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16 марта 2024, 12:59 Читати українською

Индия скупает золото. Импорт в феврале вырос до $6,2 млрд

Индия в феврале 2024 года импортировала золота на $6,15 млрд, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности страны.

Индия в феврале 2024 года импортировала золота на $6,15 млрд, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности страны.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиИндия скупает золотоЭто в 2,3 раза больше, чем в феврале прошлого года, в 3,2 раза превышает показатель января текущего и в среднем примерно вдвое больше традиционных среднемесячных уровней.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Индия скупает золото

Это в 2,3 раза больше, чем в феврале прошлого года, в 3,2 раза превышает показатель января текущего и в среднем примерно вдвое больше традиционных среднемесячных уровней.

При этом, прогнозирует президент India Bullion and Jewellers Association Притхвирадж Котари, в марте импорт может оказаться незначительным из-за рекордно высоких цен на золото.

Читайте: Золото обновило рекорд, но никто не знает, почему

«Потребители не могут переварить текущий уровень цен. Если цены останутся такими же высокими, это повлияет на спрос в текущем свадебном сезоне, — заявил он Reuters. — Банкам и афинажным предприятиям нет смысла импортировать».

В целом в январе-феврале импорт золота в Индию составил $8,06 млрд, что в 2,4 раза больше результата соответствующего периода прошлого года.

Напомним

По итогам 2023 года Индия импортировала почти 744 тонны золота на $42,58 млрд. В натуральном выражении объем вырос на 4%, в стоимостном — на 16%.

Индия является одним из самых больших потребителей золота в мире, но почти не производит его сама.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
16 марта 2024, 13:08
#
Цигани…
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 марта 2024, 13:29
#
Индия — 463,1 метрической тонны
Любовь, Индии к золоту у всех на слуху. Культурные традиции предписывают вручение золотых подарков на важные даты, а одна из народных пословиц гласит: «Свадьба без золота — не свадьба». Кстати, запасы украшений индийских домохозяек по своему объему впечатляют: они составляют около 11% от всего золота в мире, а это запасы США, Швейцарии, Германии и МВФ вместе взятые.,…

Цига́ни (в офіційних документах та в пресі також вживається термін ро́мы — назва групи народів індоарійської етнічної групи, що проживає у багатьох країнах світу — в Європі, Близькому та Середньому Сході, Північній Африці та в країнах обох Америк (переважно в Латинській).

Циганей берешь за руки, и идёшь на Фрунзе 103… Киев …
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