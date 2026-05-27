Volkswagen окончательно откажется от «механики»: в чем причина

Volkswagen подтвердил, что после завершения 2026 года модельного года больше не будет продавать автомобили с механической коробкой передач на американском рынке. Последней моделью бренда с ручкой в США станет спортивный седан Jetta GLI. Об этом пишет motor1.com.

Что говорят в компании

Информация появилась после утечки нового дилерского гайда для модельного ряда Volkswagen 2027 года, в котором версия Jetta GLI с механической трансмиссией уже отсутствует. Позже представитель компании официально подтвердил, что производство такой модификации завершится в конце 2026 года модельного года.

В Volkswagen заявили, что понимают расположение части энтузиастов к механическим коробкам передач, однако глобальный спрос на такие автомобили продолжает падать. В компании отметили, что рынок больше не может поддерживать столь узкий сегмент.

Начиная с 2027 модельного года, Jetta GLI будет доступна только с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG. Седан сбережет 2,0-литровый турбомотор EA888 мощностью 228 л.с. и 350 Нм крутящего момента.

Отказ от «механики» у Jetta GLI продолжает общую тенденцию на рынке. Ранее Volkswagen уже убрал механические коробки с Golf GTI и Golf R для США. По данным Motor1, в 2026 году модельном году на американском рынке останется чуть более 25 новых моделей с механической трансмиссией.

В BMW также ранее заявляли, что будущее механических коробок выглядит неопределенным из-за низкого спроса и нежелания поставщиков разрабатывать новые трансмиссии для малого сегмента. На этом фоне некоторые изготовители уже экспериментируют с «имитацией» механического переключения передач в электромобилях.