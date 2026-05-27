Из 21,5 тыс. новых легковушек, реализованных в Украине с января по апрель — 17,4 тыс., или 81%, были кроссоверы, сообщает Укравтопром.
Топ-10 самых популярных моделей новых SUV в Украине
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Спрос на авто
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобили этого типа увеличился на 9%, а их доля на рынке выросла на 2 п.п.
Большинство SUV-ов было оборудовано бензиновыми двигателями — 37,5%.
- 33,2% — гибриды
- 20,1% — дизельные
- 9% — электрические
- 0,2% — с ГБО.
Топ-10 самых популярных моделей новых SUV
- RENAULT Duster — 1729 ед.;
- TOYOTA RAV-4 — 1516 ед.;
- HYUNDAI Tucson — 847 ед.;
- TOYOTA LC Prado — 665 ед.;
- SKODA Kodiaq — 573 ед.;
- MAZDA CX5 — 558 ед.;
- VW Touareg — 522 ед.;
- SKODA Karoq — 410 ед;
- NISSAN Qashqai — 408 ед.;
- SUZUKI SX4 — 378 ед.
Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии