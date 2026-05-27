В среду, 27 мая, цены на украинских автозаправочных станциях демонстрируют колебания. Бензины А-95 премиум и А-95 подорожали, а А-92, дизельное топливо и автогаз подешевели. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на АЗС 27 мая: дизель и автогаз подешевели
Динамика цен
Средние цены на топливо по Украине по состоянию на 27 марта 2026 года:
- Бензин А-95 премиум подорожал на 3 копейки до 79,89 грн/литр;
- Бензин А-95 прибавил в цене 7 копеек. Теперь его средняя стоимость составляет 75,87 грн/литр;
- Бензин А-92 подешевел на 3 копейки до 69,62 грн/литр;
- Дизельное топливо также подешевело на 3 копейки до 86,84 грн/литр;
- Автомобильный газ продемонстрировал наибольшее падение в сутки — минус 11 копеек. Его цена опустилась до 46,59 грн/литр.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
