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20 марта 2025, 14:37 Читати українською

Полтриллиона в развитие: почему и куда инвестировали украинские предприятия в 2024 году

В прошлом году капитальные инвестиции в Украине составили 534,4 млрд грн, или на 35% больше, чем в 2023 году. Такие цифры недавно обнародовал Госстат. Власти такие цифры объясняют началом восстановления отечественной экономики. «Минфин» решил разобраться, что на самом деле стоит за этими цифрами, кто и почему вкладывает средства в развитие во время войны.

В прошлом году капитальные инвестиции в Украине составили 534,4 млрд грн, или на 35% больше, чем в 2023 году.

Капитальные инвестиции — это вложения в основной капитал, включая затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение предприятий для увеличения прибыли в будущем. Поэтому существенное наращивание таких инвестиций — действительно положительный сигнал для экономики.

«Капитальные инвестиции демонстрируют сильный рост номинальных объемов второй год после сильного падения в 2022 году, вызванного войной.

Основными драйверами этого роста являются как всеобщее экономическое восстановление, так и факторы, связанные с войной, такие как инвестиции в восстановление поврежденной инфраструктуры, строительство фортификаций и расширение производства сектора ВПК", — прокомментировал для «Минфина» свежую экономическую статистику Дмитрий Тараненко, аналитик Dragon Capital.

В пользу начала экономического восстановления формально свидетельствует и тот факт, что, по подсчетам официальной статистики, более 71% общей суммы капитальных инвестиций (379,6 млрд грн) осуществлено за счет собственных средств предприятий и организаций.

Как ранее писал «Минфин», за последние 4 года предприятия почти в 2 раза увеличили объем средств в банках. При этом основной прирост пришелся на непростое военное время. Более того, улучшилась и структура вложений: если в довоенном 2021 году на средства до востребования, то есть на текущих счетах, приходилось 80,4% всех вложений компаний (586 млрд грн), то в 2024-м — уже 74,8% (1 трлн грн).

Эксперты тогда объясняли, что предприятия предпочитают размещение средств на депозитах, нежели инвестиции в развитие, это реакция на военные риски.

«Действительно, в 2023 году мы видели существенный рост депозитов бизнеса — но уже в 2024 году бизнес больше вкладывал в инвестиции, чем в депозиты», — говорит Александр Паращий, глава аналитического департамента Concorde Capital.

Об изменении тенденции свидетельствует и свежая статистика. Но здесь есть нюансы.

Статистику накачала инфляция

Опрошенные «Минфином» эксперты признают, что влияние военных реалий на инвестиционную активность предприятий остается критически высоким.

«Соотношение капитальных инвестиций к ВВП остается одним из самых низких за период современной экономической истории Украины.

В целом для Украины нормальным диапазоном должно быть 25−30% ВВП для ускоренного развития, 15−20% — в рамках довоенной модели развития. По итогам 2024 года, это был рост до 6,8% ВВП, против 6,05% ВВП в 2023 году.

При этом валовые сбережения в экономике в 2023 году составляли 14,6%. То есть даже имеющийся ресурс внутреннего капитала в экономике не направляется в инвестиции. В 2022—2023 годах потребление основного капитала частным сектором (амортизация) превышало вложения. То есть, по итогам двух лет, имеющиеся основные средства в частном секторе снизились", — рассказывает Григорий Кукуруза, экономист Ukraine Economic Outlook.

Фактором, который в прямом смысле «накачал» инвестиционную статистику, стала высокая инфляция.

«Львиная доля оборудования — это импорт, строительные материалы также имеют долю импорта, с одной стороны, а с другой — высокие внутренние цены на товары и услуги.

Напомним, что гривна в 2024 году ослабла на 14,7%, а рост промышленных цен составил 27,6%, инфляции — 12%. Таким образом, номинальный рост на 35% капитальных инвестиций — это реальный рост на 8−20%", — объясняет Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков.

«Более половины этого прироста — это инфляция. Другие факторы роста — это необходимость инвестировать в восстановление и энергетическую безопасность, а также наверстывание отложенных инвестиций предыдущих лет (когда предприятия больше накапливали определенную подушку безопасности)», — соглашается Александр Паращий из Concorde Capital.

В то же время статистика не учитывает довольно значительную часть инвестиционных вложений со стороны государства, например, восстановление энергосетей за счет оборудования, переданного иностранными партнерами.

«Даже больше, с точки зрения объемов капитала и основных средств, осваиваемых государством, она в разы превышает частный сектор. Если в 2021 году на компании частного сектора приходилось 70% валового накопления капитала, а на государство — только 20%, то в 2023 году, наоборот: на частный сектор пришлось 37% вложений, а на государство — 56%», — проанализировал для «Минфина» Григорий Кукуруза.

Во что вкладывается бизнес

Впрочем, даже учитывая высокую инфляционную составляющую, реальные капитальные вложения в прошлом году несколько выросли, по сравнению с 2023 годом. Во многом капитальные инвестиции — для предприятий сейчас вынужденная мера.

Во-первых, компании (прежде всего экспортеры) вынуждены вкладываться в логистику, ведь война сильно изменила цепи поставок. К примеру, из-за блокировки Черного моря начали активно развиваться дунайские порты.

«На данный момент почти треть украинского экспорта идет через Дунайский портовый кластер, который образовали дунайские порты Рени, Измаил и Усть-Дунайск.

Общая перевалка этих трех дунайских китов в 2021 году достигала 5 мл. тонн. В первый год войны цифра выросла до 14,5 млн тонн, а в 2023 году — достигла почти 30 млн тонн, хотя ранее считалось, что верхний предел пропускной способности дунайских портов — 20 млн тонн в год", — пишет trans.info.

Кроме того, предприятиям нужно было вкладываться в восстановление разрушенных складов, дефицит которых был еще и до войны.

Во-вторых, из-за массовых отключений света компаниям пришлось активно переходить на альтернативные источники электроснабжения.

«Если посмотреть на структуру инвестиций, то достаточно весомую долю занимают инвестиции в энергонезависимость. Крупнейшие капитальные инвестиции в промышленности были сформированы в энергетической сфере — 11,5% от общего объема капитальных инвестиций 2024 года, или 61,2 млрд грн.

В добывающей промышленности инвестиции нацелены на замену утраченных на оккупированных территориях объектов и усиление действующих объектов после открытия и стабильной работы морского коридора — 59,4 млрд грн (доля от общего количества капинвестиций 11,1%). Среди промышленности значительные инвестиции также были за производителями пищевых продуктов (доля 5,5%) и металлургами (доля 2,7%)", — проанализировал для «Минфина» Андрей Шевчишин.

В-третьих, компании, получающие прибыль, должны ее инвестировать, чтобы уберечь деньги от обесценения и заработать.

«Если компания или бизнес зарабатывают, какие у них варианты для развития и инвестиций? Могут ли они купить валюту? — Нет, если не участники внешнеторговых операций. Могут ли купить крипту? — Нет. Могут ли разместить средства на депозитах под низкие проценты? — Да. В ОВГЗ? — Да, но не все бухгалтеры это проведут нормально.

Можно выдать владельцам прибыль, но это налоги. А цены на недвижимость и землю невысокие. Поэтому именно жилые дома, нежилая недвижимость и земля концентрируют на себе капитальные инвестиции", — объясняет Андрей Шевчишин.

Продолжат ли расти инвестиции

Опрошенные «Минфином» эксперты дают разные прогнозы по наращиванию капитальных вложений предприятиями.

«Несмотря на то, как будет развиваться ситуация с войной, капитальные инвестиции с высокой вероятностью продолжат расти, учитывая большие потребности в восстановлении и расширении военного производства.

Потенциальное прекращение боевых действий может дать дополнительный толчок из-за ускорения экономического восстановления, что будет сопровождаться оживлением инвестиционного спроса", — считает Дмитрий Тараненко из Dragon Capital.

О существенной активизации инвестиционной деятельности предприятий, в случае завершения активной фазы военных действий, и активизации евроинтеграционных процессов говорит и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

«В таком случае, у нас будет значительный рост капитальных инвестиций как в номинальном, так и в реальном измерении, несмотря на инфляционные и девальвационные процессы», — уточняет он.

«Если не будет ухудшения в ситуации безопасности, то тенденция наращивания капитальных инвестиций сохранится, или усилится», — убежден Александр Паращий из Concorde Capital.

Зато Григорий Кукуруза из Ukraine Economic Outlook не ожидает существенного роста капитальных инвестиций в ближайшие годы.

«По прогнозу МВФ, ожидается возобновление капитальных инвестиций до 22−23% ВВП в 2028—2029 годах. Считаю этот прогноз вполне реалистичным. Оснований для резкого возобновления инвестиций в 2025—2026 годах (в частности, иностранных, которые должны быть основным источником передачи технологий, бизнес-культуры), пока не вижу», — уточняет он.

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
20 марта 2025, 15:21
#
«Влада такі цифри пояснює початком відновлення вітчизняної економіки.»

Ага, а ще за словами нбу інфляція «зменшується», ввп «зростає», а мінпук сподівається на «повернення» 70% українців, «віримо»!)) треба ще телемарафону піти подивитися)

До речі цей держстат теж така параша, що показала дуже добре стаття на Мінфін з цінами на продукти від держстату та порівняння з цінами від Мінфін, ну і там будь-яка людина котра скуплялася протягом року в магазині хоч раз, побачить де реальність (Мінфін), а де «неіснуючі казки з вологими фантазіями» щодо цін (держстат)
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