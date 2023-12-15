Тейлор Свифт: добавит экономике США $5 млрд и определит будущего президента

В этом году американская певица Тейлор Свифт стремительно набирает не только новых фанатов, но и политический и финансовый вес. Почему ее концерты становятся двигателем экономики, а политические лидеры борются за внимание этой звезды, и способна ли она действительно повлиять на президентские выборы, разбирался «Минфин».

На этой неделе Тейлор Свифт исполнилось 34 года. К этому Дню рождения она подошла в статусе долларового миллиардера и человека года Time. На обложке журнала Свифт сменила Владимира Зеленского, и обошла других фаворитов: короля Великобритании Чарльза III, основателя OpenAI Сэма Альтмана, и куклу Барби, внимание к которой выросло из-за одноименного фильма.

«В каждом году есть свет и тьма. Значительную часть 2023 года составляла тьма. В разделенном мире, где очень многие институты терпят неудачу, Тейлор Свифт нашла способ преодолеть границы и стать источником света», — объяснило издание свой выбор лица обложки.

В Time отмечают, что, по уровню популярности, певица стоит в одном ряду с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной, а как автора песен, ее можно сравнивать с бывшим участником The Beatles Полом Маккартни и Нобелевским лауреатом Бобом Диланом.

По оценкам Bloomberg, личное состояние Тейлор Свифт достигает $1,1 млрд. Больше денег заработали лишь 4 представителя музыкальной индустрии: Пол Маккартни, автор хитовых мюзиклов Эндрю Ллойд Уэббер, певица Рианна и рэпер Jay-Z.

Тейлор младше всех в этом списке, а ее карьера развивается настолько стремительно, что уже через несколько лет Свифт вполне может занять первую строчку в этом рейтинге.

Как певица заработала свое состояние

Свифт начала записывать песни в 14 лет, а уже в 16 — подписала профессиональный контракт со студией Big Machine Records. Сначала она тяготела к кантри, но впоследствии стала более известной, как поп-певица.

Она выпустила 12 альбомов, каждый из которых продавался тиражом не менее 4 миллионов. Правда, по условиям контракта, у Свифт нет прав на несколько своих первых пластинок, поэтому впоследствии она их перевыпустила уже в другом лейбле.

В эпоху стримингов продажи альбомов уже не имеют большого веса. Однако, здесь у Свифт нет оснований жаловаться, сейчас она самая популярная артистка на Spotify: по итогам года, ее треки прослушали 26,1 млрд раз. Исходя из правил оплаты на сервисе, только этот стриминг заплатил ей более $86 млн.

Но заработки от альбомов и стримингов меркнут, по сравнению с действительно большими деньгами — доход от мирового тура The Eras, который начался в этом году и будет продолжаться в следующем.

Певица уже провела около 70 концертов в США и Латинской Америке, получив от них доход в $1 млрд. Всего запланировано около 150 выступлений — впереди Европа, Азия и Австралия.

Хотя прошла лишь половина выступлений, тур уже стал самым успешным в истории музыки, и побил рекорд Элтона Джона, который за пятилетний тур собрал около $940 млн.

Билеты на ее концерты купить практически невозможно, поскольку разбирают их мгновенно. Так, в рамках тура в США было предусмотрено 2,4 млн мест, и их разобрали в течение первого же дня продажи. Сайт, который занимался дистрибуцией, не выдержал наплыва посетителей и рухнул.

По оценкам Ticketmaster, чтобы на концерты Свифт могли попасть все, кто пытался купить билеты, только в США ей нужно было бы дать 900 выступлений. Именно поэтому билеты за $500 у нелегальных перекупщиков стоили десятки тысяч долларов.

Еще одно направление заработка певицы — показ записи ее тура The Eras в кинотеатрах. Сборы фильма превысили $250 млн, обеспечив ему место в первой двадцатке самых кассовых релизов года.

Зарабатывает Свифт и на рекламе. Она сотрудничала с Coca-Cola, CoverGirl, Keds, AT&T и другими. Предложила ей рекламный контракт на $100 млн и ныне обанкротившаяся криптобиржа FTX. Однако, Тейлор тогда отказалась. По словам юриста Адама Московица, который ведет иск обманутых инвесторов, она стала единственной знаменитостью, которая поинтересовалась, не торгует ли случайно биржа незарегистрированными ценными бумагами.

Хотя, что касается сотрудничества с FTX, есть и другая теория. По словам источника CNBC, Свифт все-таки подписала контракт, но его не утвердила сама биржа, решив, что $100 млн — слишком большая сумма.

Влияние на экономику

Тейлор Свифт не только сама зарабатывает, но и позволяет это делать другим. Например, в ее песне есть строчка «So make the friendship bracelets» — делайте браслеты дружбы. Известность песни способствовала тому, что наборы для изготовления таких браслетов в магазинах для творчества взлетели в 5 раз.

Это лишь один из многочисленных примеров того, как Свифт влияет на экономику. Согласно исследованию QuestionPro, тур певицы добавит $5 млрд к ВВП США.

По оценкам экспертов каждый поклонник Свифт, который попадет на концерт, потратит около $1,3 тыс. Кроме стоимости билета, сюда входит покупка костюма на мероприятие, расходы на проезд, проживание, еду в местных ресторанах. К примеру, только в Теннесси три концерта Тейлор посетило 212 тыс. человек.

Некоторые обозреватели убеждены, что реальное влияние тура еще больше, ведь QuestionPro не учитывает расходы тысяч фанов, которые приедут в города концертов, даже без билетов, — просто, чтобы поддержать певицу.

Из-за своего влияния на экономику Тейлор попала в отчет Федерального резервного банка Филадельфии: там отметили, что во время тура был установлен рекорд бронирования в городских отелях с начала пандемии.

Свифт приносит экономике больше денег, чем самые важные спортивные события. В течение месяца на стадионе города Глендейл сначала состоялся финал Национальной футбольной лиги (речь, конечно, об американском футболе), а затем — концерт певицы. Хотя финал проходит только раз в год и у него культовый устав в США, именно Тейлор принесла местной экономике больше денег.

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Неудивительно, что в таких условиях премьер-министр Канады Джастин Трюдо просил Свифт не обходить стороной его страну во время турне. Это сработало: певица добавила несколько выступлений в стране.

Инвестиции и расходы

Тейлор любит элитную недвижимость и не жалеет на нее денег. По оценкам The Wall Street Journal, ей принадлежат дома и квартиры на общую сумму $150 млн. Среди них — два пентхауса на Манхеттене, которые оцениваются в $40 млн, а также историческое имение Самюэла Голдвина (один из основателей студии Metro-Goldwyn-Mayer). Этот дом обошелся звезде в $25 млн, а сейчас оценивается на $5 миллионов дороже.

Почти $18 млн певица потратила в 2013 году на дом в штате Род-Айленд на побережье Атлантического океана. Эта инвестиция тоже оказалась удачной. По словам экспертов по недвижимости, сейчас этот дом можно продать за $30 млн.

Принадлежит Свифт также обширная коллекция автомобилей и несколько частных самолетов, включая Gulfstream стоимостью около $50 млн.

Деньги, которые Тейлор не тратит, она держит в закрытых инвестиционных фондах. Как объясняет основатель консалтинговой фирмы Saba Capital Management Боаз Вайнштейн, такие фонды дорогие в управлении и более рискованные, чем открытые, но способны генерировать лучшую доходность.

Зарабатывает звезда даже благодаря своей кошке Оливии. Вместе со своей хозяйкой та снялась в нескольких клипах и рекламных роликах. Согласно рейтингу The Pet Rich List, состояние кошки оценивается в $92 млн, что делает ее третьей среди самых богатых животных мира.

В интервью GQ Свифт призналась: если бы у нее не сложилось с карьерой певицы, она все равно занималась бы музыкой, но в качестве хобби. А чтобы зарабатывать на жизнь, занималась бы собственным делом, вероятнее всего, связанным с маркетингом.

Политический вес

Журналистка Алисса Фара Гриффин, которая ранее работала в команде Дональда Трампа, заявила несколько месяцев назад, что Тейлор Свифт могла бы с легкостью выиграть президентские выборы в США.

«Ей просто нужно принять участие в гонке и победить Трампа раз и навсегда, потому что он, пожалуй, единственный человек, который это может», — заявила Гриффин.

Поддержала идею и певица Граймс. «Тейлор Свифт — единственный кандидат в президенты, который может объединить страну», — подчеркнула она.

Сама Тейлор не заявляла о политических амбициях, да и баллотироваться на выборах не смогла бы по возрастным ограничениям. В то же время, по опросу NBC, она стала лидером доверия среди американцев. Как оказалось, 40% избирателей положительно относятся к ней и только у 16% — диаметрально противоположное мнение о ней.

У Свифт примерно одинаково высокое доверие среди мужчин и женщин, и в разных возрастных группах. Правда, демократы относятся к ней лучше, чем республиканцы, среди первых ей доверяют 53%, вторых — 28%. Также около 44% американцев называют себя поклонниками певицы.

В преддверии президентских выборов политический вес певицы особенно растет.

«Свифт станет ведущей фигурой в поп-культуре в течение 2024 года. Кроме экономического влияния на США, нельзя недооценивать ее неиспользованное политическое влияние. В 2024 году она может использовать это влияние, чтобы направить его на выборы», — говорит Кевин Моннин из Университета Джорджа Мейсона.

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Ранее Тейлор уже пыталась использовать свою популярность в избирательной кампании. На промежуточных выборах 2018 года она поддержала демократов в штате Теннесси, заявив об обеспокоенности позицией кандидата от республиканцев Марши Блэкберн по вопросам равной оплаты труда для женщин и однополых браков. Тогда влияния певицы не хватило, традиционно республиканский штат не изменил себе.

Однако, ландшафт для Байдена на президентских выборах более благоприятен и слово Свифт может иметь решающий вес.