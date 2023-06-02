Новый закон о доплатах военным: как изменятся зарплаты в тылу и на фронте

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 9342, который определяет новый порядок начисления доплат военным. Что изменится и каких выплат стоит ожидать защитникам Украины, рассказал Forbes. «Минфин» публикует ключевые тезисы материала.

Будут ли платить военным больше

Принятый в первом чтении проект фактически сохраняет действующую систему вознаграждения военных.

Она предусматривает, что военнослужащим ежемесячно выплачивают дополнительное вознаграждение в 30 — 100 тыс. грн, пропорционально времени выполнения боевых задач. Условия определяет Кабмин. Дополнительных выплат тем, кто не находится в зоне боевых действий, документ не предусматривает.

«Эта норма ничего не меняет, просто Кабмину нужно будет закрепить действующие правила выплат в постановлении правительства. Или другие, которые они сочтут справедливыми и на что хватит финансирования», — говорит глава комитета по бюджету Роксолана Пидласа.

Что касается доплат курсантам, срочникам и раненым, — на это уйдет около 1,9 млрд грн из бюджета до конца года, — добавляет Подласа.

То, что в проекте фигурируют суммы доплат в 30 и 100 тыс. грн, но фактически размер вознаграждения не меняется, является «обманом военных», — считает секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко. «Рабочая группа просто перенесла в законопроект систему выплат, которая и так уже действует», — подчеркнул он.

Собеседник в правительстве рассказал на условиях анонимности, что в министерстве считают нынешний проект «более приемлемым», чем предыдущий.

Сколько платят раненым

Пока ряд нардепов не устраивает размер выплат раненым военным. Сейчас они два месяца получают зарплату, после чего фактически оказываются без должности и получают по 800 грн ежемесячно.

Новый проект предусматривает выплату в 6 тыс. грн. Этих денег недостаточно, — считает Костенко: «Это издевательство. Даже те военные, которых обвиняют в преступлениях, получают свою полную зарплату. Так мы демотивируем солдат».

Нардеп планирует внести правку во второе чтение, чтобы раненым платили в соответствии с занимаемыми ими должностями. Еще два нардепа рассказали Forbes о намерении добиться повышения выплат раненым до 20,1 тыс. грн.

Есть еще две правки, которые планируют внести нардепы, — говорит Forbes заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк. Одна — прописать в законе четкую градацию: какие средства и за что получают инструкторы. Вторая — определить четко именно в законе, кто и сколько из силовых структур получает доплат.

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«Условно, мы работнику СБУ в Ивано-Франковске платим дополнительные деньги или нет? А ГУР? И просто военным, которые в тылу, но охраняют какие-нибудь важные объекты? Сейчас все определяет правительство», — подытожил нардеп.