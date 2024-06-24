Купля-продажа недвижимости в условиях войны: как уменьшить потенциальные риски

Несмотря на то, что мы уже больше двух лет живем в условиях полномасштабной войны, рынок недвижимости подает признаки жизни: появляются новые строительные проекты, кто-то выставляет свою квартиру или дом на продажу, а кто-то — инвестирует в квадратные метры даже сейчас. У сделок с недвижимостью были свои риски и в мирное время, а сейчас они выросли в разы. О том, как их снизить, рассказал Сергей Дзис, партнер ЮК Syrota Dzis Melnyk & Partners.

Продажа квартиры из-за границы

С 2022 года Украину покинули около 6 миллионов человек. У большинства из них в Украине осталась недвижимость. Есть люди, которые хотят ее продать, но не хотят приезжать в Украину. Возможность сделать это существует: для этого нужна доверенность на человека, который будет продавать недвижимость, которому владелец полностью доверяет. Такой человек также может являться и покупателем этой недвижимости.

Получить доверенность с полномочиями на продажу недвижимости, которую потом можно передать в Украину, возможно в консульских учреждениях Украины. Копию такой доверенности желательно брать у нотариуса по местоположению недвижимости. Таким образом документ будет удостоверять сделку и затем внесет иностранную доверенность в украинский реестр доверенностей. Однако владельцу, который находится за границей, следует указать ограниченное количество полномочий для доверенного человека. Они должны распространяться как на коммунальные службы, так и на БТИ, ЦНАП, налоговые органы, суды и т. д.

В соответствии с правительственным распоряжением № 719 от 24.06.2022, может пройти максимум один месяц со дня удостоверения такой доверенности нотариусом или не более двух месяцев, если эту доверенность выдавало консульское учреждение Украины или уполномоченный орган иностранного государства.

Что проверять перед покупкой

Прежде чем покупать недвижимое имущество, следует в первую очередь проверить сведения о человеке, который является его владельцем. Особый акцент следует сделать на наличие сведений о нем в судебных реестрах и системах (Единый государственный реестр судебных решений, Автоматизированная система исполнительных производств, Единый реестр должников). Такая проверка минимальная в случае поиска нужной недвижимости.

Конечно же, отдельно следует проверять и само имущество: было ли оно предметом спора по судебным делам, или же на него наложены аресты, запреты. Не лишним будет проверить, было ли имущество в ипотеке, сколько у него было раньше владельцев, кто, когда и как получил ранее право собственности на этот объект.

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Сделать это можно в Открытом реестре недвижимого имущества и через Опендатабот. Анализ документов на недвижимость является обязательным атрибутом спокойной покупки недвижимости и вы, как потенциальный покупатель, имеете право попросить продавца предоставить полный пакет документов на имущество. В случае отказа следует задуматься о приобретении данного имущества в принципе.