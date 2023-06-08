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8 июня 2023, 7:40 Читати українською

єВідновлення: где лучше открыть карту для выплат на восстановление жилья

Владельцы поврежденного войной жилья могут получить выплаты до 200 тыс. грн. Средства будут зачислены на специальную карту єВідновлення, которой можно рассчитываться только за строительные товары и услуги. Сейчас открыть такую карту уже можно в семи банках, еще несколько готовятся присоединиться к программе. «Минфин» расскажет, какие условия открытия и обслуживания «строительных» карт предлагают эти банки.

Украинцы, чье жилье пострадало от боевых действий, могут получить выплаты до 200 тыс.

Кто может получить выплаты

Согласно государственной программе, средства выплачиваются на восстановление жилья, поврежденного в результате боевых действий после 24 февраля прошлого года. Под программу попадают квартиры, частные дома и жилые помещения (например, комнаты в общежитии)

Жилье должно находиться на неоккупированной территории. Также важным условием получения выплат является то, что жилье должно быть повреждено, но не полностью разрушено. Возмещение за разрушенное жилье определяется законом № 2923 от 23.02.2023.

Еще одно условие получения выплат — жилье не должно быть отремонтировано владельцем самостоятельно. «Важно подать заявку на возмещение до проведения ремонта. Если же устранили ущерб самостоятельно, сможете получить компенсацию за счет репараций, которые выплатит россия», — говорится в объяснении на сайте Дія.

Сумма, начисляемая на восстановление поврежденного жилья, определяется комиссией местных властей. Ориентировочные оценки работ можно узнать из постановления Кабмина № 381 от 21.04.2023. К примеру, восстановление поврежденной кровли (волнистого шифера) оценивается в 512 грн за кв.м, замена поврежденной межкомнатной двери — 9,9 тыс. грн и так далее. Общая сумма выплат на один объект не может превышать 200 тыс. грн.

Что нужно сделать для получения выплат

Для получения выплат по программе єВідновлення необходимо:

  1. Подать сообщение о поврежденном имуществе в приложении или через портал Дія, если не подавали ранее;
  2. Открыть счет єВідновлення в банке (до или при подаче заявления);
  3. Подать заявление о получении помощи через Дію;
  4. Ожидать звонка комиссии местных властей для осмотра имущества и установления суммы помощи;
  5. Дождаться в Дії уведомления о вынесении решения комиссией;
  6. Получить деньги на карту єВідновлення.

Как можно тратить полученные деньги

Список групп товаров, которые могут быть приобретены получателем за полученные средства, определяется уже упомянутым правительственным постановлением. Это, в частности, дверные и оконные блоки, санитарные изделия, деревянные конструкции, цемент, стальная арматура и т. д.

Также оплата пройдет только в том случае, если гражданин приобретет услуги или товары у бизнес-партнера программы, чей МСС-код продавца есть среди утвержденных Кабмином. Это могут быть следующие коды:

  • 1520 — Генеральные подрядчики жилищного и торгового строительства;
  • 5211 — Лесо- и строительный материал;
  • 5231 — Розничная продажа стекла, красок и обоев.

Бизнес, который хочет присоединиться к программе, может подать заявку. Предполагается, что полный список партнеров программы будет размещен на ее сайте, но на данный момент этого списка там еще нет.

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Начисленные по программе єВідновлення средства можно тратить в течение 12 месяцев, после чего неиспользованные средства будут возвращены государству.

В каких банках можно открыть карту?

Открыть карту єВідновлення можно как онлайн (через приложение банка-партнера), так и офлайн (обратившись в его отделение или колл-центр)

Партнерами программы выступают 7 банков:

Их перечень будет расширяться. Так, в Юнекс Банке «Минфину» сообщили, что уже заключили необходимые соглашения и завершили первоначальное тестирование взаимодействия между банком и государственными органами, а в ближайшее время приступят к оформлению карт. Также о планах присоединиться к программе редакции рассказали в Идея Банке, а в Ощадбанке нас уверили, что у них соответствующий функционал уже в процессе реализации.

Какие условия предлагают банки

Редакция пообщалась с представителями всех банков, которые сейчас открывают карты єВідновлення. Ни в одном из них не берут комиссии за открытие такой карты, ее обслуживание или за зачисление средств. Также во всех семи банках есть возможность открыть эту карту дистанционно.

В таких обстоятельствах основными критериями для открытия карты в том или ином банке являются удобство обслуживания, а также кешбеки и бонусы, которые предлагают финучреждения.

Дополнительные вознаграждения предлагают все банки. Например, карта єВідновлення от А-Банка предусматривает 10% кешбека за расчеты в Эпицентре на первые потраченные 5 000 грн и 2% — в дальнейшем. Кроме того, банк разыграет 1 млн грн среди клиентов, которые получат государственные выплаты по программе до 28 июля. В конце мая в А-банке открыли карты єВідновлення уже более 100 тыс. граждан.

Для того, чтобы каждый мог определить, какая бонусная программа ему кажется самой выгодной, «Минфин» собрал их в одной таблице.

Кешбеки и бонусы за использование карты єВідновлення

БАНК Бонусы
А-банк Кешбек в Эпицентре 10% на первые 5 000 грн и 2% — на последующие покупки.
Розыгрыш 1 млн грн среди клиентов, которые получили зачисление от государства до 28 июля
izibank Кешбек 7% от каждой транзакции (макс. 600 грн в месяц). Розыгрыш 10 сертификатов по 30 тыс. грн на бытовую технику или электронику
monobank Кешбек 5% от каждой транзакции (макс. 500 грн в месяц) Розыгрыш двухкомнатной квартиры в городе по выбору клиента (стоимостью до 2 млн грн)
Приватбанк Кешбек 15% от каждой транзакции (максимум 1,5 тыс. грн, кешбек начисляется в течение 3 месяцев после получения средств)
ПУМБ Бонус в размере 500 грн. Кешбек 2% от каждой транзакции (макс. 500 грн в месяц, кешбек начисляется в течение 3 месяцев после получения средств)
Сенс Банк Кешбек 1% от каждой транзакции (макс. 25 тыс. грн в месяц)
sportbank Кешбек 5% (максимум 500 грн. в месяц). Розыгрыш 10 сертификатов на 10 000 грн на ремонтные работы

О том, что после использования денег у клиента останется уже ненужная карта єВідновлення беспокоиться не стоит. Как объяснили «Минфину» в А-Банке, если средств на карте нет или они уже потрачены, клиент может закрыть карту любым удобным способом: в отделении, на горячей линии или в онлайн-чате.

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Кроме этого, банк обязан закрыть карту через 12 месяцев после зачисления на нее помощи от государства, или же через год после ее открытия, если помощь не была перечислена.

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