Какао, золото, нефть: как планируем заработать на сырьевой инфляции

Только за три месяца первого квартала 2024 года стоимость американских акций выросла на $4 трлн, S&P 500 22 раза обновлял исторический максимум, экономика США оставалась сильной. Рынок уверен, что ФРС обеспечит мягкую посадку, что поддерживает бычьи настроения в корпоративном пространстве. На этой волне позитива «Минфин» продолжает наполнять свой агрессивный портфель акций.

Сырьевая инфляция наступает

Свежая макроэкономическая статистика США выглядит довольно оптимистично:

ВВП в 4-м квартале 2023 года вырос на 3,4% г/г (ожидание 3,2%);

Количество заявок на получение пособия по безработице остается низким: 210 тыс. за последнюю неделю и 1,819 млн в целом.

Потребительские настроения, по данным Мичиганского университета, показывают рост до 79,4, хотя ожидалось снижение с 76,9 до 76,5.

Однако, кое-что в этой истории не клеится. На фоне роста индекса доллара США наблюдается рост цен на сырье — сырьевая инфляция. Даже золото, обладающее значительной обратной корреляцией с долларом США (когда DXY растет, цены на золото снижаются), в четверг обновило исторические максимумы ($2236 за тройскую унцию). Параллельно дорожает нефть и нефтепродукты.

Изменение стоимости сырьевых фьючерсов

Источник: Investing

То есть получается, что доллар дорожает по отношению к другим валютам (см. формулу расчета индекса доллара США), но теряет покупательную способность.

Индекс доллара США

Источник: TVC

Рост стоимости сырья, в конце концов, спровоцирует новый виток инфляции, что может замедлить темпы снижения ключевой процентной ставки или заставить регулятора удерживать ее на максимальных уровнях дольше, чем сейчас прогнозируется (до июня текущего года).

Если это произойдет, настроения на фондовом рынке значительно ухудшатся, но это возможно не ранее 1 мая (дата следующего заседания ФРС). К тому времени мы планируем воспользоваться сырьевой инфляцией и заработать с помощью активов, у которых есть потенциал роста.

Взлет цен на какао: проходим мимо

О том, что Bitcoin и Nvidia — наиболее быстрорастущие активы в 2024 году, написано немало. Но так ли это на самом деле?

Значительный спрос на акции NVDA, вызванный дефицитом на чипы ИИ, привел к росту стоимости акций компании на 84% с начала года. Почти каждую неделю актив фиксировал новый исторический максимум.

Стоимость акций компании Nvidia

Источник: Nasdaq

Bitcoin после того, как фактически превратился в традиционный инвестиционный инструмент благодаря спотовым ETF, вырос на 65%.

Институциональные инвесторы, управляющие фондами, розничные игроки — все наперегонки пытаются добавить цифровой актив в свой портфель, что поддерживает движение вверх.

Динамика стоимости BTC/USDT

Источник: Binance

А теперь еще раз посмотрите на динамику цен фьючерсов на сырье: первую позицию в ней занимает какао, прибавив за месяц 42,69%. Однако, это далеко не самый лучший месяц для этого продукта.

С начала 2024 года стоимость какао выросла на 132%. Рост вызван исторической нехваткой какао-бобов из Западной Африки. Плохая погода и болезни привели к уменьшению урожая и дефициту.

График COCOA/USD

Источник: Skilling

Поскольку наша торговая стратегия работы с агрессивным портфелем акций не предполагает покупки фьючерсов, мы забили наши шкафчики шоколадом, чтобы наслаждаться сладостями на его основе, когда он станет роскошью.

Информация о стремительном росте стоимости какао будет полезна для розничных торговцев сладостями, которым следует пополнить свои запасы, пока подорожание сырья не сказалось на конечных продуктах.

Наращиваем инвестиции в золото

В предыдущей публикации о работе с агрессивным портфелем акций мы отмечали, что покупка золотого ETF с тикером UGL будет обусловлена поведением индекса доллара США.

После того, как DXY достиг отметки 105 и развернулся (согласно прогнозу), была совершена покупка ProShares Ultra Gold по цене $60,9 (20 февраля 2024 года).

На данный момент его стоимость составляет $72,26. Несмотря на почти 20% роста в течение месяца, мы считаем, что значительная прибыль еще впереди. Наши ожидания по стоимости золота остаются неизменными — не менее $2400 за тройскую унцию. Это и станет нашим ориентиром для фиксации прибыли.

Кроме «золотого» ETF мы решили добавить в портфель еще одну акцию золотодобывающей компании — Barrick Gold Corp. (GOLD). Покупка совершена 20.02.2024 по цене $14,7 (4 шт.).

Чем обусловлен наш выбор:

Мы пытались диверсифицировать нашу золотую инвестицию по географии. В портфеле присутствует компания из Канады — New Gold Inc (NGD), текущая инвестиция — США.

Это одна из крупнейших по капитализации публичных золотодобывающих компаний.

Barrick Gold Corp. выплачивает относительно высокие дивиденды — 2,4% (TTM).

Золото сейчас торгуется на своих исторических максимумах, а стоимость большинства золотодобывающих компаний, включая Barrick, значительно ниже своих самым лучших показателей. То есть мы покупаем актив со значительным дисконтом.

Кроме золота, компания добывает медь (диверсифицированные доходы).

Доход за последний год достиг $1,27 млрд.

Изменение стоимости акций компании Barrick Gold Corp. (GOLD)

Источник: NYSE

Нефть будет дороже

С конца прошлого года наша позиция по поводу «черному золоту» остается неизменной — она будет дорожать. Среднесрочный прогноз в примерно $100 (ориентир для фиксации прибыли по имеющимся в портфеле нефтяным активам) сейчас получил дополнительные катализаторы для реализации:

Украина эффективно уничтожает российские НПЗ;

Ситуация в Красном море остается напряженной;

Многообещающие прогнозы по росту мировой экономики (спрос);

Неизменная позиция ОПЕК+ по ограничению добычи.

Кроме присутствовавших в портфеле OXY и BTE, мы купили корпорацию APA (27.03.2024 по цене $32,9). Она занимается разведкой, разработкой и добычей природного газа, сырой нефти и сжиженного газа. Компания ведет нефтегазовые работы в Соединенных Штатах, Египте и Северном море.

При капитализации в $10,37 млрд у APA доход в $2,85 млрд, высокая операционная маржи и привлекательные ROA, ROE и ROI.

APA Corporation — показатели деятельности

Источник: Finviz

Согласно оценкам аналитических платформ, стоимость акций APA ожидается на уровне $40 (+16,3% к текущей стоимости). «Минфин» считает эту оценку заниженной и прогнозирует рост актива до $60 (+74%).

Анализируем свой портфель

С момента последней публикации агрессивный портфель акций «Минфина» стал прибыльным (без учета доходов, полученных во втором полугодии 2023 года — $89,47, или 18,2%).

Худшими в портфеле остаются акции Virgin Galactic, показывая нереализованный убыток в минус $27,62. Даже усреднение позиции, которое мы применили раньше, пока не помогает. Тем не менее, надеемся, что вскоре ситуация изменится.

В последнем отчетном квартале компания сообщила о доходе в $2,81 млн, что на 223% больше, чем в прошлом. Прибыль на акцию составила -$0,25 за тот же период, по сравнению с -$0,55 год назад. За последние четыре квартала Virgin Galactic трижды превзошла консенсусные оценки EPS и консенсус-прогнозы дохода.

Значительно улучшилась ситуация с нашей инвестицией в MBLY. После того, как в конце прошлого года компания сообщила о значительных запасах продукции, акции подверглись сокрушительной распродаже. Сейчас эта история позади, а углубление партнерства с Volkswagen AG в сфере автоматизированного и автономного вождения придает активу дополнительный восходящий импульс.

33% прибыли дают наши инвестиции в золотодобывающую компанию NGD. Здесь все хорошо до тех пор, пока растет золото.

Медленно начинают расти акции нефтяных компаний (OXY, BTE), давая на текущий момент 7−8% прибыли.

Самым лучшим активом агрессивного портфеля акций является спотовый биткоин-ETF IBIT. Прирост в 71% с момента покупки. Относительно него есть незначительное FOMO — слишком мало его купили.

Что касается фиксации прибыли, то ее пока не рассматриваем.

Агрессивный портфель акций «Минфина» по состоянию на 01.04.2024

Источник: «Минфин»

Сейчас самая большая доля нашего капитала сконцентрирована в активах из сектора «Энергия» — 31,2%. Чуть меньше — 30,5% в золоте, и остальные — распределены между разными секторами и отраслями.

Структура агрессивного портфеля акций «Минфина»

Источник: Минфин