Украинцы скупают жилье в Польше: количество сделок выросло в пять раз

Согласно отчету GetHome.pl, иностранцы покупают все больше квартир в Польше. За последние 10 лет количество таких соглашений выросло в пять раз. Среди иностранных покупателей преобладают украинцы, далее следуют индийцы, турки и чехи. Об этом пишет Inpoland.net.pl.

Сколько приобрели квартир

По данным Министерства внутренних дел и администрации, в 2025 году иностранцы приобрели более 17 700 квартир, что на 2% больше, чем в 2024 году. Украинцы являются самой большой группой покупателей.

В ведомстве отметили стремительный рост покупки квартир украинцами после полномасштабного вторжения россии в 2022 году. В 2025 году украинцы приобрели 9300 квартир общей площадью 548 000 квадратных метров, что больше, чем граждане других 115 стран вместе взятых.

Белорусы также составляют значительную группу иностранных покупателей. В прошлом году они приобрели 2700 квартир общей площадью 192 000 квадратных метров.

Немало квартир в Польше покупают индусы. В 2025 году граждане Индии приобрели в Польше недвижимости общей 16 000 квадратных метров. Недвижимость чаще покупают специалисты, работающие в Польше в секторе новых технологий и услуг.

Граждане Турции в прошлом году приобрели 10 тысяч квадратных метров. Чехи приобрели подобную жилую площадь. Спрос на жилье в Польше среди чехов может быть связан с желанием инвестировать, чему способствует географическая близость. Однако не исключается, что покупки могли быть с практическими целями, то есть квартиры в туристических местах, как второй дом на выходные.

В то же время интерес к польскому рынку жилья со стороны западноевропейцев снизился.

По данным авторов отчета, Польша привлекает все меньше спекулятивных инвесторов, цены на жилье выросли, доходность аренды упала, а доступность кредитов ухудшилась.