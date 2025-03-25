Азия — крупнейший регион мира, как по территории, так и по размеру населения более чем в 4,4 млрд человек. По данным Международного валютного фонда, прогноз роста мирового ВВП в 2024 году составляет 3,2%, в то время как в странах Азии — 4,6%. Самыми перспективными считаются страны восточной и южной Азии (5,3%). Что является ключевым двигателем стремительного роста азиатских стран и как этим могут воспользоваться инвесторы, рассказала инвестиционный эксперт Анна Гапа.
Как заработать на росте азиатского рынка: 3 стратегии инвестирования
Лидеры мировой экономики в Азии
Китай занимает второе место в мире, по объему ВВП, со средним приростом экономики за последние 30 лет в 8,8%. Пандемия 2020 года и кризис на рынке недвижимости замедлили экономический рост, но меры правительства в 2024 году, в частности, снижение ставок и поддержка рынков, могут стимулировать восстановление. Китай лидирует в технологиях, в частности, в производстве электромобилей, батарей, солнечных панелей и генерации возобновляемой энергии. Стремительный выход на рынок DeepSeek продемонстрировал, насколько эффективными могут быть китайские разработки.
Основной риск для Китая — торговая война с США из-за негативного торгового баланса. Частично нейтрализовать этот риск может внутренний спрос (доля среднего класса существенно выросла за последние десятилетия), переориентация экспорта через другие азиатские страны (как это наблюдалось в 2017 — 2020 гг., по данным Nomura) и рычаги давления на США, поскольку в Китае сосредоточено около 90% необходимых металлов.
Точки роста Китая — технологический сектор, инфраструктурные проекты и развитие «зеленой» энергетики.
20 стран с самым большим ВВП в 2024 году
Источник: statista
Япония — 4-я, по уровню ВВП, страна мира. В последнее время ее развитие замедлилось из-за дефляции и отрицательной учетной ставки. Экспорт поддерживала девальвация иены. Возврат инфляции и положительных ставок может сыграть ключевую роль в толчке к развитию, в том числе и компаний, ориентированных на внутреннее потребление.
Индия — вторая, по населению, страна мира с самыми большими темпами роста в Азии. Основные факторы развития — внутренние инвестиции и развитие инфраструктуры. Естественный рост населения увеличивает рабочую силу, а рост доходов усиливает средний класс и поддерживает внутреннее потребление.
У Индонезии, Филиппин, Малайзии и Вьетнама также значительный потенциал роста благодаря иностранным инвестициям, внутреннему потреблению, стабильному доходу и растущему среднему классу.
Тайвань остается лидером в производстве полупроводников, спрос на которые будет расти из-за развития искусственного интеллекта.
Высокая прибыльность рынков в Азии
Источник: jpmorgan
Экономическое развитие Азии способствует росту фондовых рынков стран этого региона. JPMorgan Asset Management подсчитали, что средняя доходность акций за 2004−2023 годы составила 7%.
Способ 1: купить активы азиатского рынка через ETF
Для инвестирования в азиатские страны необязательно выходить на местный фондовый рынок. Существует несколько способов инвестирования в регион через биржи США или Европы. Один из этих способов — инвестиционные фонды, ориентированные на юго-восточный регион Азии. Среди основных ETF:
1. iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Активы этого фонда составляют $2,5 млрд, expense ratio (расходы на управление ETF, выраженные в процентах от его активов) — 0,72%. В него входят 943 компании, самую большую часть занимает Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (11,67%). Страна с самой крупной долей — Китай (29,13%), крупнейший сектор — финансы (24%). Дивидендная доходность составляет 1,83%, а среднегодовая доходность за 5 лет — 2,21%.
2. iShares Asia 50 ETF (AIA). Активы этого фонда составляют $714 млн, expense ratio — 0,50%. В него входят 54 компании, самую большую часть занимает Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (22,58%). Страна с самой крупной долей — Китай (40%), крупнейший сектор — электронные технологии (41,2%). Дивидендная доходность составляет 2,67%, среднегодовая доходность за 5 лет — 3,79%.
3. iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Общий объем активов фонда составляет $462 млн, расходы на управление — 0,49%. Фонд включает 902 компании, самую большую часть занимает Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (13%). Страна с крупнейшим представительством — Китай (31,8%), ведущий сектор — электронные технологии (26,3%). Дивидендная доходность — 1,71%, среднегодовая доходность за последние 5 лет — 2,99%.
4. Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Активы фонда составляют $66 млн, expense ratio — 0,79%. Фонд включает 151 компанию, самая крупная доля — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR (11,45%). Самая крупная доля страны — Китай (53,93%), сектор — электронные технологии (53,9%). Дивидендная доходность — 0,58%. Данные о среднегодовой доходности за 5 лет отсутствуют, поскольку фонд был создан в 2023 году.
5. Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Активы фонда составляют $60 млн, расходы на управление — 0,65%. Фонд включает 41 компанию, самую большую часть занимает DBS Group Holdings Ltd (14,3%). Самая крупная доля страны — Сингапур (41,5%), а сектор — финансы (64,7%). Дивидендная доходность — 3,60%, среднегодовая доходность за 5 лет — 4,48%.
Эти ETF позволяют через один инструмент инвестировать во весь юго-восточный регион Азии. Они предлагают варианты с разным уровнем диверсификации и концентрации на конкретных компаниях.
Способ 2: ETF, инвестирующие в компании одной страны
Для более прицельной экспозиции на конкретную страну следует рассматривать ETF, инвестирующие в компании отдельной страны. Конечно, самый широкий выбор для инвесторов будет среди фондов на рынке Китая, однако и на другие страны можно найти доступные варианты. Среди основных крупнейших по активам ETF:
|Страна/ETF
|Активы
|Expense ratio
|Компании
|Самая крупная доля компания/сектор
|Дивиденды
|Среднегодовая доходность за 5 лет
|Вьетнам
VanEck Вьетнам ETF (VNM)
|$394 млн
|0,70%
|48
|Vingroup Joint Stock Company (8%)
Финансы (58%)
|-
|-4.06%
|Гонконг
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH)
|$598 млн
|0,50%
|28
|AIA Group Limited (21,6%)
Финансы (63,7%)
|4,22%
|-4.07%
|Индия
iShares MSCI India ETF (INDA)
|$9 млрд
|0,62%
|158
|HDFC Bank Limited (7,5%)
Финансы (28,5%)
|0,79%
|9,05%
|Индонезия
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO)
|$241 млн
|0,59%
|73
|PT Bank Central Asia Tbk (22%)
Финансы (51%)
|5,46%
|-4.17%
|Малайзия
iShares MSCI Malaysia ETF (EWM)
|$280 млн
|0,50%
|33
|Public Bank BHD (13%)
Финансы (44%)
|3,39%
|1,16%
|Южная Корея
iShares MSCI South Korea ETF (EWY)
|$3,3 млрд
|0,59%
|94
|Samsung Electronics Co., Ltd. (21%)
Электронные технологии (35,8%)
|2,33%
|-0,40%
|Сингапур
iShares MSCI Singapore ETF (EWS)
|$611 млн
|0,50%
|18
|DBS Group Holdings Ltd (20,75%)
Финансы (50,5%)
|4,11%
|4,19%
|Тайвань
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT)
|$5,2 млрд
|0,59%
|90
|Тайвань Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (23,5%)
Электронные технологии (60,7%)
|4,32%
|13,57%
|Таиланд
iShares MSCI Thailand ETF (THD)
|$188 млн
|0,59%
|110
|Delta Electronics Public Co. Ltd. NVDR (7,3%)
Финансы (17,9%)
|3,43%
|-4,40%
|Филиппины
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE)
|$92 млн
|0,59%
|33
|International Container Terminal Services, Inc. (11,8%)
Финансы (41,8%)
|2,35%
|-4,25%
|Япония
iShares MSCI Japan ETF (EWJ)
|$13,2 млрд
|0,50%
|192
|Toyota Motor Corp. (5%)
Финансы (18%)
|2,34%
|4,32%
|Китай
|iShares China Large-Cap ETF (FXI)
|$7,3 млрд
|0,74%
|51
|Alibaba Group (11%)
Финансы (30%)
|1,69%
|-2,50%
|iShares MSCI China ETF (MCHI)
|$5 млрд
|0,59%
|580
|Tencent Holdings (17%)
Технологические услуги (21%)
|2,24%
|-2,63%
|KraneShares CSI Китай Internet ETF (KWEB)
|$5,5 млрд
|0,70%
|30
|Alibaba Group (11%)
Технологические услуги (40%)
|3,35%
|-5,84%
Согласно данным etfdb на конец февраля 2025 года
При инвестировании в страны Азии важно учитывать влияние валютных курсов. ETF торгуется в долларах, а активы в портфеле фонда оцениваются в местной валюте. В частности, индекс фондового рынка Японии Nikkei 225 вырос за последние 5 лет на 67,9% (с 23 386 до 39 270), а валютный курс иены по отношению к доллару снизился на 36% (со 111 до 151,8 иен за доллар). Соответственно, влияние валютного курса следует рассматривать как отдельную позицию в портфеле и, при необходимости, хеджировать влияние этих колебаний.
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Способ 3: акции или ADR, торгуемые на рынках США или Европы
Инвестировать в азиатский регион можно также через непосредственную покупку акций отдельных компаний, многие из которых котируются на фондовых рынках США и Европы. В частности, инвесторов могут заинтересовать несколько компаний, являющихся одними из крупнейших по капитализации:
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM). Крупнейший производитель чипов, создающий около 25% ВВП Тайваня. Владеет заводами в своей стране, Китае, США и Европе. Среди их клиентов — производители микропроцессоров, у которых нет своих заводов, таких как Qualcomm, Nvidia, AMD, MediaTek
Alibaba Group Холдинг (BABA). Международный гигант в сфере технологий, занимающийся электронной коммерцией, розничной продажей, логистикой, цифровыми медиа и облачными вычислениями. Помимо этого, компания активно развивает собственную систему ИИ Qwen. Капитализация составляет $330 млрд. Целевая цена — $164 с потенциалом роста 19%.
Toyota Motor Corporation™. Японский лидер в производстве автомобилей и грузовиков, один из самых крупных в мире. Продукция включает бренды Toyota, Lexus, Daihatsu и Hino. Капитализация составляет $250 млрд, целевая цена — $222 за акцию с потенциалом роста 15%.
Pinduoduo Inc. (PDD). Китайская платформа электронной коммерции, являющаяся одним из крупнейших маркетплейсов и онлайн-дискаунтеров. Обладатель популярной платформы Temu. Капитализация компании — $178 млрд. Целевая цена — $152, потенциал роста — 18%.
Trip.com Group Limited (TCOM). Крупнейший китайский онлайн-туроператор, который также является одним из ведущих мировых поставщиков туристических услуг. Капитализация составляет $41 млрд, целевая цена — $75 за бумагу с потенциалом роста 17%.
Baidu Inc. (BIDU). Китайская технологическая компания, известная разработкой крупнейшего поискового сервиса в Китае. Также предоставляет маркетинговые услуги, создает контент для онлайн развлечений и активно развивает ИИ. Капитализация — $26 млрд. Целевая цена — $110, а потенциал роста — 17%.
Yum China Holdings, Inc. (YUMC). Китайская компания в сфере быстрого питания, управляющая в Китае ресторанами KFC, Pizza Hut, Taco Bell, а также собственными брендами COFFii & JOY и Little Sheep. Капитализация составляет $19 млрд, целевая цена — $58 с потенциалом роста 11%.
ZTO Express (ZTO). Одна из крупнейших китайских логистических компаний, специализирующаяся на курьерских услугах. Капитализация — $12 млрд. Целевая цена составляет $26, а потенциал роста — 30%.
Bilibili Inc. (BILI). Китайская платформа для видео, комиксов, стримов и онлайн-игр. Также предоставляет услуги в сфере интернет-коммерции и рекламы. Капитализация $6 млрд, целевая цена — $25, потенциал роста — 25%.
JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Один из самых крупных производителей солнечных панелей в мире. Полный цикл производства, включая добычу кремния. Компания поставляет свою продукцию на рынки Китая, США, Японии, Германии и Австралии. Капитализация составляет $1 млрд, целевая цена — $27 с потенциалом роста 17%.
Диверсификация портфеля по регионам
Азия остается важным центром мировой экономики с высокими темпами роста. ETF и акции компаний азиатского региона — эффективный способ получить доступ к перспективным экономикам. Слабая корреляция с рынком США позволяет диверсифицировать инвестиционный портфель и оптимизировать его баланс риска и доходности.
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Однако важно помнить, что при инвестировании в азиатские рынки следует учитывать различные риски, в частности, валютные колебания. Важно подробно изучить специфику компаний этого региона и использовать эффективные стратегии для хеджирования потенциальных рисков.
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