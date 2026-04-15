українська
15 апреля 2026, 17:07

Новые налоги и штрафы для арендодателей жилья, что предлагает власть

Арендаторов хотят обязать заключать официальные договоры, а тех, кто продолжит сдавать квартиры и дома без них, будут штрафовать. При этом минимальный срок для долгосрочных договоров может быть установлен на 3 года. Такую инициативу высказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Какие негативные последствия могут иметь такие изменения, рассказал руководитель Оценочной компании «Дельта-Консалтинг» Роман Рябов.

Арендаторов хотят обязать заключать официальные договоры, а тех, кто продолжит сдавать квартиры и дома без них, будут штрафовать.

Уже давно большинство арендаторов и арендодателей заключают между собой договоры. И даже часто арендодатель выступает в роли индивидуального предпринимателя. Другое дело, платит ли арендатор во всех случаях именно на счет предпринимателя или хотя бы физического лица в банк полную сумму? Или все-таки имеют место неформальные расчеты наличными. Но сейчас никто не будет заселять арендатора без договора.

Да и вообще требования к арендаторам как таковым ужесточились. Далеко не всем сдадут жилье. Во-вторых, подает ли арендодатель декларацию в следующем году и включает ли он туда доходы от аренды?

О штрафах

Чтобы кого-то оштрафовать, нужно доказать, что он сдавал в аренду помещение и получал доход. Как это доказать? Или недовольный арендатор будет информировать налоговую, или соседи? Вряд ли готов действенный механизм контроля для наложения штрафов.

С другой стороны, стоит подумать, что для кого-то сейчас сдача квартиры или дома в аренду — это способ выживания и получения дохода, который позволит балансировать на грани и сводить концы с концами. Стоит ли наказывать за сдачу собственной квартиры в аренду именно в такие тяжелые времена, как сейчас?

Минимальный срок заключения договоров аренды — 3 года

Почему именно три года? Учитывая состояние войны и огромную миграцию внутри страны и за ее пределы — три года выглядят слишком большим сроком. Люди перемещаются, их финансовое положение меняется, движется фронт, кого-то мобилизуют, какое-то жилье терпит ущерб и становится непригодным для жизни во время блэкаутов. О каких трех годах здесь можно говорить?

И последнее. Поощрение арендодателей, заключающих долгосрочные договоры, путем снижения налоговых ставок. На мой взгляд, здесь нужно исходить из площади недвижимости и количества объектов арендодателя.

Если это единственная его квартира, которую он сдает, или, например, квартира, которую он недавно получил в наследство, то не стоит его трогать с налогами или разве что установить небольшую символическую ставку. Взамен предложив защиту его прав как арендодателя и, например, возможность обращаться в правоохранительные органы в случае незаконных действий арендаторов.

Если это владелец нескольких квартир или даже этажей в доме — это другое дело. Это предпринимательство, и налогообложение здесь должно выглядеть как налогообложение бизнеса.

Конечно, тоже с защитой прав арендодателя и его законных интересов. Как и с защитой прав арендаторов, которые, кстати, подробно прописаны в Гражданском кодексе Украины.

Автор:
Рябов Роман
Руководитель Оценочной компании "Дельта-Консалтинг", член Всеукраинской ассоциации специалистов оценки
Комментировать

Комментарии - 1

zevs1
zevs1
15 апреля 2026, 18:02
Когда власть даст или купит человеку квартиру, тогда и может его оштрафовать за сдачу её в аренду.
Когда человек сам заработал и купил недвижимость без участия государства то он сам вправе распоряжаться своей собственностью.
Желание чиновников выглядят нагло и необоснованно завышены обворовать всех подряд
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
