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28 марта 2025, 18:01 Читати українською

Сделаем инфляцию great again: что для этого подготовил «Повелитель тарифов»

Американская экономика и рынки продолжают катиться по выбоинам то вверх, то вниз. Что с ними происходило на этой неделе, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. «Минфин» выбрал главное.

Американская экономика и рынки продолжают катиться по выбоинам то вверх, то вниз.

Есть известное изречение о двух вещах, которые принято считать неотвратимыми, — налоги и смерть. В долгосрочной перспективе с этим трудно не согласиться, но что касается событий сегодняшнего дня, я бы еще добавил «тарифные инициативы» Трампа.

Ведь, что бы мы ни планировали, какие бы вероятности не рассчитывали, а достаточно Трампу взять слово и объявить очередную инициативу, как рынок начинает неотвратимо лихорадить. Даже «Sygnal-gate» так не возбуждает, как президент США своими инициативами. Прошедшая неделя тоже не стала исключением…

Вчера — да, сегодня — уже нет

Разогрев начался уже в понедельник, когда рынки наполнились слухами, что администрация Трампа ограничит географию повышения взаимных пошлин только «Dirty 15» — странами, с которыми у США отрицательное торговое сальдо.

Новости инвесторам понравились, индексы взлетели вверх, и это еще раз подтвердило предположение, что именно тарифы являются главным катализатором для рынков в последние недели.

Окончательную информацию о взаимных тарифах со всем миром мы ожидаем 2 апреля, которое Трамп окрестил «Днем освобождения». Имеется в виду освобождение от несправедливости, которой десятилетиями испытывала Америка в процессе торговли с другими странами, пока не пришел освободитель Трамп.

Во вторник «Властелин тарифов» встал с другой ноги и, сменив милость на гнев, пригрозил Канаде и ЕС, что накажет, если те, не дай бог, начнут между собой договариваться против Америки.

А на десерт — в среду вечером было объявлено о введении 25% пошлины на импорт автомобилей со всего мира.

Чем это чревато

Еще раньше аналитики JPMorgan подсчитали, что предложенные Трампом тарифы на импорт автомобилей из Канады и Мексики обойдутся отрасли около $41 млрд в год, если автопроизводители возьмут на себя все расходы.

После повышения тарифов для всех без исключения стран оценка потерь была удвоена — до $82 млрд.

Конечно, автопроизводители не захотят страдать и нести всю тяжесть убытков самостоятельно, следовательно, попытаются переложить стоимость тарифов на потребителей.

Если так и будет, то, по оценкам JPMorgan, цены на автомобили вырастут почти на 12%. И на фоне таких выводов самое время поразмышлять об инфляции.

Инфляция растет — снижайте ставки

В пятницу было обнародовано значение Индекса PCE (персональных потребительских расходов), которым ФРС измеряет инфляцию. В феврале индекс вырос на 0,3%, по сравнению с предыдущим месяцем, сохранив те же темпы, что и в предыдущие два месяца, и соответствуя ожиданиям.

Базовый индекс PCE, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,4%, по сравнению с предыдущим месяцем, превысив январский рост и прогноз, оба на уровне 0,3%. В годовом измерении базовый уровень инфляции PCE вырос до 2,8%, что выше ожиданий рынка в 2,7%.

Инфляция, конечно, «транзитивная», как говорил Пауэлл, но сколько времени этот «транзит» будет продолжаться? Хорошо, хоть ВВП продолжает расти, а то страшное слово «стагфляция» так и крутится на языке.

Интересно, что в начале недели на заседании кабинета Трамп и его министр финансов Бессент заявили, что инфляция под контролем, и президент даже посоветовал Пауэллу снижать ставки. Учитывая последние данные, не похоже, чтобы это был дельный совет.

Но инфляция — это не единственная проблема.

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Американцы теряют уверенность

Индекс уверенности потребителей, обнародованный на этой неделе Conference Board, упал до самого низкого за последние четыре года значения, а Индекс будущих ожиданий — до самого низкого значения за двенадцать лет, что вызывает определенную обеспокоенность, потому что рынки — это всегда об ожиданиях, и лучше, когда они оптимистичные.

На фоне происходящего в геополитике и экономике, Wall Street тоже понемногу теряет уверенность. На этой неделе еще один крупный банк — Barclays — присоединился к тем, кто сомневается, что тарифные фантазии Трампа сделают кого-то большим вновь: годовой прогноз по S&P 500 снижен с 6,600 до 5,900. Немало! И это уже четвертый банк за несколько недель.

Что дальше? Боюсь, что в эру Трампа функция прогнозирования становится неотвратимо ненужной. Ведь прогноз — это всегда об анализе и логике, а учитывая, кого в последние годы разные народы выбирают своими лидерами и кого потом эти избранники назначают на ключевые государственные должности, сейчас не до этого.

Так что, давайте просто дождемся следующей среды, «День освобождения», и узнаем, какие именно тарифы «сделают Америку большой снова». И будем надеяться, что они не сделают нас нищими.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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