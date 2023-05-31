Украинец разработал проект мобильных укрытий: как они будут защищать людей

Военный Андрей Дужак комиссовался и решил инвестировать в жизнь. С помощью строителей он создает модульные укрытия двойного назначения и защитные сооружения нового поколения. Как они помогут защититься и уберечься от российских атак, соучредитель и директор компании ЗСУ ЩИТ и БУНКЕР ЮА рассказал на конференции по инвестициям « Invest Talk Summit ».

На украинском рынке работает 18 компаний, которые позиционируют себя как производителей защитных сооружений. Но в мире существует только две компании, производящие особую рецептуру железобетона. Одна — чешская компания, которая поставляет фортификационные сооружения НАТО, а вторая — наша. Наши сооружения военно-медицинского назначения мы планируем в ближайшее время проверить на поле боя.

Для того чтобы это сделать, мы должны завершить первый этап — создать выставочный экземпляр. Этап длится полгода, мы уже провели полигонные испытания и инвестировали более миллиона гривен. Поскольку боевые полигонные испытания уже проведены, могу утверждать, что эти укрытия действительно спасают жизнь как военных, так и гражданских.

Для кого создается мобильная защита

Такие укрытия можно использовать и военным, но об этом направлении я не смогу многое рассказать. Скажу лишь, что есть планы работать дальше с Центральным проектным институтом Министерства обороны.

Зато поделюсь тем, как их можно использовать в гражданской жизни. В этом направлении мы будем сотрудничать с Институтом Гражданской защиты ГСЧС, Физико-технологическим институтом металлов и сплавов Академии наук Украины.

Наша миссия — инвестировать в жизнь, точнее — в ее сохранение. Эти укрытия способны это делать. Особенно это актуально для приближенных к фронту городов и населенных пунктов, которые расположены в тылу, но постоянно подвергаются атакам.

Сфера применения этих мобильных укрытий очень широка — от коммерческой, до частной и коммунальной. Это могут быть отделения банков, почты, укрытия для торговых и бизнес-центров, больниц, школ и детских садов.

Относительно частного использования: если у вас есть земельный участок, вы можете разместить его на поверхности или под землей. Но такое укрытие можно использовать и в квартирах, правда, они должны быть не менее 55 кв.м.

Эти укрытия защищают от шаров, осколочных поражений, частей разрушенных строительных конструкций и взрывной волны. Кроме того, у них есть частичная или полная система жизнеобеспечения.

Сколько нужно таких укрытий

Компания уже подала заявки на патентование технологий, используемых при создании мобильных укрытий. По ее оценке, рынок модульных укрытий и вообще защитных сооружений Украины превышает $5 млрд, в расчете на 20 млн украинцев, живущих в Украине, и конкуренция довольно низкая.

«Наша основная цель, когда мы патентовали и разрабатывали рецептуру нашего железобетона, чтобы все железобетонные заводы могли быстро и без проблем производить эти постройки. Мы считаем, что инвестиция в жизнь сегодня — самая главная инвестиционная ниша. Если не удастся сохранить жизнь людей, то все остальное под вопросом», — говорит Андрей Дужак.

Сейчас компания ищет инвесторов. По словам Андрея Дужака, первоначальное инвестиционное предложение — 20% годовых на три года, минимальная сумма инвестиций — 500 тыс. грн. Именно столько составляет стоимость одного полностью готового модульного укрытия, вмещающего до 50 человек.

О «Invest Talk Summit»

27 мая состоялась конференция по инвестициям Invest Talk Summit, организованная сайтом Минфин при поддержке Академии Минфина и Finance.ua.

В конференции приняли участие инвесторы, владельцы ведущих украинских компаний, руководители и эксперты в сфере финансов. Они обсудили текущую ситуацию в экономике и прогнозы ее дальнейшего развития, а также дали свои рекомендации по инвестициям на рынке недвижимости, криптовалюту, сбалансированию инвестиционного портфеля и т. д.

Доступ к видеозаписи «Invest Talk Summit» можно приобрести здесь.