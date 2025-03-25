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25 марта 2025, 12:20 Читати українською

Запускаем интернет-магазин для зарубежных клиентов: почему ФОП — не самый лучший вариант

Сейчас украинцы активно пробуют себя в маркетплейсах разного типа. Какие должны быть первые важные решения при запуске e-commerce через собственный интернет-магазин, когда его потенциальная фокус-группа — зарубежные клиенты, уже определена товарная группа, финансовый план просчитан и готов для старта, рассказал управляющий партнер КАС Групп Владимир Гаркуша.

Сейчас украинцы активно пробуют себя в маркетплейсах разного типа.

Условно можно выделить два обобщенных вида интернет-торговли, которыми пользуются наши сограждане: e-commerce на таких маркетплейсах, как Amazon, Shopify, Etsy, или собственный интернет-магазин с полным набором атрибутов, необходимых для его полноценного функционирования.

Кстати, второй вариант не отрицает возможности сотрудничества с платформой Shopify, где можно задействовать международные платежные системы, которые интегрируются с Shopify (об этом речь пойдет дальше). Остановимся отдельно на варианте открытия собственного интернет-магазина.

Главные плюсы и минусы интернет-магазина

У КАС Групп достаточно большой клиентский опыт от разработчиков IТ-продуктов, логистических компаний и до «крафтовых» производителей сувенирной продукции, отечественных брендов одежды и т. д.

Из плюсов этого вида интернет-трейдинга можно выделить:

  • полностью самостоятельную работу с моделированием веб-сайта и его функционала;
  • формирование собственной клиентской базы;
  • более оперативную реакцию на изменения на рынке;
  • возможность построения долгосрочной стратегии и финансовых планов, а также ситуативной их корректировки в условиях смены рынка;
  • возможность устанавливать собственные условия продаж, а не зависеть от общих правил торговых платформ.

Один из важных негативных моментов — трейд-логистика. В отличие от сотрудничества с Amazon FBA, где товары хранятся, упаковываются и отправляются в центры выполнения заказов, этим вопросом придется заниматься самостоятельно. Также самостоятельно придется решать вопросы защиты информации и организации финансовых механизмов.

С чего начать

Что необходимо предположить, чтобы создать онлайн-бизнес, ориентированный на зарубежных клиентов? Возьмем ситуацию, когда уже определена товарная группа, финансовый план просчитан, проведен предварительный маркетинг и все готово к стартапу. Исходя из анализа практического опыта клиентов КАС Групп, следует остановиться на таких аспектах.

Самый первый шаг — выбор страны для регистрации юридического лица. Это необходимо по многим причинам, если речь идет о построении системного бизнеса. Если предполагается, что клиентами будут торговые фирмы, магазины или планируются продажи товаров фирм-производителей — это обязательное условие.

Налоговая составляющая тоже важна. Необходимо учитывать не только налоги и сборы, связанные с экспортом, но и статус лица, которое должно их уплачивать. И украинский ФОП — не самый лучший вариант в этом случае.

Также на юридическом лице настаивают международные платежные системы при открытии счета для интернет-магазина. Географические преимущества места регистрации юридического лица зависят от следующих аспектов: где товар будет продаваться (есть ли ограничения в местном законодательстве), налоги, требования платежной системы.

Из существующей практики самые популярные:

  • Кипр — 12,5% налог на прибыль, налог на оборону 0% для налоговых нерезидентов,
  • Эстония — 0% налог на прибыль, с 2026 года 2% налог на оборону,
  • офшорные юрисдикции — 0% налог на прибыль, 0% налог на оборону.

Следующий шаг — выбор финансового механизма. На сегодняшний день зарубежные банки в основном не хотят морочиться с интернет-торговлей. Поэтому, единственный альтернативный вариант — международные финансовые платежные системы, вроде Payoneer, Ebury, PayPal, Wise и другие.

Перечень их финансовых лицензий почти схож с банками, вплоть до эмиссии расчетных карт. Существенная разница — платежные системы не могут кредитовать, размещать депозиты и на их клиентов не распространяется действие Директивы Европарламента и Совета Европы от 16.04.2014 г. «О системе гарантирования вкладов».

Но у платежных систем, в контексте e-commerce, много преимуществ, по сравнению с банками.​

Во-первых, это гибкость в подходах к клиенту и его бизнесу, во-вторых — ориентированный на клиента программный софт, в-третьих — минимальные (по сравнению с банками) тарифы. Частично платежные системы для пользователей, работающих в разных валютах, предлагают банковские реквизиты в странах, где находятся партнеры или клиенты, что снижает стоимость тарифов.

Необходимо обратить внимание, что при открытии счета в платежной системе, при прохождении процедуры KYC (знай своего клиента) потребуется:

  • объяснить источники происхождения средств для начала бизнеса,
  • подтвердить опыт в заявленной отрасли бизнеса,
  • дать информацию о потенциальных партнерах и клиентах,
  • предоставить собственное CV (резюме).

Кроме того, технические моменты:

  • заявленный оборот по счету,
  • возможное количество транзакций,
  • список стран, где будет вестись бизнес.

Также предоставить документы:

  • загранпаспорт,
  • документы, подтверждающие текущий адрес заявителя (счета за коммунальные услуги),
  • банковская справка о наличии счета заявителя,
  • документы компании,
  • рекомендации (не всегда).

Итак, торговая платформа в интернете зарегистрирована и наполнена виртуальным товаром, счет в платежной системе открыт.

Теперь необходимо сделать так, чтобы при покупке товара на сайте интернет-магазина клиент мог рассчитаться картой, а средства поступили на счет компании владельца интернет-магазина. То есть настроить протоколы зачисления платежей и интегрировать сайт с эквайринговой системой платежной системы, или посторонней, с которой сотрудничает платежная система.

Например, у Payoneer свой эквайринг/процессинг, когда весь финансовый цикл проходит без дополнительных интеграций. Но у Payoneer есть требование — юрлицо должно быть зарегистрировано в Гонконге и иметь обороты от $50 тыс. в месяц. В то же время большинство платежных систем сотрудничают и интегрируются с известными эквайринговыми биллинговыми системами, вроде 2Checkout, Stripe или уже ранее упомянутая Shopify Payments.

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Следует обратить внимание на то, что каждая эквайринговая система имеет определенные ограничения на прием и обработку платежей из некоторых стран (пример здесь). Для имплементации самой эквайринговой системы следует привлечь IТ-специалистов. Тогда получается полноценная рабочая схема получения средств: сайт-эквайринговый процессор с мерчант аккаунт-счетом в платежной системе.

Несколько дополнительных советов

Итак, когда все механизмы торговой интернет-платформы настроены, еще несколько советов. Необходимо отработать удобные варианты доставки с международными службами, такими как DHL, FedEx и UPS, а также Новая Почта.

Если речь идет о торговле оригинальным «крафтовым» продуктом, следует подписать договоры об исключительных правах на его продажу в отдельных странах (регионах).

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На старте процесса логично заложить в стоимость товара расходы на логистику, возможные таможенные пошлины, налоги. Обычно это +15−20%. Необходимо постоянно актуализировать рекламу, делать маркетинговый анализ и, в принципе, следить за рынком. Ибо оптимально настроенный механизм продаж, рыночные преимущества и цены — именно это ключ к успеху.

Автор:
Гаркуша Владимир
Директор АФ "Киевская Аудиторская Служба" Гаркуша Владимир
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