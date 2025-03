Как заработать на росте азиатского рынка: 3 стратегии инвестирования

Лидеры мировой экономики в Азии

Китай занимает второе место в мире, по объему ВВП, со средним приростом экономики за последние 30 лет в 8,8%. Пандемия 2020 года и кризис на рынке недвижимости замедлили экономический рост, но меры правительства в 2024 году, в частности, снижение ставок и поддержка рынков, могут стимулировать восстановление. Китай лидирует в технологиях, в частности, в производстве электромобилей, батарей, солнечных панелей и генерации возобновляемой энергии. Стремительный выход на рынок DeepSeek продемонстрировал, насколько эффективными могут быть китайские разработки.

Основной риск для Китая — торговая война с США из-за негативного торгового баланса. Частично нейтрализовать этот риск может внутренний спрос (доля среднего класса существенно выросла за последние десятилетия), переориентация экспорта через другие азиатские страны (как это наблюдалось в 2017 — 2020 гг., по данным Nomura) и рычаги давления на США, поскольку в Китае сосредоточено около 90% необходимых металлов.

Точки роста Китая — технологический сектор, инфраструктурные проекты и развитие «зеленой» энергетики.

20 стран с самым большим ВВП в 2024 году

Источник: statista

Япония — 4-я, по уровню ВВП, страна мира. В последнее время ее развитие замедлилось из-за дефляции и отрицательной учетной ставки. Экспорт поддерживала девальвация иены. Возврат инфляции и положительных ставок может сыграть ключевую роль в толчке к развитию, в том числе и компаний, ориентированных на внутреннее потребление.

Индия — вторая, по населению, страна мира с самыми большими темпами роста в Азии. Основные факторы развития — внутренние инвестиции и развитие инфраструктуры. Естественный рост населения увеличивает рабочую силу, а рост доходов усиливает средний класс и поддерживает внутреннее потребление.

У Индонезии, Филиппин, Малайзии и Вьетнама также значительный потенциал роста благодаря иностранным инвестициям, внутреннему потреблению, стабильному доходу и растущему среднему классу.

Тайвань остается лидером в производстве полупроводников, спрос на которые будет расти из-за развития искусственного интеллекта.

Высокая прибыльность рынков в Азии

Источник: jpmorgan

Экономическое развитие Азии способствует росту фондовых рынков стран этого региона. JPMorgan Asset Management подсчитали, что средняя доходность акций за 2004−2023 годы составила 7%.

Способ 1: купить активы азиатского рынка через ETF

Для инвестирования в азиатские страны необязательно выходить на местный фондовый рынок. Существует несколько способов инвестирования в регион через биржи США или Европы. Один из этих способов — инвестиционные фонды, ориентированные на юго-восточный регион Азии. Среди основных ETF:

1. iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Активы этого фонда составляют $2,5 млрд, expense ratio (расходы на управление ETF, выраженные в процентах от его активов) — 0,72%. В него входят 943 компании, самую большую часть занимает Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (11,67%). Страна с самой крупной долей — Китай (29,13%), крупнейший сектор — финансы (24%). Дивидендная доходность составляет 1,83%, а среднегодовая доходность за 5 лет — 2,21%.

2. iShares Asia 50 ETF (AIA). Активы этого фонда составляют $714 млн, expense ratio — 0,50%. В него входят 54 компании, самую большую часть занимает Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (22,58%). Страна с самой крупной долей — Китай (40%), крупнейший сектор — электронные технологии (41,2%). Дивидендная доходность составляет 2,67%, среднегодовая доходность за 5 лет — 3,79%.

3. iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Общий объем активов фонда составляет $462 млн, расходы на управление — 0,49%. Фонд включает 902 компании, самую большую часть занимает Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (13%). Страна с крупнейшим представительством — Китай (31,8%), ведущий сектор — электронные технологии (26,3%). Дивидендная доходность — 1,71%, среднегодовая доходность за последние 5 лет — 2,99%.

4. Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Активы фонда составляют $66 млн, expense ratio — 0,79%. Фонд включает 151 компанию, самая крупная доля — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR (11,45%). Самая крупная доля страны — Китай (53,93%), сектор — электронные технологии (53,9%). Дивидендная доходность — 0,58%. Данные о среднегодовой доходности за 5 лет отсутствуют, поскольку фонд был создан в 2023 году.

5. Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Активы фонда составляют $60 млн, расходы на управление — 0,65%. Фонд включает 41 компанию, самую большую часть занимает DBS Group Holdings Ltd (14,3%). Самая крупная доля страны — Сингапур (41,5%), а сектор — финансы (64,7%). Дивидендная доходность — 3,60%, среднегодовая доходность за 5 лет — 4,48%.

Эти ETF позволяют через один инструмент инвестировать во весь юго-восточный регион Азии. Они предлагают варианты с разным уровнем диверсификации и концентрации на конкретных компаниях.

Способ 2: ETF, инвестирующие в компании одной страны

Для более прицельной экспозиции на конкретную страну следует рассматривать ETF, инвестирующие в компании отдельной страны. Конечно, самый широкий выбор для инвесторов будет среди фондов на рынке Китая, однако и на другие страны можно найти доступные варианты. Среди основных крупнейших по активам ETF:

Страна/ETF Активы Expense ratio Компании Самая крупная доля компания/сектор Дивиденды Среднегодовая доходность за 5 лет Вьетнам

VanEck Вьетнам ETF (VNM) $394 млн 0,70% 48 Vingroup Joint Stock Company (8%)

Финансы (58%) - -4.06% Гонконг

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) $598 млн 0,50% 28 AIA Group Limited (21,6%)

Финансы (63,7%) 4,22% -4.07% Индия

iShares MSCI India ETF (INDA) $9 млрд 0,62% 158 HDFC Bank Limited (7,5%)

Финансы (28,5%) 0,79% 9,05% Индонезия

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) $241 млн 0,59% 73 PT Bank Central Asia Tbk (22%)

Финансы (51%) 5,46% -4.17% Малайзия

iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) $280 млн 0,50% 33 Public Bank BHD (13%)

Финансы (44%) 3,39% 1,16% Южная Корея

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) $3,3 млрд 0,59% 94 Samsung Electronics Co., Ltd. (21%)

Электронные технологии (35,8%) 2,33% -0,40% Сингапур

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) $611 млн 0,50% 18 DBS Group Holdings Ltd (20,75%)

Финансы (50,5%) 4,11% 4,19% Тайвань

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) $5,2 млрд 0,59% 90 Тайвань Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (23,5%)

Электронные технологии (60,7%) 4,32% 13,57% Таиланд

iShares MSCI Thailand ETF (THD) $188 млн 0,59% 110 Delta Electronics Public Co. Ltd. NVDR (7,3%)

Финансы (17,9%) 3,43% -4,40% Филиппины

iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) $92 млн 0,59% 33 International Container Terminal Services, Inc. (11,8%)

Финансы (41,8%) 2,35% -4,25% Япония

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) $13,2 млрд 0,50% 192 Toyota Motor Corp. (5%)

Финансы (18%) 2,34% 4,32% Китай iShares China Large-Cap ETF (FXI) $7,3 млрд 0,74% 51 Alibaba Group (11%)

Финансы (30%) 1,69% -2,50% iShares MSCI China ETF (MCHI) $5 млрд 0,59% 580 Tencent Holdings (17%)

Технологические услуги (21%) 2,24% -2,63% KraneShares CSI Китай Internet ETF (KWEB) $5,5 млрд 0,70% 30 Alibaba Group (11%)

Технологические услуги (40%) 3,35% -5,84%

Согласно данным etfdb на конец февраля 2025 года

При инвестировании в страны Азии важно учитывать влияние валютных курсов. ETF торгуется в долларах, а активы в портфеле фонда оцениваются в местной валюте. В частности, индекс фондового рынка Японии Nikkei 225 вырос за последние 5 лет на 67,9% (с 23 386 до 39 270), а валютный курс иены по отношению к доллару снизился на 36% (со 111 до 151,8 иен за доллар). Соответственно, влияние валютного курса следует рассматривать как отдельную позицию в портфеле и, при необходимости, хеджировать влияние этих колебаний.

Способ 3: акции или ADR, торгуемые на рынках США или Европы

Инвестировать в азиатский регион можно также через непосредственную покупку акций отдельных компаний, многие из которых котируются на фондовых рынках США и Европы. В частности, инвесторов могут заинтересовать несколько компаний, являющихся одними из крупнейших по капитализации:

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM). Крупнейший производитель чипов, создающий около 25% ВВП Тайваня. Владеет заводами в своей стране, Китае, США и Европе. Среди их клиентов — производители микропроцессоров, у которых нет своих заводов, таких как Qualcomm, Nvidia, AMD, MediaTek и т. д. Капитализация составляет $900 млрд, P/E (соотношение капитализации компании и ее прибыли) — 25, Forward P/E (отношение текущей стоимости компании к прогнозу по прибыли на следующий год) — 16. Целевая цена составляет $248, а потенциал роста — 40%.

Alibaba Group Холдинг (BABA). Международный гигант в сфере технологий, занимающийся электронной коммерцией, розничной продажей, логистикой, цифровыми медиа и облачными вычислениями. Помимо этого, компания активно развивает собственную систему ИИ Qwen. Капитализация составляет $330 млрд. Целевая цена — $164 с потенциалом роста 19%.

Toyota Motor Corporation™. Японский лидер в производстве автомобилей и грузовиков, один из самых крупных в мире. Продукция включает бренды Toyota, Lexus, Daihatsu и Hino. Капитализация составляет $250 млрд, целевая цена — $222 за акцию с потенциалом роста 15%.

Pinduoduo Inc. (PDD). Китайская платформа электронной коммерции, являющаяся одним из крупнейших маркетплейсов и онлайн-дискаунтеров. Обладатель популярной платформы Temu. Капитализация компании — $178 млрд. Целевая цена — $152, потенциал роста — 18%.

Trip.com Group Limited (TCOM). Крупнейший китайский онлайн-туроператор, который также является одним из ведущих мировых поставщиков туристических услуг. Капитализация составляет $41 млрд, целевая цена — $75 за бумагу с потенциалом роста 17%.

Baidu Inc. (BIDU). Китайская технологическая компания, известная разработкой крупнейшего поискового сервиса в Китае. Также предоставляет маркетинговые услуги, создает контент для онлайн развлечений и активно развивает ИИ. Капитализация — $26 млрд. Целевая цена — $110, а потенциал роста — 17%.

Yum China Holdings, Inc. (YUMC). Китайская компания в сфере быстрого питания, управляющая в Китае ресторанами KFC, Pizza Hut, Taco Bell, а также собственными брендами COFFii & JOY и Little Sheep. Капитализация составляет $19 млрд, целевая цена — $58 с потенциалом роста 11%.

ZTO Express (ZTO). Одна из крупнейших китайских логистических компаний, специализирующаяся на курьерских услугах. Капитализация — $12 млрд. Целевая цена составляет $26, а потенциал роста — 30%.

Bilibili Inc. (BILI). Китайская платформа для видео, комиксов, стримов и онлайн-игр. Также предоставляет услуги в сфере интернет-коммерции и рекламы. Капитализация $6 млрд, целевая цена — $25, потенциал роста — 25%.

JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Один из самых крупных производителей солнечных панелей в мире. Полный цикл производства, включая добычу кремния. Компания поставляет свою продукцию на рынки Китая, США, Японии, Германии и Австралии. Капитализация составляет $1 млрд, целевая цена — $27 с потенциалом роста 17%.

Диверсификация портфеля по регионам

Азия остается важным центром мировой экономики с высокими темпами роста. ETF и акции компаний азиатского региона — эффективный способ получить доступ к перспективным экономикам. Слабая корреляция с рынком США позволяет диверсифицировать инвестиционный портфель и оптимизировать его баланс риска и доходности.

Однако важно помнить, что при инвестировании в азиатские рынки следует учитывать различные риски, в частности, валютные колебания. Важно подробно изучить специфику компаний этого региона и использовать эффективные стратегии для хеджирования потенциальных рисков.