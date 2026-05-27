На первый квартал 2026 года украинцы задолжали за коммунальные услуги 101,2 млрд грн. Несмотря на это, за три месяца население оплатило 94,1% всех начислений — это 91,8 млрд грн. Об этом говорится в данных Госстата.
Украинцы задолжали за коммуналку рекордную сумму: какие области в лидерах
За что задолжали больше всего
Больше всего долгов накопилось за:
- тепло и горячую воду — 39,8 млрд грн
- газ — 36,2 млрд грн
- электроэнергию — 18,8 млрд грн
Быстрее всего растут долги именно за свет — за квартал они увеличились на 10,6%.
Где задолжали больше всего
- Днепропетровская область — 19,2 млрд грн
- Донецка — 4 млрд грн
- Полтавская — 3,3 млрд грн
- Киев — 3 млрд грн
- Киевская область — 2,2 млрд грн
Лучше всего украинцы платят за газ — уровень оплат достиг 97,9%, а хуже всего — за тепло и горячую воду, только 87,2%.
Источник: Минфин
