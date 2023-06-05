О пороге входа в разные виды недвижимости, их потенциале для заработка, и чем инвестиции в землю лучше вложений в квартиру «Минфину» рассказал Егор Лесничий, коммерческий директор компании «Твоє Коло». Это сокращенное выступление Егора Лесничего во время нашей инвестиционной конференции «Invest Talk Summit», которая состоялась 27 мая. Конференция организована сайтом Минфин при поддержке Академии Минфина и Finance.ua.
Инвестиции в недвижимость: что лучше квартира или земля
Недвижимость — это простой и понятный инструмент, к тому же прибыльный. Есть достаточно большой выбор, в какую недвижимость инвестировать.
Коммерческая недвижимость даст вам 10% на вложенный капитал, но мы знаем, с какими рисками столкнулась и офисная, и торговая недвижимость. Сейчас вакантность площадей здесь очень высока.
Промышленная недвижимость, такая как порты, склады и логистические хабы, дает хорошие проценты на вложенный капитал, но минимальный порог входа — $150 тыс, далеко не для каждого инвестора.
В последнее время сельскохозяйственную землю также начали рассматривать как часть рынка недвижимости, поскольку она является таким же реальным физическим активом, который можно сдавать в аренду и зарабатывать на этом. Но в отличие от других видов недвижимости, этот актив низкорисковый: на него почти не влияют риски разрушения, которым подвергается другая недвижимость.
Порог входа в жилую недвижимость примерно $40 тыс, и если вы будете сдавать квартиру, то это будет 5−7% от вложенного капитала, если вы хотите 10%, то у вас должна быть экспертиза вы должны понимать как работает этот рынок.
Чуть меньший порог входа в нежилую недвижимость: это паркоместа, ячейки, гаражи. Но если вы хотите масштабировать эту историю, это займет у вас много времени и усилий, потому что найти нужные объекты будет не так просто.
Что лучше: квартира или земля
Наиболее популярной среди украинцев обычно является жилая недвижимость. Если сравнить, сколько будет приносить квартира в хорошем ЖК в пригороде Киева, это примерно сопоставимые деньги с сельскохозяйственной землей. Первая это в среднем 6% годовых, вторая — от 6%. Разница в начальных вложениях, простоях и потенциале.
Так, например, на взнос, ремонт и оформление такой квартиры понадобится примерно $33 тыс. Потенциал роста в цене через 3−5 лет — в среднем 5,5%. При этом примерно полгода, пока квартира будет строиться и оборудоваться, этот актив не будет работать.
А минимальный вход в сельскохозяйственную землю — примерно $4,5 тыс. Актив начинает работать сразу, а потенциал роста в цене через 3−5 лет — в среднем 22,5%.
Какие первые шаги нужно сделать
- Выбрать подходящее время для входа
- Определиться с моделью инвестиций: активная или пассивная?
- Обратить внимание на горизонт инвестирования: обычно он составляет 4−7 лет
- Тщательно выбирать участок по разным параметрам: где он расположен, качество грунтов, конкурентное окружение
и т. д.
Доступ к полному выступлению Егора Лесничего и других участников «Invest Talk Summit» можно приобрести здесь.
Комментарии - 5
А опыт общения с нашими фермерами говорит о том, что это самая обнаглевшая и быдловатая публика (привыкли куркули что все село им в рот заглядывает, можно руки выкручивать).
Хотя если есть адекватные участки 100−200−300 гектар одним куском, которые можно и ходингам сдавать в аренду, пишите в личку, рассмотрю. Паи в разнобой по 2−3 гектара не интересны.