зарабатывать на этом. Но в отличие от других видов недвижимости, этот актив низкорисковый: на него почти не влияют риски разрушения, которым подвергается другая недвижимость.

Порог входа в жилую недвижимость примерно $40 тыс, и если вы будете сдавать квартиру, то это будет 5−7% от вложенного капитала, если вы хотите 10%, то у вас должна быть экспертиза вы должны понимать как работает этот рынок.

Чуть меньший порог входа в нежилую недвижимость: это паркоместа, ячейки, гаражи. Но если вы хотите масштабировать эту историю, это займет у вас много времени и усилий, потому что найти нужные объекты будет не так просто.

Что лучше: квартира или земля

Наиболее популярной среди украинцев обычно является жилая недвижимость. Если сравнить, сколько будет приносить квартира в хорошем ЖК в пригороде Киева, это примерно сопоставимые деньги с сельскохозяйственной землей. Первая это в среднем 6% годовых, вторая — от 6%. Разница в начальных вложениях, простоях и потенциале.

Так, например, на взнос, ремонт и оформление такой квартиры понадобится примерно $33 тыс. Потенциал роста в цене через 3−5 лет — в среднем 5,5%. При этом примерно полгода, пока квартира будет строиться и оборудоваться, этот актив не будет работать.

А минимальный вход в сельскохозяйственную землю — примерно $4,5 тыс. Актив начинает работать сразу, а потенциал роста в цене через 3−5 лет — в среднем 22,5%.

Какие первые шаги нужно сделать

Выбрать подходящее время для входа Определиться с моделью инвестиций: активная или пассивная? Обратить внимание на горизонт инвестирования: обычно он составляет 4−7 лет Тщательно выбирать участок по разным параметрам: где он расположен, качество грунтов, конкурентное окружение и т. д.