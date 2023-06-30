Майкл Джордан: сколько стоит и на чем зарабатывает самый богатый баскетболист в мире

Майкл Джордан стал не только одним из самых известных спортсменов мира, но и, безусловно, самым богатым, существенно опережая современных звезд. При этом пик его карьеры пришелся на 90-е годы, когда средние заработки спортсменов существенно уступали нынешним. Благодаря чему ему удалось добиться таких результатов и куда он сейчас инвестирует состояние, рассказывает «Минфин» в новой серии публикаций «Акулы бизнеса».

В начале этого года журнал Sportico подсчитал заработки самых известных спортсменов. Со значительным отрывом в рейтинге победил Майкл Джордан с оценкой в $3,3 млрд. Баскетболист на $800 млн опередил гольфиста Тайгера Вудса, а самые оплачиваемые футболисты — Криштиану Роналду и Лионель Месси — заняли только пятое и седьмое место с заработками $1,58 и $1,48 млрд соответственно.

В 2017 году Джордан стал первым спортсменом, который попал в список самых богатых людей мира журнала Forbes. Тогда его состояние издание оценило в $1 млрд.

Несмотря на то, что Джордан завершил карьеру в 2003 году, он продолжает зарабатывать больше, чем абсолютное большинство действующих спортсменов. В прошлом году он получил $256 млн. Для сравнения: Месси в этот период за игры и рекламные контракты заработал всего $130 млн.

5 фактов о Майкле Джордане

Родом из среднего класса

История восхождения Джордана на спортивную вершину не похожа на клише из американского кино о парне, который благодаря баскетболу вырывается из нищеты.

Майкл родом из среднего класса. Его отец сначала был оператором погрузчика, но потом стал начальником цеха на заводе. Мать руководила в банке отделом по связям с клиентами.

Родители Джордана были среднего роста и никогда профессионально спортом не занимались. Не стал профессиональным спортсменом также никто из его 4 братьев и сестер. Хотя вместе со своим старшим братом Майкл ходил на баскетбол в школе и говорил, что хотел стать хотя бы наполовину таким способным, как он.

Мечтал стать бейсболистом и стал им

Среди всех видов спорта, которыми Джордан занимался с детства, он больше всего любил бейсбол и мечтал стать профессионалом именно в этом виде спорта. Его отец также хотел видеть Майкла именно бейсболистом.

В 12 лет со школьной командой он стал чемпионом штата, а также признан лучшим игроком чемпионата. Пробовал свои силы он и в других видах спорта — играл за школьную команду по американскому футболу. Однако, в старших классах уже полностью сосредоточился на баскетболе.

Детскую мечту он реализовал в 1994 году. К тому времени Джордан уже трижды подряд выиграл чемпионат НБА в составе Чикаго Буллз и неожиданно объявил о завершении карьеры. Он признался, что некоторое время размышлял об этом, поскольку устал от баскетбола и чрезмерного внимания. Последним толчком стало убийство грабителями его отца.

Джордан заключил договор с профессиональным бейсбольным клубом Чикаго Уайт Сокс, который принадлежал тому же владельцу, что и Чикаго Буллз. По договору Майкл продолжал получать свою «баскетбольную» зарплату. Правда, Джордан выступал не за эту команду, а за Бирмингемских Баронов в низшем дивизионе, а впоследствии — за региональную команду Скоттсдейл Скорпионс.

Бейсбольная карьера Джордана длилась год, после чего он все же вернулся в баскетбол.

На спорте заработал только $90 млн

Джордан — один из самых успешных и самых титулованных баскетболистов в истории. Он 6 раз становился чемпионом финальной серии НБА, а также стал двухкратным олимпийским чемпионом.

В списке самых лучших снайперов НБА всех времен он занимает 5 строчку с 32 тыс. набранных очков. При этом в среднем за матч он набирал 30,1 очка — больше, чем любой другой баскетболист, опережающий его в списке самых лучших. Кроме того, поскольку Джордан играл атакующего защитника, он считается одним из лучших игроков обороны в истории лиги.

Несмотря на это, заработки Джордана по контрактам со спортивными командами за все время спортивной карьеры составили относительно небольшие $93,8 млн. При этом $63,3 он получил за последние два сезона выступлений за Чикаго Буллз.

Для сравнения: сейчас самый высокооплачиваемый игрок НБА Стефен Карри получает по контракту с Голден Стэйт Уорриорз $48 млн, а с 2024 года будет зарабатывать $55,8 млн.

Любитель азартных игр

Джордан — известный любитель азартных игр. Он играл в казино, делал ставки, устраивал пари с партнерами по команде, тренерами и даже охранниками спортивных арен.

Первый «задокументированный» факт его азартности — чек на 5 долларов, выписанный во время учебы в колледже за проигранную партию в бильярд другому студенту. Тот, предвидя будущую карьеру Майкла, попросил заплатить не наличными, а выписать чек. В конечном итоге, этот чек он продал на аукционе за $12,3 тыс.

Автор книги «Майкл Джордан: Жизнь» Роланд Лейзенби утверждает, что за один вечер в казино накануне матча баскетболист проиграл $500 тыс. Также один из знакомых Джордана утверждал, что тот проиграл ему в гольф $1,25 млн. Хотя сам Майкл это отрицал.

Проблемы возникали из-за того, что Джордан часто играл в преддверии важных матчей, а также в тех штатах, где это запрещено. В ходе судебного дела против известного игрока и к тому же торговца наркотиками Джеймса Боулера был обнародован чек на $57 тыс., выписанный Джорданом. Баскетболист признал, что заплатил за покрытие своего долга за проигрыш в гольф.

НБА длительное время проводила проверки в отношении азартных игр Джордана, хотя официальных обвинений так и не выдвинула.

Сам Майкл настаивал, что не испытывает проблем с азартными играми. По его словам, проблемы возникают тогда, когда игрок рискует благополучием своей семьи. А он к такой ситуации никогда не приближался.

А для того, чтобы удовлетворить свой азарт, и время от времени выигрывать и проигрывать деньги с профессиональными спортсменами, он построил собственное поле для гольфа под названием «Бойня 23». Напитки и еду элитным членам клуба здесь доставляют дронами.

Курил сигары перед матчами

Свою первую сигару Джордан выкурил в 1991 году после победы в чемпионате и, по его словам, до этого не пробовал даже сигарет. Однако, уже через несколько лет стал заядлым курильщиком. «Каждый раз перед матчем я курил сигару. Мне нравилось чувство успеха и покоя. Это самая расслабляющая вещь», — рассказывал он.

Сейчас он выкуривает уже по 6 сигар в день. «Каждый раз, когда на меня все наваливается, я откидываюсь в кресле, выкуриваю сигару и расслабляюсь», — говорит Джордан.

По расчетам экспертов рынка, учитывая продолжительность курения Джордана и марки сигар, которые он предпочитает, на вредную привычку он потратил от $500 до $940 тыс.

Почему он так богат

Как уже отмечалось, контракты со спортивными командами принесли Джордану относительно незначительную долю от его заработков. Откуда тогда деньги? Конечно, Майкл принимал участие в различных рекламных кампаниях, телешоу и даже снялся в анимационно-игровом фильме «Космический джем». Однако, основные заработки ему приносит удивительно выгодный контракт с Nike на производство спортивной обуви.

В 1984 году, еще до дебюта в НБА, Майкл подписал контракт с компанией. Согласно ему, Nike запускал линейку кроссовок под брендом Air Jordan, а баскетболист за это получал $250 тыс. в год и, что гораздо важнее, 5% от дохода бренда.

Сделка для обеих сторон оказалась гораздо более выгодной, чем они могли представить. Nike рассчитывал, что за три года продаст кроссовок на $3 млн, но на деле уже за первый год продал их на $126 млн.

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Хотя Джордан уже 20 лет как завершил карьеру, бренд Air Jordan не теряет популярности и даже стал отдельным подразделением в компании. Бренд даже стал партнером известной игры Fortnite.

В прошлом году бренд продал товаров на $5,1 млрд, что составляет 14% дохода Nike. Естественно, Майкл продолжает получать свои роялти. Ежегодные выплаты от компании существенно превышают сумму, заработанную за всю спортивную карьеру.

На чем еще зарабатывает

Вполне возможно, что уже в ближайшее время доходы Джордана от Nike затмит еще одна сделка. В 2006 году он стал совладельцем баскетбольного клуба Шарлотт Горнетс, а в 2010 году выкупил мажоритарную долю акций за $275 млн (в сумму входят долги клуба, «наличными» он заплатил гораздо меньше). Это сделало Джордана первым бывшим игроком НБА, который стал владельцем клуба.

За годы, в течение которых Майкл руководил клубом, его много критиковали за неудачный выбор игроков и спортивные результаты. Шарлотт Горнетс лишь трижды с 2006 года сумели выйти в плей-офф НБА. Кроме того, за все время, что клуб в собственности Джордана, он ни разу не поднимался выше шестого места в восточной конференции. Поэтому команду называют самой худшей в лиге за последние годы.

Несмотря на это, стоимость клуба взлетела в разы. Летом этого года стало известно, что Джордан продает мажоритарную долю в Шарлотт Горнетс за $3 млрд. Это существенно превышает оценку Forbes, аналитики которого считают справедливой цену в $1,77 млрд. Также это в два раза превышает оценку клуба в 2020 году, когда Джордан продал 20% его акций за $300 млн.

Как объясняют аналитики рынка, столь высокая цена баскетбольного клуба объясняется несколькими факторами. Во-первых, готовится новое соглашение о продаже прав на трансляцию матчей НБА. Прошлое предполагало выплату $24 млрд за 9 лет. Сейчас ожидается, что сумма вырастет до $75 млрд.

Кроме этого, новые правила НБА позволят владеть долей в клубах фондам прямых инвестиций, пенсионным и суверенным фондам. Благодаря этому в лиге ждут притока новых инвесторов, в том числе клубами смогут заинтересоваться фонды Саудовской Аравии или Катара. При этом предложение ограничено: НБА — закрытая лига, в которой играет 30 команд, и потенциальные покупатели могут выбирать только среди них.

Это не единственная спортивная команда, в которую инвестировал Джордан. В 2017 году он с другими инвесторами приобрел за $26 млн долю стартапа aXiomatic Gaming, который владеет киберспортивной командой Team Liquid, участвующей в турнирах StarCraft 2, League of Legends, Dota 2 и т. д. Кроме этого, Джордану принадлежат команды в мотоспорте и гонке NASCAR.

Вкладывает средства легендарный баскетболист и в компании, которые имеют косвенное отношение к спорту. В частности, он стал одним из первых инвесторов Sportradar, которая занимается сбором и анализом спортивных данных. Сейчас капитализация компании оценивается почти в $4 млрд. Также он вложил деньги в одну из крупнейших букмекерских компаний DraftKings. Правда, доля акций, принадлежащих Джордану в них, не разглашается. $305 млн он вложил в стартап Dapper Labs, который создал платформу виртуальных коллекционных карточек NBA Top Shot. Стоимость стартапа по данным на июнь этого года — $2,6 млрд.

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Среди других направлений, куда заходил Джордан, — производство духов и одежды под собственной торговой маркой, сеть ресторанов и текила.

Стабильная же прибыль от Nike позволяет ему искать новые направления для инвестиций и не слишком переживать об их доходности.