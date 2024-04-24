Энергоатаки резко повысили продажи «товаров от блэкаутов»: что будет с ценами

После новых массовых атак врага по нашей энергосистеме украинцы снова начали массово скупать бесперебойники, автономные фонари, пауэрбанки, генераторы и др. До сих пор у торговцев на складах есть запасы генераторов и бесперебойников, завезенных еще в конце позапрошлого года. И теперь их начали раскупать. Будет ли снова дефицит и рост цен, — разбирался «Минфин».

Спрос неуклонно растет

С марта враг возобновил массовые атаки по украинской энергосистеме. Сильно повреждена генерация в Харькове, разрушена Трипольская ТЭС под Киевом. Уже несколько дней в Украине наблюдается дефицит электроэнергии, во многих регионах идут отключения бизнеса. Ситуацию не спасает даже импорт электроэнергии из Европы, хотя он заметно вырос.

«Ситуация очень серьезная, особенно в Харьковской, Донецкой, Сумской областях. Электроэнергии не хватает, несмотря на импорт. Уже летом могут начаться массовые отключения практически по всем регионам — будем сидеть без света по 6−8 часов», — говорит эксперт энергорынка, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

На фоне этих «страшилок» украинцы, которые еще не успели запастись товарами от блэкаута, начали массово закупать технику.

«Сейчас как раз самое время сделать ревизию техники, проанализировать, сможете ли вы в случае перебоев со светом обеспечить свою личную энергонезависимость», — говорит Попенко.

В сети «Эпицентр» «Минфину» рассказали, что спрос на зарядные станции начал расти со второй половины марта. Но, главным образом, в Харьковской и Одесской областях, генерацию которых тогда и атаковал враг. «На эти регионы в марте приходилось 80% продаж зарядных станций», — отмечает руководитель департамента «Потребительская электроника» «Эпицентра» Роман Ивашкевич.

Ситуация резко изменилась после обстрелов Трипольской ТЭС в Киевской области (станция была фактически уничтожена и сейчас не работает).

Тогда в экспертном сообществе заговорили о рисках больших проблем в энергоснабжении уже во всех без исключения регионах и о новых блэкаутах.

«Это повлекло за собой увеличение спроса уже по всей Украине. Люди пытаются подготовиться к разным вариантам развития событий», — говорит Ивашкевич.

По его словам, сейчас в неделю продается в 3,5−4 раза больше зарядных станций, чем, к примеру, в феврале. И есть тенденция дальнейшего роста спроса.

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Какие товары покупают более активно

«Вторая неделя апреля показала прирост продаж плюс 50%, по сравнению с первой», — рассказывает Ивашкевич. В топе — зарядные станции по цене от 24 тыс. грн до 54 тыс. грн, но активно приобретают и более дорогую технику, к примеру, Ecoflow почти за 94 тыс. грн.

Спрос на пауэрбанки вырос в два раза. «Самые популярные модели на 10, 20 и 30 тысяч mAh», — говорит Роман Ивашкевич. Ценники на такую технику варьируются от 899 гривен до 2,6 тысяч.

В сети «Алло» «Минфину» также сообщили, что рост спроса на товары от блэкаута начался примерно с 20 чисел марта.

«Если сравнивать периоды 19 февраля-17 марта и 18 марта- 14 апреля, то спрос на зарядные станции вырос в 5 раз, пауэрбанки — в 2 раза, генераторы — в 9 раз», — отметил руководитель отдела аналитики розницы группы компаний «Алло» Сергей Чорный.

Руководитель департамента «Машины, станки, оборудование» сети «Эпицентр» Сергей Орлов отмечает, что они фиксируют ажиотажный спрос на генераторы пока, в основном, в Харьковской области.

«Пиковые продажи пришлись на 22−23 марта, когда область впервые за последнее время осталась без электричества. За два дня купили в более чем 5 раз больше генераторов, чем за период с 1 по 21 марта. Большую часть генераторов выкупил малый бизнес, который продолжает работать, несмотря на обстрелы. Предприниматели отдают предпочтение моделям мощностью от 7 кВт. Для частных домов берут генераторы 5−5,5 кВт», — говорит Сергей Орлов.

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Что происходит с ценами на товары от блэкаута

В торговых сетях прогнозируют, что спрос на товары от блэкаута и дальше будет расти.

У части украинцев уже есть такая техника — купили во времена предыдущих перебоев с электроэнергией. Но многие тогда не «заморачивались» с приобретением бесперебойников и пауэрбанков, и решили просто переждать. И теперь время «Ч» наступило и для них.

У других потребителей купленная ранее техника уже пришла в негодность, ведь в конце 2022 — начале 2023 годов покупали на панических настроениях, часто особо не выбирая по качеству. Теперь им придется обновлять «антиблэкаут"-оборудование.

То есть потребительская аудитория, которая готова покупать технику, достаточно обширная.

Еще на волне предыдущего «генераторного ажиотажа» торговцы навезли огромные объемы товара. А так как энергетикам удалось стабилизировать систему и отключения света прекратились, часть старых запасов пылится на складах до сих пор. И сейчас наступает их звездный час.

В «Эпицентре» говорят, что такого ажиотажа, как в 2022 году, нет. «Товар есть практически у всех поставщиков, так что дефицита не прогнозируем», — отметили в компании.

Мониторинг цен на площадке hotline показывает, что на большинство товаров от блэкаута ценники пока не растут, а на некоторые даже снизились. Но уже фиксируются попытки продавцов повысить прайсы.

К примеру, пауэрбанки Baseus в марте 2023 года стоили в среднем 3 458 гривен. В январе этого года цена снизилась до 2,9 тыс., а по состоянию на 13 апреля, — до 2 566 гривен.

Пауэрбанк Xiaomi Mi 50w на 20 тысяч mAh в декабре 2022 года, когда наблюдался ажиотажный спрос, стоил около 4,2 тыс. грн. К июлю 2023 (а на тот момент массовых отключений света уже не было) цена упала до 1,6 тыс. грн. Но сейчас эта модель снова подорожала — почти до 2 тысяч гривен.

Зарядная станция EcoFlow Delta 2 на пике спроса в конце 2022 года стоила около 84,4 тыс. гривен. К июлю 2023 года цена обвалилась до 41,6 тыс. В начале этого года за данную модель просили 39,5 тыс., а сейчас она еще больше подешевела — до 37,8 тыс. грн.

Такая же ситуация с зарядной станцией Bluetti EB3A. Ценник обвалился почти с 25 тыс. осенью 2022 года до 14,3 тыс. к лету 2023 года. Сейчас такую модель можно купить за 9 450 гривен.

Генератор Konner&Sohnen KS 3300i в прошлом году стоил 18,5 тыс., сейчас — 17,8 тыс.

Генератор ITC Power GG3300 °F подешевел с 18,1 тыс. в 2022 году до 14,3 тыс. к 2023 году. Сейчас такими торгуют по 9,9 тыс.

Готовность продавцов снижать цены зависит от складских запасов и конкуренции на рынке. Пока товара очень много, поэтому цены на большинство моделей техники не начали расти, даже несмотря на увеличение спроса. Но, как видно, на некоторые модели продавцы уже пробуют повышать ценники. И если товар начнут раскупать быстрее, чем пополнять его запасы, то дорожать будет все более широкий ассортимент техники.

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«Съедят» ли генераторы все топливо на АЗС

Отдельный вопрос — по дизельному топливу и бензину. Массовое использование генераторов может существенно увеличить продажи топлива, как это было на волне предыдущих отключений света.

Насколько велики риски, что генераторы спровоцируют ажиотаж на АЗС и подорожание топлива?

Генераторы потребляют сравнительно небольшие объемы бензина или дизеля. К примеру, модель бензинового генератора EnerSol EPG-5500SE мощностью 5 кВт «ест» 310 грамм топлива на каждый киловатт-час или примерно до 2 литров за час работы прибора. В более мощных моделях расход топлива может достигать 3 литров в час и больше.

Но, если генератор бесперебойно работает, к примеру, 8 часов в день, то это уже 16−24 литра топлива. А если включатся тысячи генераторов по всей стране, потребление топлива будет исчисляться тоннами.

Глава агентства «А-95» Сергей Куюн говорит, что слухи о возможных проблемах с топливом уже разгоняются по рынку.

Но бензина и дизеля в Украину везут очень много — на рынке сейчас «перелив». «Есть где покупать и чем привезти, поэтому новый период дефицита топлива даже сложно представить», — отметил Куюн.

О том, что дефицита не будет, даже если украинцы массово включат генераторы, говорит и топ-менеджер сети «БРСМ-Нафта» Александр Мельничук. По его словам, каналы поставки работают стабильно, импортеры сумели наладить новые маршруты после блокировки польской границы. Поэтому возможное увеличение продаж за счет использования генераторов ни на что особо не повлияет.

Что касается цен, то, как говорит Куюн, они могут вырасти, но не из-за генераторов. Главные причины, толкающие ценники на дизель и бензин вверх, — повышение мировых котировок на нефть и рост курса доллара. При этом Сергей Куюн добавил, что бочонок топлива «про запас» все же не помешает.