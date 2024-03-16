Индия скупает золото. Импорт в феврале вырос до $6,2 млрд

Индия в феврале 2024 года импортировала золота на $6,15 млрд, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности страны.

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Индия скупает золото

Это в 2,3 раза больше, чем в феврале прошлого года, в 3,2 раза превышает показатель января текущего и в среднем примерно вдвое больше традиционных среднемесячных уровней.

При этом, прогнозирует президент India Bullion and Jewellers Association Притхвирадж Котари, в марте импорт может оказаться незначительным из-за рекордно высоких цен на золото.

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«Потребители не могут переварить текущий уровень цен. Если цены останутся такими же высокими, это повлияет на спрос в текущем свадебном сезоне, — заявил он Reuters. — Банкам и афинажным предприятиям нет смысла импортировать».

В целом в январе-феврале импорт золота в Индию составил $8,06 млрд, что в 2,4 раза больше результата соответствующего периода прошлого года.

Напомним

По итогам 2023 года Индия импортировала почти 744 тонны золота на $42,58 млрд. В натуральном выражении объем вырос на 4%, в стоимостном — на 16%.

Индия является одним из самых больших потребителей золота в мире, но почти не производит его сама.