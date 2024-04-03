Мировые центробанки «затариваются» золотом: почему этого не делает НБУ

Золото продолжает дорожать, а центральные банки мира скупались им в 2022 и 2023 годах. Сколько мог бы заработать на этом Нацбанк, подсчитал экономист Алексей Кущ. «Минфин» выбрал главное и немного добавил от себя.

У меня есть темы, которые я регулярно поднимаю в своих постах (это, кстати, говорит об их правильности). Одна из таких — почему НБУ не формирует свои резервы в золоте.

Кто вкладывался в золото

Крупнейшими держателями золота в мире является США и МВФ, а также центробанки ряда европейских и азиатских стран. Хранят часть резервов в золоте Польша, Германия, Франция, Турция и многие другие.

По данным Всемирного совета по золоту, спрос на этот металл в 2022 году практически достиг рекорда 2011 года.

Источник: Всемирный совет по золоту, данные на 31.12.2022

Центральные банки в том году побили рекорды по его закупке.

Источник: Всемирный совет по золоту, данные на 31.12.2022

Спрос на золото снизился на 5% в 2023 году, однако, центральные банки не прекратили активно закупаться.

Источник: Всемирный совет по золоту, данные на 31.12.2023

Январь 2024 года стал восьмым подряд месяцем, когда банки активно закупали этот металл. 12 тонн купил центральный банк Турции, 10 — Китая, 9 — Индии, 6 — Казахстана, 3 — Иордании, 2 — Чехии.

Источник: Всемирный совет по золоту, данные на 31.01.2024

Вообще, вложение резервов в золото — логичный шаг во время войны. Поэтому весь 2023-й год мировые центробанки скупали рекордные объемы золота на мировом рынке.

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Что происходило в Украине

В 2022—2023 годах я вновь регулярно поднимал эту тему и задавал один и тот же вопрос: будет ли НБУ покупать золото?

Цена на золото превысила $2 200. На 20 млрд резервов в золоте — $4 млрд прибыли. Это, кстати, месячный транш международной помощи. Глядишь, на один месяц уже сами бы заработали. С октября вложения в золото дали бы более 20% доходности.

Золото у него, конечно, есть, но на сумму в несколько миллиардов долларов. В то же время, вложения в золото в 2020-м на фоне пандемии, могли дать НБУ до 30% доходности. На сумме в $15 млрд — $4,5 млрд прибыли за год. Примерно столько мы тогда получили под кучу политических обязательств.

Природа резервов центробанка такова, что постоянно задействуется лишь их малая часть для валютных интервенций в целях поддержания курса национальной валюты.

Все остальное время резервы обездвижены. Поэтому их можно вложить в относительно долгосрочный актив — золото.

В Украине 38 млрд резервов. Большая их часть — в долларе и американских облигациях. До 20 млрд вполне можно вложить в золото, а не трежерис, цена на которые падала все эти годы.

Я уже не говорю о том, что задекларировав вектор евроинтеграции, логично вкладывать часть резервов в евро (хотя нужно учитывать, что там сейчас ниже проценты).

Но для принятия таких решений, нужно обладать необходимым уровнем самостоятельности.