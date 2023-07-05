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5 июля 2023, 16:39 Читати українською

«еОселя»: с 1 августа украинцы смогут взять кредит по программе

С 1 августа увеличивается количество украинцев, которые могут получить жилье по программе доступного ипотечного кредитования «еОселя». Подать заявку на получение кредита под 7% смогут ветераны войны, участники боевых действий и люди, не имеющие собственного жилья. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

С 1 августа увеличивается количество украинцев, которые могут получить жилье по программе доступного ипотечного кредитования «еОселя».
Фото: dengi.ua

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Как приобрести жилье

«С 1 августа запускаем следующий этап государственной программы „еОселя“ и увеличиваем количество украинцев, которые могут воспользоваться ею и приобрести жилье. Ветераны войны, участники боевых действий, внутренние переселенцы, вынужденные переехать через войну в более безопасные регионы, и люди, не имеющие своего жилья, могут подать заявку через приложение Действие на получение ипотечного кредита под 7%», — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

Подать заявку на участие в программе смогут:

  • ветераны войны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

  • другие граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости, или в собственности которых менее 52,5 кв. метра для семьи с одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи, за исключением жилья на временно оккупированных территориях.

Читайте: Кабмин расширил программу льготных ипотечных кредитов «еОселя» на всех украинцев без собственного жилья

Условия кредитования

  • фиксированная годовая ставка в гривне — 7%;
  • первый взнос — от 20%;
  • срок кредитования — до 20 лет;
  • приобрести можно квартиру в строящемся доме или не старше трех лет на момент заключения договора.

Если человек захочет приобрести строящееся жилье, он сможет это сделать только у застройщиков, аккредитованных банками-участниками программы.

В рамках «еОсели» допускается кредитование исключительно по таким моделям финансирования, когда покупатель становится владельцем имущественных прав на строящееся жилье при оформлении кредита. Такая модель работы обеспечивает защиту прав заемщиков есть дома при покупке квартиры на первичном рынке в строящихся объектах. Аккредитация застройщиков банками в программе будет доступна только тем застройщикам, которые выбрали прозрачные механизмы финансирования строительства.

В принятом решении Правительства также предусматриваются следующие изменения в программу доступного ипотечного кредитования.

  • увеличен перечень территорий, на которые распространяется программа. Теперь она будет доступна на тех территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, которые не находятся в оккупации и на которых не происходят активные боевые действия;

  • в категорию военнослужащих и силовиков, которые могут взять ипотеку под 3% годовых, добавили детективов и старших детективов Национального антикоррупционного бюро, лиц рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований, детективов и лиц начальствующего состава Бюро экономической безопасности;

  • для тех военных и силовиков, которые в результате ранения во время боевых задач, получили I-II группу инвалидности и потеряли свой пост, сохраняется право на компенсацию % ставки за счет государства до уровня 3% годовых;

  • по моделям финансирования строительства жилья исключены «предварительные» договоры и договоры, по которым не происходит «реальный» переход имущественных прав к покупателям.

Банки-партнеры «еОселя»:

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

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0
viicore
viicore
5 июля 2023, 16:57
#
Це чудово, але по відгукам навіть на 3% категорію грошей немає. Було подано кілька десят тисяч заявок і до кінця минулого року видали 784 кредити, потім була інфа за початок травня з цифрою 1017, нещодавно проскакувала інфа про один (перший) кредит на квартиру в будинку що будується викладачці в Києві. Тобто поширення програми на більшу кількість категорій значить що потенціал тих хто міг податись на 3% вже вичерпано? Зменшилась кількість запитів, а гроші як би є і можна вже обирати з кандидатів які підпадають під 7%?
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Qwerty1999
Qwerty1999
5 июля 2023, 17:40
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Сотрудникам коммерческих структур эти кредиты «не светят»…
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Sobak0
Sobak0
5 июля 2023, 18:32
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Вже прозірли. До З Е було ще 5 таких же каденцій брехунів. Кого обирати, підскажете? За всю історію України не було порядної влади починаючи від Кравчука, який «знищив» Чорновола…
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