Индия в феврале 2024 года импортировала золота на $6,15 млрд, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности страны.
Индия скупает золото. Импорт в феврале вырос до $6,2 млрд
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Индия скупает золото
Это в 2,3 раза больше, чем в феврале прошлого года, в 3,2 раза превышает показатель января текущего и в среднем примерно вдвое больше традиционных среднемесячных уровней.
При этом, прогнозирует президент India Bullion and Jewellers Association Притхвирадж Котари, в марте импорт может оказаться незначительным из-за рекордно высоких цен на золото.
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«Потребители не могут переварить текущий уровень цен. Если цены останутся такими же высокими, это повлияет на спрос в текущем свадебном сезоне, — заявил он Reuters. — Банкам и афинажным предприятиям нет смысла импортировать».
В целом в январе-феврале импорт золота в Индию составил $8,06 млрд, что в 2,4 раза больше результата соответствующего периода прошлого года.
Напомним
По итогам 2023 года Индия импортировала почти 744 тонны золота на $42,58 млрд. В натуральном выражении объем вырос на 4%, в стоимостном — на 16%.
Индия является одним из самых больших потребителей золота в мире, но почти не производит его сама.
Комментарии - 2
Любовь, Индии к золоту у всех на слуху. Культурные традиции предписывают вручение золотых подарков на важные даты, а одна из народных пословиц гласит: «Свадьба без золота — не свадьба». Кстати, запасы украшений индийских домохозяек по своему объему впечатляют: они составляют около 11% от всего золота в мире, а это запасы США, Швейцарии, Германии и МВФ вместе взятые.,…
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