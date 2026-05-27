Украинцы задолжали за коммуналку рекордную сумму: какие области в лидерах

На первый квартал 2026 года украинцы задолжали за коммунальные услуги 101,2 млрд грн. Несмотря на это, за три месяца население оплатило 94,1% всех начислений — это 91,8 млрд грн. Об этом говорится в данных Госстата.

За что задолжали больше всего

Больше всего долгов накопилось за:

тепло и горячую воду — 39,8 млрд грн

газ — 36,2 млрд грн

электроэнергию — 18,8 млрд грн

Быстрее всего растут долги именно за свет — за квартал они увеличились на 10,6%.

Где задолжали больше всего

Днепропетровская область — 19,2 млрд грн

Донецка — 4 млрд грн

Полтавская — 3,3 млрд грн

Киев — 3 млрд грн

Киевская область — 2,2 млрд грн

Лучше всего украинцы платят за газ — уровень оплат достиг 97,9%, а хуже всего — за тепло и горячую воду, только 87,2%.