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14 июля 2023, 15:37 Читати українською

С 1 августа расширена программа дешевой ипотеки: почему получить ее нереально

Правительство расширило программу ипотечного кредитования «єОселя». Согласно изменениям, ею смогут воспользоваться новые категории граждан. Однако, большинство потенциальных получателей льготных кредитов и до этого получали отказ. Почему так происходит, рассказала народная депутат Украины Нина Южанина.

Правительство расширило программу ипотечного кредитования «єОселя».

Для кого создана программа

С 1 августа 2023 года программой сможет пользоваться больше украинцев, а именно:

  • ветераны войны и члены их семей;
  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • семьи погибших ветеранов и защитников и защитниц Украины;
  • внутренние переселенцы;
  • граждане без собственного жилья.

Этим категориям граждан предоставляется возможность получить кредит под 7%. Со времени старта программы «єОселя», которой занимается «Укрфинжилье», в октябре 2022 года льготные ипотечные кредиты под 3% предоставлялись только военным, работникам правоохранительных органов, медикам и педагогам. Но предоставлялись ли?

За 9 месяцев существования программы почти 46 тысяч украинцев подали заявку на ипотеку, но кредит на собственное жилье получили всего 4%.

Почему государство не выделяет средства

Первая причина: у «Укрфинжиья» не хватает денег на удовлетворение всех заявок.

Капитал компании составляет 50 млрд грн, однако, она не может в полной мере использовать эти ресурсы, поскольку они хранятся в виде ОВГЗ, продать которые досрочно можно только с большим дисконтом.

Вторая причина: хотя программа реализуется исключительно за государственные средства, финансовые риски и платежеспособность клиента просчитывают банки-партнеры «Укрфинжилья» и именно они определяют, кому предоставлять кредит, а кому — отказать.

Третья причина: по стандартным ставкам ипотеки от 15 до 25% годовых далеко не каждый банк хочет выдавать заведомо рискованные кредиты под 7%.

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И здесь парадокс состоит в том, что «Укрфинжилье» имеет право самостоятельно выдавать кредиты, но вовлекает в этот процесс банки-посредники. Поэтому и получаем очередной мыльный пузырь.

Автор:
Южанина Нина
Народный депутат Украины Южанина Нина
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